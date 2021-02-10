Голос разума в Европейском парламенте: «Навальный – расист, которого поддерживает всего 4% населения»

Ситуация вокруг Навального снова активно обсуждается в Европе Фото: REUTERS

В Европе очень серьезно относятся к Алексею Навальному. С ним встречается канцлер Германии Ангела Меркель, его сторонники указывают Брюсселю, против кого в России применить очередные санкции.

При этом личность самого Навального как-то отодвигается на второй план. Достаточно того, что он ярко декларирует оппозиционную российским властям позицию.

Но не все в Европе готовы закрывать глаза на то, с кем они дружат против Москвы. В ходе очередной сессии Европейского парламента «прорвало» депутата от Ирландии Клэр Дейли.

- Как и все здесь я счастлива иметь возможность отстаивать права человека, в том числе Навального. Но давайте будем честны по поводу него. Он ярый противник мигрантов и расист, которого поддерживает примерно 4% населения его страны, за которого выходят на улицы сотни и тысячи в городах с миллионным населением, - заявила евродепутат. – Мы бы вообще его не обсуждали, арестуй его в любой другой стране, кроме России. Тем временем Джулиан Ассанж провел в заточении почти 10 лет за то, что разоблачил военные преступления Соединенных Штатов. А мы даже имени его упомянуть не можем!

К таким речам в Брюсселе явно не привыкли. Ведь обычно тут во всех грехах обвиняют Москву.

- В этих стенах не перестает звучать русофобская риторика, так почему вас удивляет, что Россия не видит смысла сотрудничать с Европейским союзом, - обратилась Дейли к коллегам-депутатам.

Ситуация вокруг Навального снова активно обсуждается в Европе после неудачного визита в Москву главного дипломата ЕС Жозепа Борреля. Он приехал почти сразу после замены оппозиционеру условного срока на реальный из-за многочисленных нарушений режима. Видимо, ожидалось, что он надавит на российские власти и заступится за Навального. О чем шла речь за закрытыми дверями переговоров, мы не знаем, но на пресс-конференции рядом с министром иностранных дел России Сергея Лаврова он выглядел откровенно бледно.

- Мы обсуждаем протесты в России, но почему никто не говорит о сотнях задержанных прямо здесь, в Брюсселе, которые выступили против антиковидных ограничений? – задается логичными вопросами Дейли. – Потому что дело не в правах человека. Дело в геополитическом противостоянии с Россией, которое поощряет военно-промышленный комплекс. Ему просто нужен враг, чтобы оправдать свои многомиллионные расходы.

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