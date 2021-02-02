Георгий Бовт: Из Навального не получилось Ленина на броневике. Не в этот раз

Алексей Навальный. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Радиоведущий «КП» Валентин Алфимов:

- Итак, Мосгорсуд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный — он отсидит в колонии 2 года и 8 месяцев. Что думаете?

Георгий Бовт:

- Это был предсказуемый на сто процентов приговор, ничего другого я не ждал.

Алфимов:

- А вот 17% слушателей нашего радио были уверены, что его не посадят.

Бовт:

- Ну, я тоже встречал такие мнения, которые думали, что его выпустят. Но если бы его выпустили, фактически власть зачеркнула бы сама себя после двух последних протестов и после того, как Навальный показал всем средний палец с фильмом о «дворце». Такие выпады не прощают. Тем более, его предупреждали, что не приезжай, а он приехал. Он думал, что будет Лениным на броневике. Но не получилось. Не в этот раз.

Алфимов:

- Может, стоило выпустить и забыть про него? Просто не обращать внимания, как будто нет такого человека. И людей, которые за ним ходят, тоже нет.

Бовт:

- Абсолютно невозможно. Во-первых, потому что он говорил бы, что это его победа. И что дальше тогда? Он же бросил вызов.

Алфимов:

- А как оцените выступление Навального в суде? Нет смысла это обсуждать?

Бовт:

- Ну, почему же? Это была политическая речь. Я про такие читал в повести «Мать» Горького, например. Видел в фильмах про молодого Ульянова-Ленина, он такие речи тоже произносил. Это такая речь стандартная и универсальная, на будущее. Рассчитанная на то, что лет там через 10 вспомнят, что он ее произносил. И, так сказать, прокладывал себе дорогу к власти. Но это будет не близкий путь, скажем так. И не факт, что все кончится именно властью. Может кончиться просто в тюрьме, как у Ходорковского, когда он отсидел 10 лет и уехал. И там себе что-то такое пытается возражать из-за границы.

Алфимов:

- У Ходорковского финансы были, за ним что-то стояло. И срок был реальный, в смысле, 10 лет все-таки. А сейчас у Навального всего 2 года и 8 месяцев. И то скостят, может, если будет себя хорошо вести.

Бовт:

- А я не думаю, что это его последний приговор. Там еще есть два уголовных дела на подходе...

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