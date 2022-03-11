В Обнинске чемпионы Олимпийских игр борются за победу

Фото: Мария Каменева

В обнинском бассейне «Олимп» с 8 по 11 марта проходят чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию. Об этом рассказывают организаторы.

В соревнованиях участвуют более 600 спортсменов.

Две золотых и три бронзовых медали уже завоевал двукратный олимпийский чемпион Токио Евгений Рылов из Московской области.

Также успешно выступают и калужские пловцы. На счету Марии Каменевой, Сергея Фесикова и Виктории Манушевич по три золотых награды.

По одной медали высшего достоинства у Дмитрия Савенко, Михаила Вековищева, Ивана Кустова, Антона Волошина и Елены Давыдовой.

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Жительница Обнинска хотела заработать на инвестициях и потеряла 3,5 миллиона рублей.