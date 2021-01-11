Не меньше чем вирус, людей сегодня волнуют наступающие морозы. Надолго ли они к нам заглянули и в каком режиме сейчас работает Гидрометцентр — об этом «КП» справила у научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда:- Роман Менделевич, в жесткие морозы у вашей организации жаркие дни?- Нас все поздравляют с прошедшими и наступающим праздниками. И никто не поздравляет с главным праздником - с первым рабочим днем Нового года. Но и в каникулы лично я не скучал. Анализ ситуации шел постоянный. Опасные погодные явления никак не реагируют на какие угодно праздники — государственные, религиозные. Наша работа 7 дней в неделю по 24 часа в сутки.- Волнение о наступающих холодах за окном — это не праздное любопытство?- Конечно, нет. Да, наступают опасные явления — экстремально холодная погода. Под таким названием понимается ситуация, когда в зимнее время температура как минимум на 7 градусов ниже нормы.- Это грозит москвичам уже завтра?- С середины этой недели будет аномалия температуры в промежутках от минус 7 до минус 10 ниже нормы. Три дня предполагается такой период. Может быть, и больше. Но уточнять будем завтра. Это будет влиять на режим жизни и энергетиков, и коммунальщиков. И 14 января ожидается заметный снег. Все это несет всем дополнительные проблемы. Потому что снег в 3 миллиметра в Москве уже создает трудности для транспорта.- Но разве плохие погодные условия в январе, с морозами-метелями - редкость?- На европейской территории России после мягкой зимней погоды наступает период по настоящему заметного похолодания. И это все-таки отклонение от нормы — которой тоже давно не было. Норма в условиях потепления встречается редко. А тут еще и по отношению к норме погода на 7-10 градусов ниже. К нам приходят холодные воздушные массы из Сибири, с севера Красноярского края.- Ваши коллеги шлют тревожные сигналы?- Идет постоянный обмен мнениями и знаниями между всеми структурами Росгидромета и другими, отслеживающими аномалии погоды и их последствия. Это касается и Ставрополья с Краснодаром, где осадки в самом разном виде. И юга западной Сибири - Томской, Омской и Кемеровской областей. Это самые густонаселенный части восточной части страны.- Но там уже не просто сибирские морозы...- Да, там супер-холодная погода. На 15-16 градусов ниже минимальных значений. До минус 35-40. В 21 веке нечто похожее было, пожалуй, лишь в 2006-м году, такой аномальный период. Две недели с аномально холодными температурами — очень большая нагрузка на организм человека. В этих регионах уже вывешены предупреждения, чтобы автомобилисты в одиночку не передвигались за городом. Это касается и коммунальных служб, и энергетиков. Местные метеорологи работают на износ. Они вынуждены докладывать и местным МЧС, и местным властным структурам о тревожных прогнозах постоянно. Ведь на основании их прогнозов принимаются решения, которые минимализируют последствия аномалий. Завозится дополнительный мазут и иное топливо.- Но вы то сверххолода не отмените...- В нашем мандате прописано, что главная задача — сохранить жизни людей в случае возникновения опасных явлений. Предотвратить их невозможно. А предупредить — да. Иногда прогноз выпускается за 5 дней. А иногда за несколько часов. И все это ориентировано на спасение жизни людей. И на минимализацию последствий опасных погодных явлений.- Когда морозы закончатся в Москве?- Эта неделя по прогнозам будет по настоящему морозной. До минус 25 градусов. Особенно в середине недели, в среду, четверг, пятницу. Предварительные расчеты показывают, что повышение температуры возможно либо в самом конце этой недели, либо в самом начале следующей. До субботы включительно будет по настоящему морозная погода.- Краткосрочные прогнозы чаще оправдываются. А вот долгосрочные...- Современный уровень развития науки позволяет прогнозировать погоду на 5-6 дней вперед. Дальше качество прогноза ниже. Но ансамблевый прогноз с большой степенью вероятности говорит о вероятном повышении температуры на следующей неделе. Но не до оттепели. А лишь до 10-15 градусов мороза. Это уже будут не опасные явления.- Правда, что женщины мерзнут больше, чем мужчины?- Был проведен опрос, который показал, что 85% женщин-москвичек терпеть не могут такие трескучие морозы. А 15% москвичек их обожают. А другой независимый прогноз показал — у 15% москвичек есть легкие, красивые, пушистые и теплые шубы. Шутка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМороз в Москве крепчает: в выходные ночная стужа усилится до -28 градусовОбидно, нас ждет не солнечная погода, а тучи. А чуть-чуть потеплеет только на Крещение (подробности)