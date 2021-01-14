Великобритания продолжает быть поставщиком самых тревожных коронавирусных новостей. В то время, как мир пытается противостоять новому высокозаразному штамму вируса, обнаруженному в Соединенном королевстве, появились данные о еще одном ЧП. Впервые официально опубликовано описание случая повторного заражения у английского пациента с высоким уровнем антител. Как сообщают авторы научной работы из Лондона, 78-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, он задыхался и не мог разговаривать. Анализ показал коронавирусную инфекцию. При этом изучение истории болезни пожилого англичанина показало, что около 8 месяцев назад, в первую волну эпидемии, он уже перенес COVID-19. Тогда это прошло в более легкой форме, однако у пациента продолжали неоднократно брать анализы для отслеживания уровня антител. И они всегда были на высоте! В последний раз наличие антител подтвердилось в ноябре прошлого года. А вскоре появились новые тяжелые симптомы…Важный момент: ученые провели секвенирование, то есть полную расшифровку геномов коронавируса - как выделенного у больного весной, так и во время декабрьского ухудшения. И получили однозначный ответ: перед нами именно случай повторного заражения, и во второй раз в отличие от первого пациент подхватил высокозаразный «британский» штамм вируса. При этом есть нюанс: у пожилого англичанина целый букет тяжелых хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, ишемическую болезнь сердца, хроническую обструктивную болезнь легких и хроническую почечную недостаточность.Насколько уникален данный случай и чем можно объяснить заражение человека с антителами? Может, это особое коварство штамма из Соединенного королевства? Как тогда будет развиваться эпидемия в дальнейшем? За комментариями мы обратились к иммунологу, кандидату медицинских наук, гендиректору контрактно-исследовательской компании Николаю Крючкову.ПЯТЬ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ- На самом деле этот случай не столь уникален и наверняка не один во всем мире, - говорит эксперт. - Человек, у которого анализ крови показал антитела к коронавирусу, вполне может заразиться еще раз.- Как же так? Мы ведь все мечтаем об антителах! Получается, напрасно?- Не совсем так. Повторное заражение, в том числе у людей с «хорошими», как говорят, анализами на антитела, возможно в нескольких случаях. Навскидку могу назвать такие условия:1. Важно понимать, что титр антител это еще не все. Сам по себе такой показатель не гарантирует 100-процентной защиты от инфекции. Важны и другие параметры, общее состояние организма, ослабленность из-за тяжелых хронических заболеваний, например. Если такие параметры не в норме, они могут давать «брешь» в защите, несмотря на наличие антител и даже клеточного иммунитета.2. В группе повышенного риска повторного заражения находятся, в частности, люди, у которых иммунная система в целом угнетена. Это пациенты, принимающие препараты-иммуносупрессоры после трансплантации органов, онкологические больные, пациенты с аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артирит, системная красная волчанка и другие). А также пациенты с другими болезнями, получающие терапию, которая угнетает иммунитет - сюда относится, в том числе, лечение глюкокортикостероидами, цитостатиками и другими препаратами.3. Известно, что вакцины, несмотря на выработку антител, тоже не дают полной гарантии, что человек не заразится (главное преимущество вакцинации - предотвращение тяжелых осложнений. - Ред.). Когда мы слышим о 90-95%-ной эффективности прививок, нужно учитывать, что это показатели в краткосрочной перспективе, до 3-6 месяцев. В более долгосрочной перспективе эффективность, скорее всего, заметно снизится, и хорошо, если только до 60-70%. После болезни происходит то же самое: чем дальше от эпизода первого заражения, тем слабее защита организма, даже при положительном результате анализов на антитела. В случае британского пациента, напомню, ко времени повторного заражения прошел довольно длительный срок, около 8 месяцев.4. Не стоит забывать, что антитела бывают разные. Нейтрализующие (протективные), то есть защищающие от новых заражений, составляют относительно небольшую долю в общем уровне антител. При этом стандартные методы тестирования, как правило, опеределяют именно общий показатель. Чтобы точнее всего узнать об уровне протективности, нужны специальные тест-системы на антитела к RBD-домену (это один из важнейших участков белка, из которого состоят «шипики» вирусных частиц. - Ред.).5. Еще один важный момент - повторное заражение пациента именно новым, «британским» штаммом коронавируса. На самом деле, мы до сих пор точно не знаем, насколько незнакомым выглядит этот вариант вируса для иммунитета, если человек ранее переболел из-за другого штамма. Все-таки «британская» мутация затрагивает тот самый RBD-домен, очень важный участок, что может мешать полноценному распознаванию вируса иммунной системой. Да, скорее всего, для иммунитета мутировавший штамм не будет совершенно незнакомым врагом, но снижение эффективности защиты в той или иной мере у переболевших либо вакцинированных людей все-таки исключать нельзя.ВМЕСТО ВЫВОДА- В целом пока ситуация не выглядит очень тревожно, описанные случаи явно не массовые, - отмечает Николай Крючков. - Но, безусловно, хорошо, что такие наблюдения ведутся, исследования продолжаются, и ученые стараются отслеживать последствия малейших изменений коронавируса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Вирус учится распространяться все быстрее\\": Биолог рассказал главное, что известно о мутациях COVID-2019Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал об исследовании ученых, которые обнаружили в организме 47-летней россиянки 18 новых мутаций вируса Sars-Cov-2 (подробности).«Всерьез и надолго»: может ли коронавирус стать хронической болезньюУченые и врачи обсуждают хвост из неполадок со здоровьем, который может тянуться у пациентов вслед за перенесенным ковидом неделями и месяцами (подробности).