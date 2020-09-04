В Минске начался суд над журналистами «Комсомольская правда»-Беларусь»: прямая онлайн-трансляция

Сотрудники "КП" выполняли свою работу

В суде Октябрьского района начался процесс по делу задержанных на протестной акции в Минске журналистов «КП-Беларусь»: фотографа Святослава Зоркого, оператора Никиты Недоверкова и корреспондента Марии Элешевич.

Напомним, 1 сентября, на марше студентов в Минске задержали трех сотрудников «Комсомольской правды», а также журналистов tut.by и БелаПАН. Изначально сообщалось, что их отвезли в Октябрьское РУВД для подтверждения аккредитации. Позже начальник оперативно-дежурной службы Октябрьского РУВД Александр Мартинович сообщил, что журналистов «Комсомольской правды» будут судить по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Как писал сайт kp.ru, на cуде 2 сентября журналистов «КП» обвиняли в координации толпы, призыве к протестующим «идти дальше» и участии в несанкционированном шествии.

Сегодня на суде адвокат предложила вернуть дело в РУВД Октябрьского района на доработку и опросить еще 8 свидетелей защиты. Она заявляет, что с делом ей дали ознакомиться за 10 минут до начала суда, хотя на это, обычно, отводится два месяца.

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