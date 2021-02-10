«Мы до сих пор проедаем наследие Сталина»: правда ли это

Чем глубже буксует экономика, тем чаще приходится слышать о первых советских пятилетках, о том, как за какие-то 10 лет страна совершила гигантский промышленный скачок Фото: фотохроника ТАСС.

ЗАТО МЫ ДЕЛАЕМ РАКЕТЫ

Чем глубже буксует экономика, тем чаще приходится слышать о первых советских пятилетках, о том, как за какие-то 10 лет страна совершила гигантский промышленный скачок, выйдя на первое место в Европе и на второе в мире по объемам промышленного производства. Более того, все чаще приходится встречать фразу о том, что мы «до сих пор проедаем сталинское наследие».

Казалось бы, полнейшая чушь. Живем не в бараках, а в отдельных квартирах. Боремся не с недоеданием, а с лишним весом. По телефону звоним не от соседки через «барышня, соедините», а у каждого в кармане свой мобильник — весь мир доступен, а хочешь — общайся по видео. Телевизор — ну его, надоел. Космонавты годами бороздят орбиты — обычное дело… Крымский мост построили, вакцину от коронавируса изобрели — ну что еще этим злопыхателям надо!

Но стоит посмотреть, что творится в базовых отраслях — и аргументов для спора со сталинистами становится меньше.

ВСЕ ПОСТРОЕНО ДО НАС

Взять хотя бы металлургию — солидная отрасль, 12,5% от всего промышленного производства страны, больше только у нефтегазового комплекса.

Один из флагманов — компания «ЕвразХолдинг», главный собственник - Роман Абрамович. Входит в сотку предприятий, по которым определяется индекс Лондонской фондовой биржи. И что же — более 80% стали и проката этого мирового гиганта приходится на первенцев сталинских пятилеток! Прежде всего, это легендарный «Кузнецкстрой». Тот, про который писал Маяковский: «Через четыре года здесь будет город-сад!» Ошибся поэт — на строительство завода понадобилось гораздо меньше: всего 1000 дней! Таких темпов не бывало ни до, ни после.

Сейчас предприятие называется Новокузнецкий Металлургический Комбинат и входит в Западно-Сибирский металлургический комбинат. Да и сам «Запсиб», к слову, тоже был задуман в 30-е и строился в военные годы. Еще один гигант «Евраза» - Нижнетагильский комбинат имени Ленина. Он был запланирован еще в 1930-м, а первый чугун дал ровно за год до Великой Отечественной.

«Кузнецкстрой». Тот, про который писал Маяковский: «Через четыре года здесь будет город-сад!» Фото: фотохроника ТАСС.

А Магнитка! Про которую Валентин Катаев написал повесть «Время, вперед!», а режиссер Михаил Швейцер снял потрясающий фильм с Сергеем Юрским. Магнитогорский металлургический комбинат до сих пор лидер по продажам металлопроката на внутреннем рынке.

Еще один гигант — Мечел. Такого слова при советской власти никто и не слышал — может, что-то новое? Нет, первую скрипку и в этом объединении играет герой сталинских пятилеток - Челябинский металлургический комбинат, его строительство было завершено в 1943 году.

И таких предприятий — огромное количество. Да, оборудование стоит там уже современное — и слава богу. Как сообщили «КП» в Минпромторге, основные фонды в промышленности обновлены примерно на 80%.

И НЕФТЬ — ТОЖЕ ОН?

Наверное, уж где мы точно не проедаем наследие Сталина, так это в нефтегазовом секторе. Если при «отце народов» даже в лучшие времена (после войны) выкачивалось чуть больше 50 млн тонн в год, то к концу правления «дорогого Леонида Ильича» - уже 613 млн тонн. Вот когда экономика страны поймала первый кайф от нефтяной иглы.

Однако если покопаться в исторических документах, окажется, что и в этой сфере у истоков стоял Иосиф Виссарионович. Бакинское и Грозненское месторождения, доставшиеся СССР от царской России, давали примерно 10 млн тонн черного золота в год. Крохи. Индустриализация, промышленный рост, развитие автомобиле- и тракторостроения требовали в разы больше.

Перед войной СССР добывало уже 33 млн тонн против максимум 5 млн тонн у немцев. С продвижением врага добыча упала до 18-20 млн, но и такое преимущество обеспечило нам победу в «войне моторов». Мы могли, например, позволить себе более тяжелую броню на танках, больше вооружения, более мощные двигатели, увеличивающие скорость машин — и все потому, что не гнались за низким расходом топлива. Немцев же этот показатель существенно ограничивал. А когда США помогли с нефтеперерабатывающим оборудованием для получения высокооктанового авиационного бензина, стало ощутимым и наше преимущество в небе.

Но уж Западная Сибирь — это же точно при Брежневе открыли? Тоже не совсем. Решение провести масштабную разведку нефти и природного газа в этом регионе было принято еще в 1948 год. А первую нефть нашли всего через пол-года после смерти вождя — осенью 1953-го. Пик же выкачивания недр действительно пришелся на годы Брежнева и на современный период.

Герой сталинских пятилеток - Челябинский металлургический комбинат Фото: фотохроника ТАСС.

БЕДНЫЙ ЛОМОВ И ДРУГИЕ

Когда говорят о сталинских временах, многие испытывают чувство раздвоения. С одной стороны, вождя славят за бесспорные успехи в государственном строительстве, с другой — проклинают за массовые репрессии. Но неужели одно невозможно без другого? Исследователи дают чудовищный ответ.

