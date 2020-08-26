В Калужской области изнасиловали кошку

Хозяйка кошки не могла предположить, что кто-то посмеет надругаться над животным. Фото: из архива КП

В одной из деревень Дзержинского района этим летом стали пропадать животные – кошки, собаки. Жители сначала не обратили на это внимание – такое иногда случается. Но после того как была обнаружена изнасилованная кошка, боятся выпускать из дома детей.

- Кошки не было несколько дней, а когда она вернулась, я сразу заметила, что с ней что-то не так, - рассказывает хозяйка несчастного животного Татьяна Коваленко. – Она легла и больше не вставала. Когда я дотрагивалась до попы, рычала.

Когда кошка и на третий день не сдвинулась с места, владельцы отвезли её в ветлечебницу в Кондрово.

- Её осмотрели, сделали укол. Сказали, что у неё нагноение кишечника, сломан хвост. Но так как у них нет рентгена и другого оборудования, они нас направили в ветклинику в Калуге. Мы думали, что просто хвост сломан. Даже не могли предположить этого. Операция длилась около четырёх часов. Врач мне после сказал: «Вашу девочку изнасиловали. Мы не знаем чем, не знаем как, но у неё проникновение в кишечник. У неё был полностью разорван весь кишечник!» От этого сообщения наша семья до сих пор в шоке.

В понедельник, 24 августа, Татьяна забрала кошку домой. В клинике ей выдали медицинское заключение. - Я сомневаюсь, что того, кто это сделал, удастся найти, - говорит Татьяна. В пресс-службе УМВД России по Калужской области нам сообщили, что проводится проверка.

К слову, в последнее время в Калужской области расследуется несколько дел, связанных с жестоким обращением с животными. В Перемышльском районе мужчина убил собаку соседки. А в Кирове живодёр привязал собаку к машине и протащил по городу.