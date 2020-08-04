2020-08-05T09:00:29+03:00
Общество

Фекальное озеро отравляет жизнь калужан

Вопрос не могут решить уже несколько месяцев
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Фекальное озеро мешает калужанам жить.Фекальное озеро мешает калужанам жить.Фото: Алексей Колчин
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В строящемся микрорайоне «Веснушки» разлилось фекальное озеро.

- Вот уже третий месяц как вышла из строя канализационная насосная станция, - рассказал нашему изданию Алексей Колчин. - И все фекалии, вместо того чтоб откачиваться насосами, устремились в свободное плавание в ближайшие ручьи, текущие через деревню Чижовка, далее - в Рождественские озёра и в Оку.

Жители деревни Чижовка задыхаются от запаха нечистот.

- Культурные растения на участках вдоль текущих фекальных рек гибнут - листья чернеют, - пишет в соцсетях Марина Маринус.

- Надзорные органы никак на проблему не реагируют. Горуправа мне сообщила, что данная насосная станция не введена в эксплуатацию, как и сам район. Заселить дома - это половина дела. Надо бы ещё обеспечить нормальную работу коммуникаций, - продолжает Алексей. - Налицо полная импотенция властей и откровенный пофигизм. Со слов горуправы, насосная станция принадлежит застройщику. Застройщик кормит горуправу обещаниями скоро всё починить. Сначала обещал 10 июля, потом 27 июля, теперь обещают 7 августа. Городское хозяйство не при делах, водоканал - тоже, мол, это не его имущество.

На прошлой неделе у фекального озера провела совещание министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.

- Совместно с представителем застройщика миниполиса «Веснушки» осмотрела территорию, прилегающую к канализационно-насосной станции, - написала Антохина на своей странице «ВКонтакте». - Представитель застройщика пообещал приступить к ликвидации аварийной ситуации завтра. Вечером приеду проконтролировать выполнение работ.

Но ситуация никак не изменилась.

Местные жители рассказывают, что для решении проблемы необходимо лишь подключить новый насос.

- Цена нового насоса - 340 тысяч рублей, - говорит Алексей.

Запустить канализационную насосную станцию должны были сегодня, 4 августа.

- Не запустится сегодня КНС! Даже насос подключить не смогли! Он неисправен, его увезли на ремонт в Воротынск! Сколько опять будет длиться ремонт - никому неизвестно, - пишет «ВКонтакте» Марина Маринус.

UD.Насос удалось запустить поздно вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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