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Новая волна эпидемии COVID-19 захлестнула весь мир: в Италии - тотальный масочный режим, в США - 8 миллионов зараженных

Рассказываем, что происходит в других странах
Мария БЕРК
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До сих пор во всем Китае действует масочный режим и социальное дистанцирование

До сих пор во всем Китае действует масочный режим и социальное дистанцирование

Фото: EAST NEWS

КИТАЙ: ТЕСТИРОВАТЬ И ИЗОЛИРОВАТЬ

Пока весь мир борется со второй волной коронавируса, Китай, первый столкнувшийся с неизвестной на тот момент инфекцией, в последние недели регистрирует не более двух десятков новых заболевших. Причем большинство этих случаев - завозные. Из очага эпидемии Поднебесная превратилась в самую «чистую» страну.

Стратегию, которую избрали китайские власти, называли драконовской. Но оказалось, что китайская тактика оказалась оптимальной. На сегодня в стране переболели COVID-19 около 85,5 тыс. человек, а жертвами стали чуть более 4,5 тыс.

В чем же заключается успех Китая? Несмотря на колоссальный удар по экономике, власти пошли на полную остановку работы большого числа предприятий, а также тотальную самоизоляцию для населения, закрытие границ и запрет на въезд для иностранцев. Огромную роль сыграла система контроля «Код здоровья»: перед выходом из дома граждане должны были получить QR-код, для которого необходимо было указать температуру тела и описать общее самочувствие. Такие коды предъявлялись на входе в общественные места и содержали сведения обо всех перемещениях человека в течение 14 дней.

До сих пор во всем Китае действует масочный режим и социальное дистанцирование. За отсутствие маски грозит штраф в размере 200 юаней (около 2,3 тыс. рублей).

Как признают специалисты, успех китайцев в борьбе с эпидемией кроется в высокой дисциплинированности населения. Но вместе с тем, остаются вопросы к статистике, которую предоставляет Национальная комиссия здравоохранения КНР. Известно, что китайские медики не учитывают бессимптомных пациентов.

Сейчас, если врачи выявляют несколько случаев заболевания COVID-19, тестированию могут подвергнуть целый город. Так произошло с 9-миллионным Циндао, где было выявлено более 10 новых случаев заражения. Обследование всех горожан заняло 5 дней. Такие меры помогли медикам вычислить разносчиков инфекции и оперативно изолировать их.

МАСКАРАД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Италия, которая приняла на себя коронавирусной удар одной из первых, продлила режим чрезвычайной ситуации до января. Эпидемическая обстановка в стране вновь вызывает серьезные опасения. За последние дни на Апеннинах был зафиксирован антирекорд по количеству новых заболевших за сутки - более 10 тыс. человек.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, Совет министров Италии одобрил пакет мер: ношение масок и на улицах, и в помещениях стало обязательным и распространяется на все регионы страны. Рестораны, траттории и пиццерии должны закрываться не позднее полуночи, остальные заведения - не позднее 9 часов вечера. Запрещено скопление людей у входов в парки, на улицах и площадях, перед барами и клубами. На массовых мероприятиях могут присутствовать не более 30 человек. Вновь подверглись отмене школьные поездки и экскурсии. Распоряжение правительства будет действовать в течение месяца.

За последние дни на Апеннинах был зафиксирован антирекорд по количеству новых заболевших за сутки

За последние дни на Апеннинах был зафиксирован антирекорд по количеству новых заболевших за сутки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я исключаю сейчас возможность нового общего локдауна для Италии, - объявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Такая уверенность связана с тем, что на сегодня итальянские больницы лучше подготовлены, врачи выработали эффективные методы лечения пациентов, да и тесты по определению COVID-19 делаются оперативно. Сейчас средний возраст инфицированных - 30 лет. У большинства отсутствуют симптомы.

