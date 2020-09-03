Прокуратура просит дать Ефремову 11 лет колонии Фото: Иван МАКЕЕВ

Актёр Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП 8 июня.

Сайт KP.ru сообщал, что признание вины актёром анонсировал до начала слушания 3 сентября его адвокат Эльман Пашаев.

Прокуратура заявила, что вина Михаила Ефремова уже доказана: следы на подушке безопасности, выстрелившей из руля, указывают на то, что за рулём был актёр, как и ссадины от ремня безопасности на его шее, сообщил ранее сайт KP.ru.

Прокурор запросила для Ефремова наказание сроком на 11 лет в колонии общего режима. Она отметила, что у актёра есть смягчающие обстоятельства: маленькие дети, участие в благотворительности и денежная компенсация для пострадавших. Однако обвинение не увидело в его поступках раскаяния, которое, по словам прокурора, является первым шагом к исправлению. Поэтому нет причин для смягчения статьи Уголовного Кодекса.

Напомним, в аварии вечером 8 июня на улице Смоленская площадь из-за столкновения с машиной Ефремова на полосе встречного движения погиб 58-летний курьер Сергей Захаров.