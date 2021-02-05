«Будто он кукла, навешали на него медали»: как Навальный приговорил себя своим хамством

Алексей Навальный в суде, 5 февраля 2021 г. Фото: REUTERS

По крайней мере, только так можно истолковать его реплики на процессе «о клевете» на ветерана Великой Отечественной в Бабушкинском суде Москвы. Высказывания Навального неприятно поразили даже его верных сторонников.

Со стороны это даже напоминало судебные процессы 30-х годов над «троцкистами», где подсудимые сами оговаривали себя и сами разоблачали свое «контрреволюционное нутро». Но, с «троцкистами» работали следователи наркома Ежова. А Навальный саморазоблачался перед публикой самостоятельно, по собственной инициативе.

Возможно, ему казалось, что он ведет такую агрессивную линию защиты, а на самом деле…судите сами:

Полиция перед зданием суда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первое заявление Навального, которое стало причиной возбуждения уголовного дела «о клевете», было сделано в мае 2020-го. Комментарий Навального к видео с ветераном Игнатом Артеменко, в котором он рассказывает, что поддерживает голосование по поправкам в Конституцию:

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

Сам факт, что за этот комментарий Навального привлекли, ничуть его самого не испугал, и в зале суда, он продолжил «развивать тему»:

«Обвинение непонятно. Никакого Артеменко я не знал и до сих пор не знаю, кроме того, что его родственники бессовестные люди, которые торгуют дедом. Гособвинитель сказал, что я умышленно, зная Артеменко, что-то сказал. Ничего не знаю, кроме того, что им торгуют будто он какая-то кукла, нацепили на него китель, навешали медали...»

Ветеран ВОВ Игнат Артеменко во время судебного процесса.

Этого Навальному показалось мало. Несмотря на круглые от ужаса глаза адвокатов блогера, он не успокоился, хотя ветерану уже стало плохо и ему вызвали «Скорую»:

«Я смотрю и реально мне противно, мало того, что вы этого несчастного человека, который находится в беспомощном состоянии, используете как куклу, маску нацепили, ходатайствую, чтобы ему дали хотя бы лечь и сняли маску. Вы издеваетесь над 95-летним человеком, просто издеваетесь. Вопрос, кто такие фашисты и политпроституки! Его родственники им торгуют, чтобы получить денег и издеваются, если схватится за сердце — вы будете виноваты».

Далее, после перерыва «для ознакомления с делом»:

«Я говорил, что они, родственнички, этого деда ночью придушат. Это мерзкий сценарий. Им нужен был дедушка, который бы тряс медалями».

Алексей Навальный наговорил очень много чего: походя оскорбил судью, потребовав ее увидеть по трансляции: «Она что там, голая?» Сравнивал пенсии ветеранов вермахта и наших ветеранов. Несколько раз утверждал, что Игнату Артеменко «заплатили» и за съемки ролика и за участие в суде.

Суд еще не закончился, но в Сети и в прессе появилось множество попыток проанализировать такое неадекватное поведение Навального. Версий несколько, но на мой взгляд, их нельзя рассматривать по отдельности. Причины вот этого «сеанса саморазоблачения» синтетические, множественные.

Заседание продолжалось до глубокого вечера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первая причина:

Дорвавшись до публичной площадки, Навальный отрабатывает свою политическую линию на разрушение одной из важнейших скреп (хоть это слово многим и не нравится, оно тщательно ошельмовано за последние годы) – это общая, можно сказать, генетическая или традиционная память о Великой Отечественной, как величайшей трагедии во всей тысячелетней истории России.

Вторая причина:

Стресс. «Лишился поддержки остатков разума в силу трагических жизненных обстоятельств», как писали в 19 веке.

Третья причина:

Каменная, 100% уверенность, что его вытащит из тюрьмы Запад и внутренние сочувствующие, подкрепленная какими-то гарантиями. В том числе и биографическими. Достаточно вспомнить, что Навальный был единственный гражданин РФ, находящий сразу на 2 условных сроках и при этом катающийся по заграницам.

Рассмотрение продолжится 12 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все вместе это хорошо легло на нутро Алексея Навального, которое он нам всем на суде по «клевете» на ветерана и продемонстрировал. Не очень понятно, кто будет теперь ходить за «свободу Навальному» на уличные протесты. Интересно будет поглядеть на этих, так сказать, людей.

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