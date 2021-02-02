Почему дети переносят коронавирус легче взрослых, а подростки чаще заразнее своих родителей

Тяжелая форма коронавирусной инфекции встречается у 0,2% заболевших несовершеннолетних. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сейчас уже стало совершенно очевидно, что дети в немалой степени вовлечены в эпидпроцесс. В России по последним данным 8-10% всей заболеваемости ковидом приходится на подрастающее поколение. Болеют дети всех возрастов. Больше всего - начиная с 7-летнего возраста, а самый пик наблюдается у подростков 13-15 лет, - рассказал на семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству. Итоги пандемии 2020 года» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

По словам эксперта, тяжелая форма коронавирусной инфекции встречается у 0,2% заболевших несовершеннолетних. А вот среднетяжелая форма, которая требует госпитализации - уже у 17-ти процентов, то есть у каждого шестого ребенка, подхватившего SARS-CoV-2.

У 30% детей наблюдаются постковидные неврологические осложнения. Нарушения в работе центральной нервной системы из-за COVID-19 наиболее часто проявляются в снижении концентрации, ухудшении памяти, появлении головных болей, проблем со сном.

Еще одним опасным и, увы, распространенным последствием перенесенной инфекции становится развитие заболеваний почек у детей. «Мы видим, что в полный рост встает проблема ковид-ассоциированного нефрита», отметил Александр Горелов. Но самую большую тревогу у врачей вызывает развитие мультисистемного воспалительного синдрома после COVID-19 (подробнее см. ниже комментарий эксперта). «Первый случай такого синдрома у ребенка в нашей стране описан 10 июня прошлого года, сейчас в России известно около 27 случаев. Чаще это состояние встречается у детей, начиная с 4-5 лет, через 2-3 недели после перенесенного даже в легкой форме ковида», - сообщил профессор. В 2/3 случаев маленьких пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом приходится спасать в реанимации.

Об особенностях заражения и протекания ковида у детей «КП» рассказал заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган.

ПЯТЬ ГИПОТЕЗ, ПОЧЕМУ ДЕТИ ПЕРЕНОСЯТ КОВИД ЛЕГЧЕ ВЗРОСЛЫХ

- Дети любого возраста могут заразиться COVID-19. Тем не менее, в возрасте до 12 лет они страдают этим заболеванием значительно реже, чем взрослые. - отмечает Михаил Юдович. - Органы санэпиднадзора в нашей стране сообщают, что на малышей и подростков обычно приходится до 10% лабораторно подтвержденных случаев ковида. При том, что доля несовершеннолетних в нашей стране составляет 22% населения.

Остается до конца не ясным, почему COVID-19 менее распространен и протекает легче у детей, чем у взрослых, признает эксперт. На сегодня есть такие гипотезы:

1. У детей иммунный ответ на вирус менее интенсивен, чем у взрослых. Как известно, тяжелый вред организму наносит не только сам SARS-CoV-2, но и «сошедший с ума» иммунитет, который начинает повреждать собственные органы и ткани организма. Дети к подобному феномену - аутоиммунной реакции и цитокиновому шторму - менее склонны, поясняет Михаил Каган.

2. Малыши и школьники чаще подхватывают другие респираторные вирусы, простужаются. Возможно, существует конкуренция между этими возбудителями и коронавирусом за верхние дыхательные пути, не исключают ученые. И это может привести к снижению вирусной нагрузки SARS-CoV-2, поскольку ему не удается запустить свое размножение по полной программе.

3. В дыхательных путях детей менее активно, чем у взрослых, работает так называемый рецептор ангиотензинпревращающего фермента 2 - тот самый механизм, через который коронавирус пропадает внутрь клеток организма.

4. У подрастающего поколения благодаря прививкам живыми вакцинами (например, от полиомиелита) лучше действует общая неспецифическая защита организма от любых вражеских агентов.

5. Дети имеют относительно более здоровые и «крепкие» кровеносные сосуды, чем взрослые. Благодаря этому ощутимо снижается риск тяжелых осложнений ковида, при котором, как уже известно, серьезный удар приходится именно на микроскопические сосуды.

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган.

ЦИФРЫ

В США выяснили распределение случаев ковида у несовершеннолетних в зависимости от возраста, отмечает Михаил Каган. Цифры оказались такие:

От 14 до 17 лет - 38,3% от всех зараженных детей.

