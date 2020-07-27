Шапша заставит Калугу равняться на Обнинск

В понедельник, 27 июля, на заседании областного правительства глава региона Владислав Шапша рассказал, как бежал «Атомный марафон», приуроченный ко Дню города Обнинска. По его словам, вместе с ним бежали и многие чиновники, в частности, заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

Владислав Шапша считает, что такой же марафон необходимо провести в Калуге.

- Я уверен, что это придётся по душе калужанам, – считает Шапша.

- Мы в соответствии с вашим поручением подготовим и проведём мероприятие, приуроченное ко Дню города, - сказал врио городского головы Дмитрий Денисов.

Денисов предложил провести марафон в бору.

- Бежать в лесу гораздо приятнее, чем по асфальту в центре города, - считает Денисов.

- Обратите внимание на то, что во всём мире в больших городах марафоны проводятся на всех улицах. Чтобы жители видели, что это серьёзно, интересно, захватывающе, чтобы с каждым годом число участников возрастало, - ответил на это Шапша.

Напомним, что День города в Калуге пройдёт 29 августа.