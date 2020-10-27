"В ноябре будет всплеск": Как поведет себя коронавирус зимой и зачем нужен всеобщий масочный режим

Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Количество случаев коронавируса в России превысило полтора миллиона, за последние сутки поставлен антирекорд по количеству смертей — 320 человек. Роспотребнадзор выпустил постановление, обязывающее носить маски в общественных местах жителей всех регионов страны. Последние события мы обсудили с директором Института экономики здравоохранения — Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, кандидатом биологических наук Ларисой Попович.

ЗАМЕТНЫЙ СПАД ЖДАТЬ ТОЛЬКО К ЛЕТУ?

- Лариса Дмитриевна, на днях появились заявления, что заметного спада заболеваемости ковидом в России можно ждать только к лету 2021 года. А до тех пор вирус будет бушевать то сильнее, то слабее, но серьезного сокращения инфекции все равно не произойдет. Как вы относитесь к этому прогнозу?

- Активный сезон респираторных инфекций у нас традиционно длится до начала-середины марта. В это время гуляют и ОРВИ, и грипп, а теперь добавился ковид, к которому человечество еще не успело адаптироваться. К сожалению, у большинства жителей нашей страны, как выяснилось, нет привычки оберегать себя от респираторных инфекций. Все это дает и еще даст себя знать. Цифра заражений в ближайшие месяцы действительно будет расти.

- Есть прогнозы, что количество случаев коронавируса в сутки может перевалить за 20 тысяч человек. На ваш взгляд это реально?

- Появилось немало математических моделей расчета заболеваемости, но все они грешат одним: не соответствуют реальности. Мы (в Высшей школе экономики. - Ред.) в начале эпидемии тоже строили различные модели, меняли их, пытались обнаружить некие закономерности эпидемиологического процесса — увы, новая инфекция все опровергает. Огромные ресурсы моделирования ученых Института Джонса Хопкинса (США) тоже не оправдали себя — оказалось, никакого соответствия.

Хочется верить, что мы не дойдем до десятков тысяч больных в сутки. Но посмотрим — все будет зависеть от нас самих.

В ДЕКАБРЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДЫШКА

- Если попытаться, исходя из сегодняшних реалий, предположить пик нынешнего подъема эпидемии — когда он может быть с большей вероятностью? Есть версии, что ближе к середине ноября, концу ноября, декабрю. Вы как считаете?

- Известно, что респираторные инфекции в холодное и очень холодное время года немного затухают. А в слякотное, переходное время межсезонья снова возрождаются. Так что можно предполагать, что в ноябре у нас будет всплеск. Если декабрь будет морозным, произойдет некоторое падение заболеваемости. А потом в феврале, скорее всего, будет очередной подъем.

О ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ СТАТИСТИКИ

- Есть мнение, что число случаев коронавируса у нас растет главным образом потому, что тестируют много и хорошо. Но в Москве, например, последние недели госпитализируют больше тысячи человек в сутки. При этом по столичным нормативам сейчас забирают в больницы только с тяжелой, критичной формой COVID-19. Значит, ситуация все-таки объективно не так безобидна?

- Вы правы. С одной стороны, у нас стабильно выявляется доля бессимптомных случаев. Общее число тестирований велико, и это хорошо. Потому что при раннем выявлении можно принять меры по ограничению дальнейших контактов и сдерживанию распространения инфекции. С другой стороны, у нас действительно госпитализаций больше, чем в ряде других стран.

Но здесь нужно рассматривать ситуацию в каждом регионе. Возможно, частота госпитализаций объясняется не большим числом тяжелых случаев. А тем, что мы кладем пациентов в больницу на других этапах, более ранних и при менее тяжелых формах ковида, чем принято за рубежом. И то, что Россия так действует, хорошо. Потому что на сегодня мы сохраняем 118-е место в мире по летальности от COVID-19, имея 4-е место по количеству случаев (летальность определяется соотношением количества умерших и зараженных. - Ред.). Главное нам в ближайшее время не сорваться.

Инфекция на самом деле странная, коварная и непредсказуемая. Более того, исследования показывают: проходя через популяцию, заболевших людей вирус не ослабляется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВИРУС НЕ СЛАБЕЕТ

- Сегодня обнародовано постановление Главного санитарного врача о введении масочного режима в общественных местах по всей стране. В Москве уже «привыкли» к такому правилу и штрафу в 5 тысяч рублей за его несоблюдение. А кто и как будет наказывать безмасочников в других регионах?

- Скорее всего, этот вопрос должны решать региональные власти. Не думаю, что повсеместно будут вводиться санкции (наказания). Но хотя бы заявить, подчеркнуть, что ношение масок важно, безусловно, необходимо. Потому что, как показала практика, наше население достаточно легкомысленно к этому относится. При этом есть пробелы в законодательстве, и ушлые граждане наверняка будут возражать. В таких случаях речь идет о социальном эгоизме.

Инфекция на самом деле странная, коварная и непредсказуемая. Более того, исследования показывают: проходя через популяцию, заболевших людей вирус не ослабляется. Совсем не ослабляется!

- То же самое говорят молекулярные биологи, изучающие коронавирус: признаков, что инфекция становится менее тяжелой и агрессивной, нет.

- Да. Поэтому нужно себя беречь. Однако у нас, пока в окружении ковид кого-то не затронет, люди могут относиться легкомысленно. И только когда увидят, как больные страдают, может быть, что-то в голове повернется.

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