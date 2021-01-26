Когда начинает работать иммунитет против коронавируса после прививки и есть ли вакцины для детей

Во время вакцинации препаратом "ГамКовидВак" в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На пресс-конференции, посвященной первым итогам массовой вакцинации от коронавируса в России, выступил известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. Эксперт оценил ситуацию, дал прогноз дальнейшего развития эпидемии, а также ответил на конкретные вопросы, которые сейчас волнуют многих.

НУЖНО ЛИ ПРИВИВАТЬ ОТ КОВИДА ДЕТЕЙ?

Вакцина от коронавируса, подходящая для детей, нужна, но ее пока нет. В ближайшее время будут проведены исследования по вакцинации детей, сообщил Николай Малышев. После чего специалисты подготовят рекомендации по прививкам для подрастающего поколения.

В научном сообществе по-прежнему придерживаются мнения, что дети часто бывают переносчиками коронавируса, а сами болезнь переносят в легкой форме. Хотя и среди малышей и подростков есть случаи, когда ковид протекает тяжело, вплоть до летального исхода, напомнил врач.

ГДЕ ЛУЧШЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ: В ПОЛИКЛИНИКЕ ИЛИ ПРИВИВОЧНОМ ПУНКТЕ?

Людям с хроническими заболеваниями желательно прививаться в поликлинике. А вот молодым и среднего возраста, не отягощенным болезнями, подойдут мобильные прививочные пункты, пояснил Малышев.

! Важно: в прививочном пункте перед вакцинацией нужно заполнить анкету, и отвечать на вопросы следует правдиво, подчеркивает эксперт. Если вы болели коронавирусом, то вас могут направить на дополнительные исследования.

Посетители пункта вакцинации, открывшегося в московском театре "Геликон-Опера". Фото: Михаил ФРОЛОВ

! Не стоит обращаться за вакцинацией, если у вас есть явные симптомы ОРВИ (насморк, кашель, температура).

КАКОЙ УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАЩИЩАЕТ?

Это один из самых популярных вопросов. Но… правильного ответа на него сегодня нет.

- Сейчас существует очень много различных тест-систем, - говорит Николай Малышев. - У каждой собственный порог чувствительности. Поэтому однозначно сказать, какой титр антител в организме является хорошим результатом и надежной защитой от вируса, нельзя. Четкое понимание у ученых появится, когда тест-системы на антитела будут приведены к единому стандарту во всех странах.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев в редакции "Комсомольской правды". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, пока нет унифицированных и подтвержденных данных, какие показатели анализов будут гарантировать ту или иную степень защиты на практике, добавляют врачи-иммунологи.

! Важно: вакцина не дает защиты от вируса на 100 процентов, однако вероятность заболеть в разгар пандемии у привитых будет значительно меньше, чем у тех, кто не прошел вакцинацию, напоминает Малышев.

БУДЬ В КУРСЕ

О чем еще рассказал профессор-инфекционист:

- Нужен ли ПЦР-тест и анализ на антитела перед вакцинацией? «Всемирная организация здравоохранения не требует проходить подобные исследования перед прививкой. Однако, если врач, который вас наблюдает, посоветует сделать какое-то из исследований, то стоит последовать рекомендациям доктора», - говорит Николай Малышев.

- Будут ли вакцины против ковида меняться? Информация о появлении новых штаммов коронавируса говорит о том, что вирусологи «держат руку на пульсе» и любые изменении нашего врага фиксируются. По научным данным на сегодня вакцины эффективны против всех штаммов вируса. Возможно, в дальнейшем прививки будут меняться - по примеру вакцин от гриппа. Они обновляются ежегодно в соответствии с новыми сезонными штаммами.

- Через какое время после вакцинации человек защищен от коронавируса? Прививки двухкомпонентные и подразумевают два укола, сертификат о вакцинации выдается после первого. Затем он дополняется информацией о второй прививке. Человек считается вакцинированным от коронавируса спустя 15 дней после второй инъекции, сообщил профессор Малышев. С учетом того, что промежуток между введением первого и второго компонента составляет 21 день, в общей сложности должно пройти не менее 36 дней.

- Что делать, если пропустил промежуток в 21 день между прививками? Привиться вторым компонентом вакцины можно и через 35 дней после первого укола, однако длительные задержки не рекомендуются. ВОЗ допускает, что второй укол можно получить другой вакциной, но взаимозаменяемость препаратов пока недостаточно изучена.