Президент Владимир Путин заявил о переходе к массовой вакцинации от коронавируса в России. А чем больше людей приглашают на прививки, тем чаще возникают вопросы о разных нюансах вакцинации. Мы попросили прокомментировать самые важные пункты, вызывающие народный интерес, кандидата медицинских наук, эксперта по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, гендиректора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.1. У меня герпес - записываться на прививку или подождать?Разными типами герпеса инфицировано большинство населения Земли, поэтому вопрос очень актуален, соглашается эксперт. «Противопоказаний для вакцинации нет, если только у вас не острая фаза герпеса, - поясняет Николай Крючков. - Пузырьки на губах, которые не вызывают серьезного недомогания - повышения температуры, головной боли и т.п. - не проблема. А вот если обострился опоясывающий герпес (его возбудитель Varicella Zoster Virus, или герпес III типа), который дает сильные боли, скачок температуры и т.п., то нужно дождаться, пока пройдут эти симптомы и заболевание перейдет в ремиссию».2. Боюсь прививки, потому что аллергик.- Противопоказанием являются тяжелые формы аллергических заболеваний - тяжелая бронхиальная астма, тяжелая экзема, атопический дерматоз и т. п. В то же время в стадии ремиссии или устойчивой компенсации, когда болезнь взята под контроль лекарствами и состояние организма в целом стабильное, лечащий врач может принять решение о возможности вакцинации. Подчеркну: в таких случаях вам нужно проконсультироваться именно у своего профильного лечащего врача, а не только у терапевта, осматривающего пациентов перед вакцинацией в прививочных пунктах.! Точно противопоказана вакцина тем, у кого есть аллергия на определенные компоненты в составе препарата - их список можно посмотреть в инструкции к конкретной прививке. Либо если отмечена аллергическая реакция после укола первой дозы - тогда второй укол делать нельзя. При этом не нужно путать аллергическую реакцию и побочные явления от вакцинного препарата (подъем температуры, ломота в мышцах и суставах и т. п.). Оценить истинную причину недомогания поможет врач.3. Как быть людям с онкологическими заболеваниями?- Здесь строго необходима консультация с онкологом, который наблюдает конкретного пациента. В случае стойкой ремиссии онкозаболевания вакцинация может быть разрешена с учетом оценки возможных рисков. Если же человек проходит лечение, противоопухолевую терапию, то есть болезнь фактически находится в разгаре, вакцинация противопоказана. Потому что, с одной стороны, такие пациенты находятся в иммуносупрессии и прививка, скорее всего, просто не сработает. А с другой, появление новых антигенов, образование антител при наличии онкологического процесса может привести к неблагоприятным последствиям.4. Можно ли вакцинироваться при ревматоидном артрите?- Аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит, системная красная волчанка и другие, текут, как правило, периодами - есть обострения и ремиссии. Во время обострения вакцинация категорически противопоказана. В случае стойкой ремиссии нужно дополнительно проконсультироваться с лечащим врачом, и он оценит, насколько безопасна вакцинация при том или ином аутоиммунном поражении.5. Может ли быть препятствием для вакцинации прием каких-либо лекарств, например, гормональных противовоспалительных препаратов?- Тут нужно ориентироваться не на лекарства, а на состояние пациента. Гормональные противовоспалительные препараты назначают, как правило, при серьезных осложнениях или обострениях хронических заболеваний. А такие состояния как раз являются противопоказанием для вакцинации.! В целом нужно исходить из двух основных принципов, поясняет Николай Крючков:- если есть острые инфекционные или неинфекционные заболевания либо обострения хронических болезней, то прививку следует делать не раньше, чем через месяц после выздоровления или ремиссии;- при нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта месяц можно не ждать - вакцинация допускается после нормализации температуры.6. Сердечникам и диабетикам прививаться можно?- Да, если состояние не острое. Это определит лечащий врач, кардиолог или эндокринолог.7. Эпилепсия противопоказание или нет?- Эпилепсия, состояние после инсультов и другие заболевания центральной нервной системы допускают вакцинацию, как говорится в инструкции, «с осторожностью». Не до конца понятно, что может стать триггером для приступов при той же эпилепсии. Теоретически не исключено, что спровоцировать ухудшение состояния людей с заболеваниями ЦНС может даже боль от самого укола при вакцинации. Или скачок давления как реакция на укол. Словом, возможны непредсказуемые последствия самого процесса вакцинации. Поэтому требуется более осторожное отношение медперсонала и внимательное наблюдение после укола.8. Нужно ли людям с хроническими болезнями сдавать какие-то специальные анализы перед вакцинацией?- В принципе, если лечащий врач заподозрит обострение, то может принять решение о необходимости дополнительного обследования для выяснения каких-либо показателей. Это все очень индивидуально, зависит от конкретной болезни и состояния пациента. Однако в большинстве случаев все-таки достаточно общего осмотра и консультации профильного лечащего врача.9. После первого укола вакцины умудрился простудиться или обострилась хроническая болезнь - не повредит ли отсрочка второго укола?- Да, как мы уже сказали, после обострения заболеваний до вакцинации должно пройти не менее месяца. Если из-за этого у вас увеличивается интервал между двумя дозами вакцины, ничего страшного. В инструкции говорится, что второй укол должен быть сделан «не менее, чем через 21 день». Продление срока не критично. Но, конечно, в разумных пределах - тянуть с введением второй дозы полгода я бы не советовал.10. Может ли привитый стать заразным для окружающих, если после вакцинации поднялась температура, начался кашель?- Заболевание в легкой форме возможно только после так называемых живых вакцин. Большинство из разрешенных к применению сейчас, включая российские «Спутник V» и «ЭпиВакКорону», к ним не относятся. Так что из-за самой прививки заболеть и стать заразным человек не может. В то же время важно понимать, что вакцина не защищает от заражений в будущем на 100%, ее главное преимущество - защита от тяжелых осложнений инфекции. То есть привитый человек с антителами заболеть все-таки может (такие случаи уже есть) и заразить окружающих тоже. Насколько часто так будет происходить, пока неизвестно. Поэтому специалисты советуют вакцинированным обязательно продолжать соблюдать масочный режим.Уважаемые читатели! Если у вас остаются вопросы по вакцинации от коронавируса, оставляйте их в комментариях к этой статье или присылайте по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru с пометкой «Ковид - вакцинация».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ВОЗ ответили на главные вопросы о новых штаммах коронавирусаСпециалисты оценили заразность новых штаммов SARS-CoV-2 и принципы работы и распределения вакцин от коронавируса (подробности)