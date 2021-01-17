На рейс ДП936 авиакомпании «Победа» Берлин-Москва в воскресенье, 17 января, зарегистрировалась три десятка журналистов. А в аэропорт Шенефельд прибыло несколько десятков восторженных поклонников Алексея Навального. Все они мечтали прикоснуться к чуду мужественного рейда из столицы Германии в столицу России «главного оппозиционера» самой большой страны мира, где он «едва не погиб» от применения «боевого отравляющего вещества».Но немцы явно не хотели, чтобы обертка их «подарка России» запачкалась на стадии транспортировки – и провожающие в аэропорту Навального так и не увидели…Потому что провожали Навального из Берлина как ВИП-персону. Его документы на стойке регистрации представили на рейс сотрудники местных спецслужб. А сам он вместе с супругой Юлией был доставлен на тонированном микроавтобусе с машиной полицейского сопровождения, минуя какой бы то ни было пограничный и таможенный контроль практически к трапу самолета авиакомпании «Победа».Напомним, что отважного блогера с августа 2020-го интенсивно лечили от отравления в берлинской клинике «Шарите». Выписали бедолагу из больницы в сентябре. То есть почти 4 месяца назад. Но домой находившийся под подпиской о невыезде оппозиционер не очень то спешил27 ноября в России против Навального было возбуждено розыскное дело. 29 декабря Федеральная служба исполнения наказаний объявила Навального, который к тому моменту на родине так не появился, в федеральный розыск. Ну таковы уж правила — если российский гражданин дал подписку, но долгое время не отмечался по месту жительства, то исчезновение его из поля зрения соответствующих структур требует от силовиков адекватных, предусмотренных законом мер.Поскольку клиника «Шарите» давным-давно дала заключение, что их бывший пациент не только выписан из больницы после всех необходимых процедур, но и прошел уже курс реабилитации и может считаться вполне здоровым членом общества, то у ФСИН было и есть полное основание бывшего «берлинского пациента» не только объявить в розыск, но и задержать. То есть врачи знаменитого медучреждения в германской столице невольно «подвели» того, кого они так хорошо подлечили в августовские и сентябрьские дни 2020-го года, объявив его полностью здоровым. И никаких формальных поводов и далее пребывать в Берлине у Алексея Навального просто не оставалось. Сам он, конечно, в этом вряд ли признается, но гостеприимные хозяева наверняка намекнули своему гостю, что пора и честь знать. Навальный заранее обьявил о своем возвращении в Москву. Что бы поклонники ему подготовили встречу. И они прибыли в аэропорт Внуково. Правда рейс оппозиционера почти совпал с рейсом другого знаменитого блогера и артиста - Ольги Бузовой. И встречающие ее фанаты местами затмевали фанатов блогера-оппозиционера. Вот только посадку рейсов и Навального, и Бузовой в итоге перенесли в Шереметьево...Вряд ли Навальный не знал, что за нарушение правил отбытия условного срока в России суды отправили отбывать реальное заключение 100% нарушителей — а это около 15 тысяч подучетных ФСИН лиц. Если бы силовики не задержали Навального по прибытию в России, то они бы сами, фактически, нарушили закон.В итоге 44-летний блогер, выйдя около девяти часов из самолета авиакомпании «Победа» в Шереметьево, был задержен уже на паспортном контроле.На сайте ФСИН опубликовано пояснение о том, почему блогер-оппозиционер был задержан. Навального задержали из-за систематического игнорирования условий испытательного срока. Нарушения эти фиксировались в январе, феврале, марте, июле и августе 2020-го. Его последняя явка отмечена 3 августа минувшего года . А сам Навальный неоднократно предупреждался сотрудниками ведомства о том, что «данные нарушения могу привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы».Это называется – доигрался…ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСмешались в кучу фанаты Бузовой и «берлинского пациента»Наш спецкор Дина Карпицкая встречала во Внуково «опломбированный» рейс из Берлина (подробности)