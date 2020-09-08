Приговор Михаилу Ефремову: прямая онлайн-трансляция заседания суда 8 сентября 2020

Михаил Ефремов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С того вечера, как джип актёра протаранил фургон доставки на Смоленской площади, не оставив шансов водителю Сергею Захарову, прошло ровно три месяца. За это время дело расследовали, передали в суд, и теперь слушания выходят на финишную прямую. Во вторник, 8 сентября, в 11.00 судья Елена Абрамова начала зачитывать приговор Михаилу Ефремову. Актер признан виновным, теперь всех интересует, какое наказание назначит суд. На милость судьбы артист не надеется: его прогноз - 8 лет лишения свободы. Хорошо бы, мол, в колонии-поселении, а не зоне общего режима, где арестантский быт куда строже.

Прокуратура просит для Ефремова строгое наказание: 11 лет из 12 возможных по уголовной статье. Однако, если судья учтёт смягчающие обстоятельства - троих несовершеннолетних детей-иждивенцев, вклад артиста в культуру страны, положительные характеристики с места жительства и работы, а также то, что к уголовной ответственности Михаил Олегович привлекается впервые, срок может быть значительно ниже и даже условным. Кроме того, в последнем слове Ефремов все-таки признал свою вину, раскаялся и даже прочёл стихи собственного сочинения, посвящённые памяти погибшего. А ещё заверил суд, что алкоголь для него теперь под строжайшим запретом.