Массовая вакцинация от коронавируса: можно ли делать прививку будущим мамам и онкопациентам после операций

Во время процедуры вакцинации препаратом "Спутник V". Фото: Мария ЛЕНЦ

I часть, II часть и III часть.

Чем шире вакцинация, тем больше накапливается вопросов о ее нюансах для людей с разным состоянием здоровья. Продолжаем разбирать типичные ситуации вместе с экспертами.

- Дочь работает в школе, в ближайшее время планирует забеременеть. Ходят слухи, что вакцинация неблагоприятно скажется на потомстве. Правда ли это, и нужно ли ей делать прививку от ковида?

- В списке противопоказаний к «Спутнику V» указана только беременность, то есть период после зачатия ребенка. В то же время в официальном Телеграм-канале СТОПКОРОНАВИРУС.РФ опубликован пост, где говорится: «в настоящее время вводить вакцину не рекомендуется, если вы планируете в ближайшие три месяца зачать ребенка».

Беременность числится как противопоказание при вакцинации "Спутником". Фото: Мария ЛЕНЦ

Зарубежные специалисты по антиковидной вакцинации придерживаются аналогичного подхода. «Не вижу никаких проблем, если женщина, привившаяся от коронавируса, в дальнейшем забеременеет», - рассказал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle руководитель федерального института вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек.

Словом, для надежности после прививки стоит повременить с зачатием хотя бы пару месяцев. Учителя, как и врачи, находятся в высокой зоне риска заразиться коронавирусом, поэтому им вакцинация рекомендуется в первоочередном порядке, говорят в Минздраве.

- Делать ли прививку от ковида, если у меня диабет первого типа и колюсь инсулином пять раз в день?

- Диабет 1-го типа относится к аутоиммунным заболеваниям. При таких болезнях повышен риск тяжелых осложнений ковида. Поэтому вакцинация рекомендуется, но, как говорится в инструкции, «с осторожностью». Это значит, что перед прививкой пациенту обязательно нужно проконсультироваться со своим профильным лечащим врачом.

Общее правило таково: в период ремиссии, если болезнь находится под контролем и нет обострений, вакцинация может быть разрешена с учетом индивидуального состояния здоровья человека.

- Около года назад у меня удалили правое легкое из-за онкологии. Можно ли мне прививаться «Спутником V»?

- Онкологические заболевания считаются хроническими. Если у пациента ремиссия и он не проходит противоопухолевую терапию, то вакцинация «Спутником V» может быть разрешена. Но предварительно вам нужно проконсультироваться с врачом-онкологом - чтобы убедиться, что опухолевый процесс действительно остановлен.

Уважаемые читатели! Если у вас остаются вопросы по вакцинации от коронавируса, оставляйте их в комментариях к этой статье или присылайте по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru с пометкой «Ковид - вакцинация». Ответы экспертов будут опубликованы в скором времени на kp.

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