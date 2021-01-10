Известный политолог и публицист Георгий Бовт рассказал ведущей радио «Комсомольская правда» Елене Афониной о своем отношении к российской вакцине от коронавируса, том, когда введут \\"иммунные паспорта\\", и что это изменит в жизни россиян.- Георгий Георгиевич, вы с этой напастью — коронавирусом, уже встретились лично?- Пока нет. Жду напасти.- Какая обреченность, фатализм.- У нас вообще страна фаталистов.- Вакцинироваться будете?- Буду.- Вакцину уже используют как политический аргумент. В тех же США таили вакцину, а после того, как стало известно, что победил не Дональд Трамп, неожиданно сказали: «А вот смотрите, у нас есть вакцина!» Чего тут больше – политики или здравоохранения?- Всего много. С другой стороны, они все равно бы не успели привить достаточное количество людей, чтобы это повлияло на исход президентских выборов. Так что Трампа вакцина бы все равно не спасла.Американцы и так шли по быстрому пути разработки вакцины, они сократили исследования. Это был мобилизационный план. Все страны без исключения, и мы тоже, пошли именно по мобилизационному плану. Иначе копались бы года три с этой вакциной, конечно. Но нет у нас трех лет. Ни у кого нету.- А то, что мы очень чутко реагируем на каждое высказывание о нашей вакцине «Спутник V» - это о чем говорит?- О том, что дело идет к тоталитарному миру. И к созданию «иммунных паспортов». Будет важно, чтобы эти «иммунные паспорта» учитывали - какой вакциной ты привился, эффективна ли она. И если Запад решит, что привитые \\"Спутником V\\" привитыми не считаются, то у наших граждан могут быть проблемы при выезде за границу. Это политический момент. Но это и бизнес тоже. Потому что надо привить миллиарды людей, чтобы добиться искоренения заразы. А это большой бизнес! Большая конкуренция.- Вы считаете, что «иммунные паспорта» – это не просто рассуждения, а они могут стать реальностью?- Можете записать мой прогноз от сегодняшнего числа, 10 января 2021-го, что «иммунные паспорта» станут реальностью не позже второй половины этого года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКовид-паспорта в России: кому и зачем нужен документ о вакцинацииС января 2021 года россиянам начинают выдавать ковид-паспорта. «Комсомолка» разбирается, зачем это нужно и как будет выглядеть новый документ (подробности)