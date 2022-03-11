В Калуге имя победительницы конкурса «Мисс КГУ 2022» станет известно 11 марта

На интеллектуальном этапе. Фото: «Мисс КГУ»
В пятницу, 11 марта, на сцене Калужской областной филармонии состоится финал ежегодного конкурса «Мисс КГУ». Именно сегодня станет известно имя победительницы.
Каждый год выбирается самая талантливая, идейная и красивая студентка крупнейшего в Калужском регионе ВУЗа – КГУ им. К. Э. Циолковского.
Основная цель конкурса – показать не только внешние данные, но и духовность и интеллект каждой конкурсантки.
В 2021 году «Мисс КГУ» стала студентка института социальных отношений Татьяна Костина. Фото: «Мисс КГУ»
Заключительный тур конкурса в этом году стартанет в 18:00. Этим вечером зритель будет лицезреть четыре дефиле, визитные карточки девушек и не только.