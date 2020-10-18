У россиянки, которая застряла во Франции из-за коронавируса, отобрали 6-летнего сына

Жанну разлучили с 6-летним сыном, потому что он опаздывал в школу. Фото: Семейный архив Жанны Пилкиной.

Жительница города Печоры, что в республике Коми, Жанна Пилкина не могла и предположить, что ее отпуск с 6-летнем сыном Львом во Франции закончится таким образом. Мальчика забрали французские власти.

42-летняя россиянка приехала в город Лион еще зимой, до коронавирусной пандемии, 12 февраля. Весь карантин они с сыном прождали разрешения выехать на родину, но не получили его.

- Мать с сыном жили в отеле, - говорят сотрудники Международного движения «Русские матери». - Туристическая виза заканчивалась в сентябре, но в связи с ковидом местные власти продлили турвизу обоим россиянам до декабря 2020 года. Таким образом, россияне находились во Франции во время карантина легально и ничего не нарушали.

Жанна экономист по образованию, воспитывает сына одна, мальчик знает три языка: русский французский и английский. Все это время женщина платила за отель и занималась воспитанием сына. По законам Франции, ребенок должен пойти в местную школу 1 сентября. Это нужно сделать несмотря на то, что ты турист и находишься там из-за коронавирусного карантина, что собственно и было сделано. Лев пошел учится в местную школу.

«Однажды сотрудники отеля увидели, что Лев спустился один в холл в то время, когда он должен был быть уже в школе, - рассказывает Жанна. - Скажу честно, мы иногда опаздывали к началу занятий. Оказалось, что службы отеля немедленно донесли в соцслужбу, что ребенок не в школе. Находился один в холле отеля. И что он - русский.

Именно поэтому 7 октября французские власти забрали ребенка у россиянки и поместили во французский детдом.

«Я не знала совершенно, что у нас, законопослушных туристов-граждан РФ, не нарушающих никакие законы, могут отобрать детей только лишь за опоздание во французскую школу», - говорит Жанна.

Свидания матери с сыном запретили. Разрешили лишь изредка звонить.

- Кроме опоздания в школу, французские власти также обвиняют Жанну в том, что она с сыном продолжительное время живет в отеле, а не в доме или в квартире. Хотя известно, что снять квартиру по туристической визе без рабочего контракта россиянке в Лионе будет очень сложно, тем более в ковид-обстановке, - говорят сотрудники Международного движения «Русские матери», к которым обратилась Жанна.

По словам матери, «В детском доме Лев сразу заболел». Но мать к нему по-прежнему не пускают. Она не может передать ребенку ни витамины, ни лекарства. Мальчик в стрессе от расставания с мамой. Также известно, что ребенка готовят поместить во французскую приемную семью.

Жанна сообщила, что судебное заседание, которое решит судьбу ее сына, назначено на 21 октября. Женщина уже обратилась в Посольство Российской Федерации во Франции за консульской помощью по скорейшем возвращении обоих: и матери, и сына на родину в Россию.

«Мы прилагаем все усилия к обеспечению соблюдения прав нашей соотечественницы, невзирая на любые ее возможные проблемы с французским законодательством», - сказал об этом корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы дипломатической миссии Сергей Паринов.

По его словам, «посольство подготовило соответствующую ноту в МИД Франции».

«Посольство поддерживает контакт с ней с момента ее обращения 7 октября. Мы следим за развитием ситуации», - подчеркнул Паринов. «Самой соотечественнице мы настоятельно рекомендовали при первой возможности возвращаться в Россию вместе с ребенком», - отметил он.