В Калуге имя победительницы конкурса «Мисс КГУ 2022» станет известно 11 марта

На интеллектуальном этапе. Фото: «Мисс КГУ»

В пятницу, 11 марта, на сцене Калужской областной филармонии состоится финал ежегодного конкурса «Мисс КГУ». Именно сегодня станет известно имя победительницы.

Каждый год выбирается самая талантливая, идейная и красивая студентка крупнейшего в Калужском регионе ВУЗа – КГУ им. К. Э. Циолковского.

Основная цель конкурса – показать не только внешние данные, но и духовность и интеллект каждой конкурсантки.

В 2021 году «Мисс КГУ» стала студентка института социальных отношений Татьяна Костина. Фото: «Мисс КГУ»

Заключительный тур конкурса в этом году стартанет в 18:00. Этим вечером зритель будет лицезреть четыре дефиле, визитные карточки девушек и не только.