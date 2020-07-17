«Это не чиновники - это враги!»: родители возмущены отменой детского отдыха в лагерях Калужской области

Загородные оздоровительные лагеря Калужской области не будут открыты летом 2020 года, такое заявление сделало региональное министерство образования и науки Калужской области в пятницу, 17 июля.

Общественные организации считают, что отдых в детском лагере в разгар пандемии приведёт к тому, что школы 1 сентября не откроются, а детей переведут на дистанционное обучение.

- Опасность заражения вирусом приведёт к автоматической изоляции детей в лагере, распространению инфекции, сделает отдых детей невозможным и поставит под угрозу открытие нового учебного года в традиционном формате, - отмечают в министерстве.

Родители возмущены таким решением.

- Это не чиновники- это враги! Ответственное родительство? Интересно, особенно когда родители целый день на работе, и дети предоставлены сами себе. В таком случае отправить ребёнка в лагерь, где масса кружков и других активностей, - это верный признак того, что родители хотят избавиться от детей. Никто не думает о детях. Нужно, чтобы родители везли денежки на курорты, - считает Анна Власенко.

- Проблемы не решают, их просто избегают, ведь так проще! – считает Оксана Чернова.

- А как же дети в «Орлёнке» и «Артеке»? Это какие-то другие дети?..

В то же время в Калужской области со следующей недели обещают открыть пришкольные площадки.

А также до сих пор не решён вопрос с возобновлением нормальной работы детских садов в регионе. Пока в них работают только дежурные группы.