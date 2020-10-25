"Решительный и окончательный" бой в день ультиматума в Минске: Протестующие уткнулись в ОМОН

В Минске прошел марш протеста накануне национальной забастовки Фото: REUTERS

Иногда кажется, что белорусы - не просто анти-киргизы. Это бесплотные эльфы, от которых власть ждёт уже наконец-то решительных шагов, уже что-то внятного, сурового, чтоб с чистой совестью закатать их в асфальт.

И вот на 25 октября был объявлен «решительный и окончательный бой», когда все точки, наконец, в затянувшейся белорусской революции, будут поставлены. Оппозиция заявила об ультиматуме. А в уличных разборках ведь как: «Ультиматум не принят? Тогда драка до крови».

Листовка с изображением Тихановской Фото: Владимир ВОРСОБИН

Марш оппозиции в Минске. Фото: Виктор ПЕТРОВ

Демонстранты. Фото: Виктор ПЕТРОВ

Драка до моменты истины - кто царь горы: Лукашенко или Тихановская? Иначе никак. Потеря лица...

И две недели (с момента предъявления Ультиматума) власти накаляли телеэфир рассказами об экстремистах, угрозами вычислить каждого. Студентов - отправить в армию, бастующих - уволить...

25 октября стало мемом. Минчане часто говорили по любому поводу: «Смотря что будет в воскресенье».

Участники демонстрации Фото: REUTERS

Сочувствующие протестующим Фото: Владимир ВОРСОБИН

Минчане приветствуют шествие. Фото: Виктор ПЕТРОВ

А в воскресенье на «киргизский взгляд» … не было ничего.

Десятки (замечу - не сотни тысяч) протестующих пришли к Стеле Города Героя в центре Минска, пошли по проспекту Машерова, а дальше … сделали все, чтоб не встретиться с ОМОНом.

Минский ОМОН выставил заграждения на пути колонны Фото: REUTERS

Колонна протестующих. Фото: Виктор ПЕТРОВ

Такой партизанской тактики в демонстрациях я ещё не встречал - многотысячная красно-белая змея ползла по проспекту, ползла. А потом поступал сигнал - в конце Машерова ждут силовики. И колонна тут же ныряла в переулок. И, занимая собой весь квартал, партизанскими тропами шла куда-то на окраину Минска, под аплодисменты изумленных жильцов и истерики собак.

Казалось, это лишь прелюдия. Колонна в конце пути, поднакопив силы, врежется в силовиков с тыла. И тысячи телеграмм-каналов сотрясут мир батальными видео. Но...

Минский ОМОН Фото: REUTERS

Селфи. Фото: Виктор ПЕТРОВ

Ультиматум Тихановской дойдя до очередной площади, обнаружил, что и там стоит ОМОН. И на соседней улице. И на переулке с другой стороны. И «решительный, беспощадный» марш … разошёлся по домам.

По крайней мере - бОльшая его часть.

Некоторые были в масках Фото: REUTERS

Традиционная "невеста" Фото: REUTERS

Как заметил один из демонстрантов, мужичок средних лет: «Долг я свой выполнил, завтра понедельник - на работу».

Не представляя, какой неутешительный прогноз он сейчас поставил всему Ультиматуму.

Тихановская на завтра назначала забастовку?

Ну-ну...

Стражи порядка настроены решительно Фото: REUTERS

Колонна демонстрантов движется на заграждение. Фото: REUTERS

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После того, как основная масса демонстрантов разошлась по домам, на улицах Минска начались стычки отдельных групп протестующих с ОМОНом.

Еще до начала митинга в Минске был отключен интернет и остановлены сразу 12 станций метро. Были задержаны и несколько журналистов, в том числе фотокорреспондент «Комсомольской правды в Белоруссии» Святослав Зоркий.

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