От 5 до 10 лет - 25,7%

От 11 до 13 лет - 18,6%

До 4 лет - 17,4%.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ: ПОДРОСТКИ МОГУТ БЫТЬ ЗАРАЗНЕЕ СТАРШИХ

- Дети любого возраста могут передавать SARS-CoV-2 другим людям, но интенсивность этой передачи среди ребят младшего возраста неизвестна, - продолжает доктор Каган. - Дети старшего возраста и подростки продуктивно делятся коронавирусом с окружающими как в домашних условиях, так и в общественных местах. Есть мнение, что инфицированные несовершеннолетние с вирусной нагрузкой в носоглотке выделяют возбудителя ковида в сравнимой или даже большей дозе, чем взрослые.

Несмотря на тенденцию к увеличению госпитализаций за последние месяцы, меньшинство детей с COVID-19 нуждаются в больничном лечении, говорит эксперт. Так, в США по данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) среди более чем 69 700 лабораторно подтвержденных случаев ковида у лиц младше 20 лет частота госпитализаций колебалась от 2,5 до 4,1%. По всей видимости, за рубежом детей госпитализируют при более тяжелых симптомах, чем у нас (напомним, в России по данным Роспотребнадзора госпитализируют 17% - см. выше). Это подтверждает и тот факт, что среди детей, госпитализированных с COVID-19 из 14 штатов к концу июля 2020 года, примерно 33 процентам потребовалась интенсивная терапия (реанимация), а 6 процентам - инвазивная механическая вентиляция легких.

БУДЬ В КУРСЕ

Кто из детей в группе повышенного риска

- Симптомы COVID-19 схожи у детей и взрослых, но частота симптомов различается, - отмечает доктор Каган. - Наиболее часто у подрастающего поколения встречаются лихорадка и кашель.

На сегодня уже известно, какие факторы повышают риск, что у ребенка разовьется тяжелая форма ковида. Это:

- ожирение,

- серьезные генетические патологии,

- тяжелые неврологические расстройства,

- наследственные нарушения обмена веществ,

- серповидно-клеточная анемия,

- врожденные пороки сердца,

- сахарный диабет,

- хроническая болезнь почек,

- бронхиальная астма и другие хронические заболевания легких,

- иммуносупрессия из-за злокачественных новообразований или применения лекарств, ослабляющих иммунитет.

ТРЕВОЖНАЯ ТЕМА

Как вовремя распознать и лечить мультисистемный воспалительный синдром

- В апреле 2020 г. в отчетах из Великобритании было зафиксировано проявление у детей симптомов неполной болезни Кавасаки или синдрома токсического шока, - рассказывает Михаил Каган. - С тех пор появились сообщения о маленьких пациентах с аналогичным заболеванием в других частях мира. Это состояние получило название мультисистемного воспалительного синдрома у детей (Multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C).

Хотя частота возникновения MIS-C не определена, это, по-видимому, редкое осложнение COVID-19 у детей. В одной из научных публикаций предполагаемая частота лабораторно подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 у лиц младше 21 года составляла 322 случая на 100 000, а частота MIS-C - 2 случая на 100 000.

- Стоит иметь в виду, что мультисистемный воспалительный синдром отличается от классической болезни Кавасаки, - говорит эксперт. - Большинство случаев MIS-C произошло у детей старшего возраста и подростков, которые ранее были здоровы. Непропорционально сильно страдают чернокожие и латиноамериканские дети. Напротив, классическая болезнь Кавасаки обычно поражает младенцев и детей младшего возраста и чаще встречается в Восточной Азии и у детей азиатского происхождения.

Механизмы MIS-C изучены недостаточно. Считается, что этот синдром является результатом аномального иммунного ответа на вирус. Характерные симптомы этого осложнения у детей могут быть такими:

- стойкая лихорадка,

- желудочно-кишечные симптомы: боль в животе, рвота, диарея,

- сыпь на коже,

- конъюнктивит.

- Дети обычно поступают к врачам с лихорадкой, длящейся от 3 до 5 дней, с последующим развитием шока и/или мультисистемного поражения органов, - поясняет Михаил Каган. - Анализ крови показывает лимфоцитопению (пониженный уровень иммунных клеток лимфоцитов), повышенные маркеры воспаления (C-реактивный белок, скорость оседания эритроцитов, D-димер) и повышенные сердечные маркеры (тропонин).

Что касается терапии, то пациенты с тяжелым мультисистемным поражением должны получать стандартные методы лечения, соответствующие критериям неполной или полной болезни Кавасаки: внутривенный иммуноглобулин, глюкокортикоиды, отмечает эксперт. В то же время, поскольку MIS-C, скорее всего, представляет собой постинфекционное осложнение, а не активную инфекцию, роль противовирусных препаратов (например, ремдесивира) в лечении ограничена.

Во многих случаях оправдана антитромботическая терапия, говорит врач.