ШВЕДСКАЯ СВОБОДА

Стратегию, которую избрали власти Швеции в начале эпидемии коронавируса, критиковал весь мир. Пока большинство стран жили в условиях тотального локдауна, Стокгольм предпочел отказаться от введения жестких ограничительных мер: в королевстве продолжили работать рестораны и магазины, дети ходили в школы, было разрешено свободное передвижение. Единственное - правительство ограничилось рекомендацией соблюдать социальную дистанцию, отказаться от поездок на каникулы, не участвовать в массовых мероприятиях и помнить о личной гигиене. Также власти предписали людям старшего возраста оставаться дома, как и тем, у кого оказался положительный тест на COVID-19. При этом Швеция не закрывала своих границ, не останавливала работу железнодорожного и авиатранспорта.

Эксперты полагали, что к лету у 40% жителей Стокгольма сформируется иммунитет к коронавирусу. Но в апреле было установлено, что антителами обзавелись только 17% жителей страны.

Что удивительно, но в апреле иммунитет к COVID-19 приобрели те же 17% жителей Лондона, которые провели несколько месяцев в режиме строжайшей самоизоляции.

Несмотря на разные стратегии противостояния инфекции, в Британии и Швеции уровень смертности оказался примерно одинаковый. Обе страны вошли в число европейских держав с самой высокой смертностью. Таким образом, мягкая бескарантинная стратегия оказалась на равных с жесткими мерами самоизоляции.

Главный эпидемиолог Швеции отмечал, что причинами могли стать недостаточно строгие миры безопасности в отношении пожилых людей.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус раскритиковал концепцию коллективного иммунитета, которой придерживалась Швеция. Он напомнил, что иммунитет приобретается людьми за счет массовой вакцинации, а не свободной циркуляции вируса.

На сегодня число инфицированных в Швеции растет. Ситуация резко ухудшилась в домах престарелых. Как объясняют специалисты, это связано с тем, что многие работники возвращаются на свои рабочие места, а также из-за увеличения объемов тестирования населения на наличие вируса.

АМЕРИКАНСКИЙ АНТИРЕКОРД

Одним из лидеров по числу заболевших и умерших от коронавируса в мире остаются Соединенные Штаты. В эти выходные была пройдена критическая отметка в 8 млн. инфицированных и почти 220 тыс. погибших. Наибольшее число зараженных фиксируют в Калифорнии, Техасе, Флориде и Нью-Йорке.

Несмотря на антирекорды, президент США Дональд Трамп предупредил, что не собирается снова вводить ограничительные меры, в частности, закрытия границ не будет.

Американский лидер заметил, что вакцина от коронавируса может появиться в США уже в конце этого года.

Одним из лидеров по числу заболевших и умерших от коронавируса в мире остаются Соединенные Штаты

Одним из лидеров по числу заболевших и умерших от коронавируса в мире остаются Соединенные Штаты

Фото: REUTERS

Сам президент уже переболел коронавирусом. Вместе с Дональдом Трампом и его супругой Меланией антитела к COVID-19 были найдены и у их сына Бэррона.

- К счастью, он сильный подросток и никаких симптомов у него не было. В каком-то смысле я была рада, что мы все втроем прошли через это одновременно, так что у нас была возможность заботиться друг о друге и провести это время вместе, - отметила Мелания Трамп.

Но, дабы оправдать неудачную стратегию борьбы с эпидемией коронавируса, власти США продолжают обвинять в возникновении инфекции Китай. На днях госсекретарь Майк Помпео напомнил, что Пекин до сих пор не предоставил Вашингтону исчерпывающей информации о появлении вируса. За это, по словам чиновника, КНР придется расплачиваться.

КСТАТИ

На прошедшей неделе пять городов Франции - Гренобль, Лилль, Лион, Сент-Этьен и Тулуза - были объявлены красными зонами или зонами повышенного риска заражения COVID-19. В этих городах показатель распространения инфекции превышает 250 человек на 100 тысяч.

Президент Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы ввести жесткие ограничительные меры, которые действуют в Париже, Марселе, Монпелье и Руане, по всей Франции. С 17 октября глава Пятой республики распорядился ввести комендантский час в городах красной зоны минимум на месяц. Он будет действовать с 21 часов до 6 часов. За нарушение комендантского часа грозит штраф в размере 135 евро, за повторное нарушение придется раскошелиться на 1,5 тыс. евро.

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