- Это связанные между собой процессы, - убежден историк спецслужб Александр Колпакиди. - Первые же годы индустриализации показали очень низкий уровень ответственности и дисциплины. Люди разболтались за время гражданской войны и нэпа. Сроки не выполнялись, было много аварий с человеческими жертвами из-за того, что кто-то недоглядел, не учел, не додумал. Похоже, в какой-то момент Сталину надоело разбираться, политическое вредительство это, непрофессионализм или всего лишь дурь человеческая. И он просто решил карать. В результате лишенная всякой политической подоплеки безалаберность стала выдаваться за вредительство.

Лавина дел о вредительстве прокатилась по стране в тридцатых. Фото: Youtube

В 30-е по стране прокатилась лавина таких дел - о вредительстве в сельском хозяйстве, в ремонте тракторов. Грязь попала в подшипник, он перегрелся и разрушился — все, суд над трактористом-вредителем. Что уж говорить о военной промышленности.

Показательна в этом отношении серия дел в отношении нефтяников — история сохранила факты, которые позволяют проследить причинно-следственные связи.

. Фото: Рушан КАЮМОВ

В конце 1920-х ЦК провозгласил курс на четырехкратное увеличение добычи нефти. Профессионалы схватились за головы. В Баку и Грозном месторождения работают давно, новых нет — как выполнить задание? Но партия два раза не повторяет - за срыв показателей на Северном Кавказе были репрессированы сотрудники треста «Грознефть», под раздачу попали и московские руководители отрасли, в том числе и один из основателей нефтяной промышленности еще царской России Иван Стрижов, ему к тому времени было уже под 60.

Приговоры получили 76 человек. Восемь, в том числе и Стрижов - к расстрелу, но высшую меру «отец народов» заменил высылкой и лагерями. Старого спеца отправили отбывать 10 лет в Коми. И что же — через год недалеко от нынешней Ухты он открыл Ярегское месторождение. Оно до сих пор работает. А нефтяника вернули в Москву.

. Фото: Рушан КАЮМОВ

Похожее дело было и в Закавказье - «О контрреволюционной шпионской организации в Азербайджанской нефтяной промышленности», его к слову вел сам Лаврентий Берия, он тогда был начальником секретно-оперативной части Закавказского ГПУ.

Нефтяники в ужасе стали заниматься приписками и к концу первой пятилетки нарисовали себе 40 млн тонн, пишет историк Александр Михальченко. Героям щедро раздали ордена, высокие должности. Но вскоре обман раскрылся. Странно, но дело спустили на тормозах, никаких процессов не последовало — во всяком случае по горячим следам. Скорее всего, власть просто не хотела показывать, что кто-то может ее обмануть.

Перед войной СССР добывало уже 33 млн тонн против максимум 5 млн тонн у немцев Фото: фотохроника ТАСС.

Один из руководителей нефтяной промышленности, в прошлом профессиональный революционер, партиец с чуть ли не 30-летним стажем Георгий Оппоков (Ломов) выступил в открытой печати, доказывая, что увеличить добычу в 4 раза невозможно. Так прямо, как коммунист коммунисту прозрачно намекнул Кобе, что если нефти нет, то на нет и суда нет.

А другой ученый-академик, внук волжского бурлака и крестьянский сын Иван Губкин, с наганом и листовками не бегал, а всю жизнь штудировал земные глубины, высокий научный авторитет завоевал еще до революции. Пораскинув, что творится в наших недрах, он в ответ на призыв партии взялся за вычисления и вывел, что в Поволжье и за Уралом обязана быть нефть. Отправленная экспедиция подтвердила гипотезу — в 1932 г. за Волгой было открыто Ишимбаевское месторождение, первая советская нефть. А потом как посыпалось — скважины забили в Татарии и Башкирии. Их называли «вторым Баку».

Судьба ученых сложилась по-разному. Бедного Ломова расстреляли, а именем Губкина в 1931-м, еще при его жизни, назвали Московский нефтяной институт (сейчас Российский государственный университет нефти и газа).

КТО ПРИДУМАЛ СТАЛИНСКУЮ ЭКОНОМИКУ

В индустриализации много загадочного. Например, кто придумал этот четкий план — что сначала развивать, что потом. А пятилетки - почему не 3 года, не 7? Вот Хрущев попробовал на 7 лет растянуть — ничего хорошего не получилось. А пятилетки хорошо зашли не только у нас, но и в Китае и Южной Корее.

Считается, что пятилетку придумал Глеб Кржижановский, верный ленинец и куратор плана ГОЭЛРО, затем Глава Госплана. За этот срок можно построить серьезный завод и выпустить первую продукцию. Но только ли он? К тому же Сталин, по воспоминаниям современников, весьма язвительно отзывался о способности Глеба Максимилиановича подбирать кадры. Кого соберет вокруг себя — сразу ясно, кого выгонять, говорил Коба. А ведь известно, как считал Сталин: «Кадры решают все».

. Фото: Рушан КАЮМОВ

- Были, конечно, и другие люди, но их имен в истории не сохранилось, - сказал «КП» автор книги «Экономика Сталина» экономист Валентин Катасонов. - Когда-то я встречался в США с экономистом Василием Леонтьевым, Нобелевскую премию за анализ межотраслевых балансов. Без них невозможно грамотно сверстать 5-летний план. До 1926 г. Леонтьев работал в СССР, в Госплане, и, как он мне рассказал, все эти экономические премудрости применялись уже тогда и были результатом коллективной работы.

Действительно, только к разработке плана 2-й пятилетки были привлечены Академия наук СССР, 200 научных институтов, сотни крупных ученых, Госплан организовал 24 всесоюзные конференции.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Он создал самодостаточную экономику, которая не была ориентирована ни на импорт, ни на экспорт»

- Ситуация первых пятилеток в чем-то напоминает нынешнюю российскую — мы находимся в окружении недружественных государств, - говорит Валентин Катасонов. - Все мы помним известное высказывание Сталина, что «СССР отстал от промышленно ра