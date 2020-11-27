Калужские аптеки будут наказывать за продажу рецептурных лекарств от COVID-19 и других болезней без назначения

Рецептурные лекарства можно будет приобрести только по врачебному назначению Фото: из архива КП

В среду, 25 ноября, министр конкурентной политики Калуги Николай Владимиров провел совещание с представителями аптечных сетей. Об этом сообщили в горуправе 26 ноября.

В первую очередь обсудили, насколько гладко проходит обеспечение населения необходимыми лекарствами не только от COVID-19, но и ОРВИ, пневмоний, бронхитов.

– Все сети стараются вовремя заказывать лекарства и обеспечивать в аптеках необходимый ассортимент, – подчеркнул Владимиров.

Помимо этого обсудили маркировку лекарств, правила отпуска рецептурных препаратов и административную ответственность за нарушение этих правил. Так, Росздравнадзор запрещает аптекам поощрять самолечение покупателей. За продажу рецептурного лекарства без необходимого назначения врача аптечные сети будут наказывать – например, приостанавливать работу точки на срок до 90 дней.

Поднялся также вопрос снабжения амбулаторных пациентов с коронавирусом бесплатными лекарствами для лечения. Было отмечено, что из федерального бюджета Калужской области для этого выделили более 37 миллионов рублей. Планируется, что в неделю бесплатные лекарства будут получать 700-800 больных.

Министерство конкурентной политики будет еженедельно проверять калужские аптеки на наличие достаточного количества антибиотиков и антибактериальных препаратов.