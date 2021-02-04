В России появилась еще одна вакцина от коронавируса для пожилых: что о ней известно

Вакцинация "ЭпиВакКороной" проходит в два этапа, период между уколами может составлять 2-3 недели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До сих пор единственной в нашей стране антиковидной вакциной для старшего поколения был «Спутник V». Только этот препарат прошел необходимые клинические исследования с участием добровольцев в возрасте 60+ и был официально разрешен к применению у них, рассказал в недавнем интервью «КП» главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

В четверг, 4 февраля, стало известно, что успешно завершились испытания второй российской прививки против COVID-19 на волонтерах старше 60 лет. Речь идет о разработке новосибирского научного центра «Вектор», препарате «ЭпиВакКорона».

- Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах старше 60 лет. В случае с ковидом это одна из наиболее уязвимых групп, кого нужно защищать в первую очередь. Мы получили положительные результаты, вакцина хорошо переносилась, у нее не было сильных нежелательных явлений. В основном - лишь небольшая болезненность в месте укола, - рассказала и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих на круглом столе «Российская наука и медицина VS COVID-19. Вызовы и достижения».

Эксперт напомнила, что «ЭпиВакКорона» включает в себя «три небольших искусственно синтезированных кусочка вирусных белков, на которые формируется иммунитет». Разработчики рассчитывают, что иммунная защита у привитых будет сохраняться в течение года, отметила Непомнящих. Сама вакцинация проходит в два этапа, период между уколами может составлять 2-3 недели.

Испытания препарата "ЭпиВакКорона" на волонтерах старше 60 лет завершились успешно.

Также представитель «Вектора» рассказала о важных моментах исследований вакцины:

- 1-2 фаза испытаний началась летом, в ней приняли участие 100 добровольцев. Было показано, что прививка легко переносится и приводит к выработке антител. На основании этого вакцина была зарегистрирована 12 октября. После этого стала поступать в гражданский оборот в ряде регионов России (в пунктах вакцинации в Москве ее пока нет).

- В декабре были закончены исследования на животных для выяснения, не влияет ли вакцина на репродуктивную функцию. Никаких негативных эффектов нет, все хорошо, сообщила Татьяна Непомнящих.

- Ученые «Вектора» продолжают отслеживать мутации коронавируса, чтобы оценить, нет ли драматических изменений в тех фрагментах белка, на основе которых построена вакцина. «В настоящий момент таких опасных мутаций нет, наши эпитопы (фрагменты вирусных белков, искусственные аналоги которых использованы в вакцине. - Ред.) рассчитаны на консервативные участки вируса», - обнадежила эксперт.

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