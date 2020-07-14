Как в Калуге спасают осыпающийся Березуйский овраг

В начале июня в Калуге осыпался Березуйский овраг. Его размыло ливневыми дождями.

- Для предотвращения дальнейшего размывания склона Березуйского оврага решил «перехватить» ливневые стоки, здесь - параллельно улице Марата проходит коллектор ливневой канализации, поэтому можно будет собрать в него все стоки, установив дополнительные ливнеприемные решётки и направив стоки в коллектор, - прокомментировал ситуацию врио городского головы Дмитрий Денисов.

Запланирована перекладка плитки.Фото: Сергей Константинов

К работам приступили спустя месяц.Фото: Сергей Константинов

В 2019 году власти уже спасали овраг. Тогда было принято решение ... укрепить его мусором.

Сейчас же от строительного мусора решили избавиться. Работы начались в среду, 14 июля. Власти заявляют, что весь мусор будет вывезен.

Овраг размыло ливневыми дождями.Фото: Сергей Константинов

Овраг очистят от мусора.Фото: Сергей Константинов