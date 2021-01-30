Улететь и обанкротиться: на что в 2020 году упали цены

Из-за пандемии спрос во многих сферах снизился — если не рухнул. Фото: Shutterstock

Из-за пандемии спрос во многих сферах снизился — если не рухнул. Россияне, очевидно, стали меньше путешествовать, ходить куда-то развлекаться, покупать одежду и обувь. А посмотришь вокруг и новости почитаешь — ощущение, что цены в основном становятся только больше. И где же падение спроса? Или у нас действует принцип «спрос повышается — цены растут, спрос падает — цены тоже растут»? «КП» поискала сферы, где чудо все же произошло — за ушедший коронавирусный 2020 год что-то подешевело.

1. Авиабилеты

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в ряд городов летать стало на 30-40% дешевле, чем в 2019 году. Средний чек (то есть стоимость реально купленных билетов) за авиаперелеты по России в 2020 году составил 6 702 рубля за билет в одну сторону, это на 14% меньше, чем в 2019 году.

Это касается полетов по стране даже в разгар летнего сезона и по популярным отпускным направлениям.

- Средний чек на лето 2020 на 30% меньше, чем летом 2019 год. Для примера в августе 2019 года авиабилеты в Симферополь с возвратом в конце августа стоили от 15 тысяч рублей, в 2020 можно было купить за 9-10 тысяч, - сообщил kp.ru представитель магазина горящих туров СейлТур Вадим Рыбкин.

Причины понятны. По оперативным данным Росавиации, за январь-декабрь 2020 года наши авиакомпании перевезли на 46% меньше пассажиров, чем годом раньше. Полеты за рубеж почти свернулись, в связи с чем перевозчики наконец стали драться за доступные российские направления.

Самые подешевевшие по итогам 2020 года перелеты

Уфа — Анапа -45%

Москва — Орск -43%

Москва — Курган -41%

Нижний Новгород — Екатеринбург -41%

Санкт-Петербург — Апатиты -40%

(По данным Туту.ру)

2. Аренда жилья

Как подсчитали аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР», ставки аренды квартир по итогам 2020 года снизились в большей части российских городов-миллионников. В топе — Казань, Санкт-Петербург, Симферополь, Москва и Ярославль. Снижение, правда, не очень существенное — вокруг 10%, но и то для кого-то хлеб. Больше всего подешевели трешки, меньше всего, как и обычно, наиболее востребованные однушки (см. табличку).

Интересно, что в половине городов с населением до 300 тысяч аренда наоборот подорожала. Причем в некоторых случаях — резко. Скажем, в Череповце и Мурманске (да-да, там официального населения меньше 300 тысяч) — почти на треть.

Это навело экспертов на мысль, что пандемия таки привела к переселению народов - часть арендаторов, в силу обстоятельств или воспользовавшись переходом на удаленную работу, сбежала из мегаполисов в более дешевые города.

Как предполагает генеральный директор портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко, по спросу на съемное жилье в мегаполисах ударила также льготная ипотека на новостройки и вообще общее снижение ипотечных ставок. Часть арендаторов пошли брать кредиты и покупать себе собственное жилье. И это как раз наиболее обеспеченная публика.

При этом увеличилось и число желающих зарабатывать сдачей жилья. Многие именно по этой причине и польстились на подешевевшую ипотеку. Соответственно, конкуренция арендодателей за квартиросъемщиков увеличится — особенно в районах, где много новостроек.

И еще один важный момент. Просим не кидаться тапками с воплями «а мне никто арендную плату не снизил!» тех, кто снимает квартиру в мегаполисе, но никаких приятных для себя изменений в цене не заметил. Мы говорим о средних цифрах, а они свидетельствуют об общей тенденции, а не о том, что на столько должна упасть плата у всех квартирантов. Пояснение от экспертов: если вы снимаете жилье в районе, где новые дома давно не строятся, но он удобный и комфортный, на скидки от хозяев не особо стоит рассчитывать. В отличие от районов с новостройками.

Крупнейшие города-миллионники, где ставки аренды в среднем уменьшились

(плата за однушки, изменение по итогам 2020 г.)

Санкт-Петербург -11,4%

Москва -10,9%

Казань -9,5%

Челябинск -2,6%

Ростов-на-Дону -2,1%

Екатеринбург -0,4%

(По данным mirkvartir.ru)

3. Личное банкротство

Среди подешевевших в 2020 году услуг аналитики отмечают финансовые. Цены на них, по данным официальной статистики, в годовом исчислении уменьшились почти на 4%. А это что такое?

- Здесь были свои отдельные истории. Первая — значительно, примерно на 50%, подешевела процедура банкротства физических лиц. А вторая — в среднем снизилась стоимость банковских переводов, благодаря запуску Центробанком системы быстрых платежей, - поясняет эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

На банкротстве граждан остановимся отдельно. Пандемия тут в принципе не причем — личное банкротство подешевело из-за законодательных новшеств. С 1 сентября те граждане, с которых взять совсем нечего — нет ни счетов, ни имущества, которое можно пустить с молотка — вправе объявить себя банкротами по упрощенной процедуре, без суда и фактически без затрат. Достаточно подать заявление в многофункциональный центр.

4. Пляжная одежда и дорожные сумки

По словам генерального директора маркетплейса Price.ru Елены Суховей, купальники — один из самых пострадавших от новых коронавирусных реалий товаров. Спрос на них в 2020 году снизился почти на треть. Цены на пляжную одежду в интернет-магазинах также опустились, примерно на 30-50%.

Другая категория, которая существенно подешевела, – рюкзаки и дорожные сумки. В общем-то, тоже товары для поездок, с которыми у большинства в 2020 году не сложилось. Здесь скидки достигали 15-30% относительно цен допандемийного года, когда потребители могли свободно путешествовать.

Интересно, что, по словам Елены Суховей, также упал спрос на фотоаппараты (почти на треть) и планшеты (- 11%). Но — не цены. В связи с этим часть покупателей просто переключились на более дешевые модели.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему сфер, где из-за пандемии снизились цены, так мало?

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton:

- Далеко не во всех сферах, где в 2020 году резко упал спрос, бизнес смог получить адекватную поддержку от государства. Чтобы компенсировать упавшие доходы, многие пошли по самому простому пути — отыгрывались на оставшихся клиентах. То есть взвинчивали цены до уровня, который и при меньшем числе покупателей позволял удержаться на плаву. Теоретически это идет вразрез с принципами рыночной экономики: при падении платежеспособного спроса цены должны снижаться. Но на практике в нашей экономике полно сфер, где конкуренция по факту невелика. Это и делает возможным такой подход. Если продавец понимает, что особой альтернативы у покупателя все равно нет, придет рано или поздно, а более мелкие конкуренты уже загнулись из-за возникших проблем — конечно, он не будет снижать цены, а напротив их повысит.

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