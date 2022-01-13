«Я говорю: «Сыночек, не кричи»: мама погибшего после сальто 18-летнего юноши рассказала о последних часах жизни сына

Погибший Артем Волков. Фото: Из личного архива

Ранее мы уже писали о трагедии, произошедшей с 18-летним юношей в Обнинске, который получил травму и умер после того, как врачи клинической больницы №8 осмотрели его и отправили домой.

Друзья семьи погибшего прислали в редакцию видео с роковым сальто. А нам, побеседовав со знакомыми и мамой Артема, удалось восстановить картину трагедии.

В понедельник, 10 января, Артем Волков с двумя друзьями, Мишей и Владом, около девяти часов вечера делали сальто у подъезда дома №120 на улице Ленина. Молодые люди снимали прыжки на камеру.

Артем сделал прыжок и упал грудью на перила, далее его отбросило в сугроб. На видеозаписи, которую делал его друг, видно, насколько сильным был удар. Но молодой человек, несмотря на это, добрался до дома самостоятельно.

Все нормально...

Как развивались события дальше, нам рассказала мама погибшего 54-летняя Галина ВОЛКОВА. Весь рассказ Галина не перестает плакать:

– Артем всегда был шустрым ребенком. Сальто у меня удивления не вызвало. Домой Артем пришел примерно в 21:20. Мне ничего не сказал. Лег на диван. Я вижу, мучается. От ужина отказался. Попросил лишь обезболивающее позже. Болел левый бок. «Мама, нет сил терпеть, так больно!».

Я вызвала «скорую», приехали быстро. Фельдшер осмотрел, Артем от обезболивающего укола отказался. «Скорая» нас забрала. В смотровой оставили. 20 минут к нам точно никто не подходил. Артем выл от боли: «Мама, мне больно дышать!». Я говорю: «Сыночек, не кричи». Просил открыть окно. Я умоляла позвать врача. Отвечали, что вызвали, и нужно ожидать.

Далее медсестра взяла кровь из пальца, с большим трудом Артем сдал мочу.

Ближе к 23 часам я отнесла баночку с мочой. В лаборантской никого не было. Я еще 20 минут туда-сюда ходила.

В переходе стояли две женщины, общались не менее 20 минут. Я все так же прошу позвать врача. Одна из них к нам подходит и говорит: «Я уже пришла. У меня в реанимации сложный больной». Может, она по делу стояла, конечно, не знаю. Женщина оказалась хирургом. Бейджика не было, фамилии не знаю.

После осмотра она дала направление на УЗИ. Пока везли в коляске, у моего ребенка началась сильная рвота. До этого она тоже была, но слабее. Санитарка дала пакет. На УЗИ заявили, что все нормально с внутренними органами.

Потом травматолог забрал. Расспрашивали про спиртное: Артем выпил бокал пива, не больше, запаха никакого не было. Рентген – тоже нормально. К этому моменту у него болел уже не только левый бок, а весь живот и поясница.

Отчего рвота? Медсестра ответила, что интоксикация от алкоголя. Простите, сколько же надо выпить? Бокал пива?! Он трезвым был!

«Артем начал клониться ниже и ниже… И всё...»

– После всего этого нас отпустили, – не переставая плакать, продолжает рассказывать Галина. – Артем вызвал со своего телефона такси домой, выехали около 00:30. Дома всю ночь не спал, рвота снова была. Под утро вырвало последний раз, потом сильно голова кружилась. Пошел в туалет, упал в комнате.

К обеду ему стало получше. До туалета сам ходил, – а мы живем в общаге, это 15 метров идти. Душ принял. К 16 часам почти не мог дышать уже. Окно весь день открыто было. Начали неметь руки и ноги.

Из училища к нам зашел друг Миша, помогал одевать Артема. В этот момент Артем начал клониться ниже и ниже… И всё...

Плач перерастает в рыдания.

– Вторая «скорая» ехала долго, задавали много ненужных вопросов, – собравшись силами, убитая горем женщина продолжает рассказ. – За все это время нам не предложили госпитализацию. Назначили лечение амбулаторное. Назначили на следующий день прием к травматологу. Результат УЗИ не дали: «Нет у вас никаких повреждений!». В справке: ушиб грудной клетки. И дышать поэтому трудно, сказали.

У меня 18 лет не было детей, вот он один родился…

Претензии к больнице

Нам удалось поговорить и с друзьями семьи погибшего. Кира, мама лучшего друга Артема, рассказывает:

– За эти сутки я начиталась всяких историй не особо приятных. У меня нет слов! Что творится в нашей КБ №8?! Это ужас! Это кошмар! Не дай Бог туда попасть. Я не оставлю эту ситуацию просто так. В нашей КБ творится беспредел. И, к сожалению люди, простые люди, у которых нет соцсетей, помощи, поддержки, ничего не могут сделать. Люди борются, но это все бессмысленно.

Галина Васильевна (мама погибшего) на успокоительных. Она сказала, что готова бороться и идти до конца.

Мне сейчас звонили с телевидения. Я надеюсь, что мы сможем помочь хоть какому-то, мизерному количеству людей. Это нельзя оставлять безнаказанным.

Следственный комитет по Калужской области днем в четверг, 13 января, сообщил о начале проверки.

СК подчеркнул:

– В понедельник, 10 января 18-летний житель Обнинска получил травму, с которой обратился в больницу. После обследования его отпустили домой, а на следующий день пострадавший скончался у себя дома. Следователи СК России устанавливают обстоятельства смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Покомментировал страшное ЧП и бывший главврач ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России Игорь Бондаренко. Он дал следующий комментарий местному изданию:

– Не мог пройти мимо этой беды. Это трагедия, а для матери горе. Мои искренние соболезнования родителям. Вы полностью правы. Даже если после диагностических процедур ничего не было выявлено, но в анамнезе есть тупая травма живота, то, черт возьми, оставь пациента под наблюдением! Проведите дополнительные исследования, рентген с контрастом. Горько сознавать, что беды можно было избежать. Нет слов!… С уважением.