Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Гайдаровских чтениях, высказалась по поводу новых штаммов коронавируса, перспектив развития эпидемической обстановки и обнадежила скорой регистрацией третьей российской вакцины против коронавируса, разработанной в Центре имени Чумакова. «Комсомолка» собрала главное.1. Есть ли в России мутации коронавируса?По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России обнаружено почти 1 500 мутаций SARS-CoV-2.2. В чем особенности британской мутации коронавируса?Как сообщила Анна Попова, первые находки «британского» варианта вируса были сделаны еще в июне и мутация вируса — обычный процесс. Активно распространяться новый штамм коронавируса стал в декабре. Для этого варианта вируса характерна более быстрая передача от человека к человеку. Мутация затронула область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, которая отвечает за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и других органов, что позволяет ему быстрее пробираться внутрь.3. Когда коронавирус уйдет?Коронавирус со временем станет сезонной инфекцией, но сам вирус не исчезнет. Когда это произойдет, никто не берется сказать. Анна Попова считает, что дата завершения пандемии «это пока еще тайна за семью печатями». Однако среди специалистов есть понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции.4. Будут ли еще периоды самоизоляции и карантина?По словам главы Роспотребнадзора, Россия уверенно преодолела период пандемии в 2020 году, а подъемы заболеваемости удавалось быстро локализовать. Даже весной, в период начала пандемии, экономика в России работала на 70 процентов. И сейчас в стране нет локдаунов, все работает. Анна Попова отметила, что мы научились жить в условиях пандемии и именно такой и была поставленная задача, и сегодня Россия выглядит предпочтительнее на фоне других стран, проходящих пандемию более сложно, хотя еще «недавно считалось, что все хорошо».5. Когда будет готова третья российская вакцина от коронавируса?Глава Роспотребнадзора оценила результаты клинических исследований вакцины от коронавируса центра Чумакова как «очень хорошие и очень показательные» и сообщила, что в ближайшие дни вакцина может получить регистрацию.Напомним, что центр Чумакова подготовил вакцину, направленную на профилактику новой коронавирусной инфекции, из цельного инактивированного («убитого» - прим. ред.) вируса. Поэтому препарат дает выработку полного набора всех антител, что, как ожидается, позволит максимально эффективно защищать от вируса SARS-CoV-2.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтартует массовая вакцинация от коронавируса: иммунолог ответил на самые частые народные вопросы о прививкеКому противопоказана вакцина - временно или абсолютно, стоит ли сдавать анализы перед уколом и другие важные нюансы для kp.ru разъяснил кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробнее)