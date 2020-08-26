Что будет с Белоруссией дальше

Участница митинга поддержки Александра Лукашенко с флагом. Фото: REUTERS

Я сижу сейчас в Минске и тут ничего не происходит. Да и не может происходить, потому что все эти протесты уже бессмысленны абсолютно. Хождение по площадям не решит смену власти в стране. Возможно, что-то будет в следующие выходные. Я дождусь здесь следующих выходных, но если ничего не произойдет, наверное, надо будет уезжать, потому что Лукашенко, считаю, удержал власть.

Это моя девятая «цветная» революция, на которой я работал спецкором «Комсомольской правды». «Цветные» революции невозможны без предательства в верхах. Как показали события, в том числе жесткие задержания организаторов и активистов протестов, предательства в верхах в Белоруссии нет. А государство всегда устоит против разрозненной уличной силы, пусть она даже мягкая, снабжена методичка и поддержкой мирового демократического сообщества.

Сторонники действующей власти выходят на митинги под государственными флагами. Фото: REUTERS

Почему я решил, что предательства не будет? А какой смысл предавать? Тем более не стоит майдан, не колеблется ситуация, как на Украине или в том же Египте в 2011-м году. Предательство, оно же всегда рационально. Не бывает предательств каких-то стихийных, мистических. Предают обычно люди очень практичные, начиная с Иуды.

Посмотрите сами.

Ни один завод не закрылся!

Нет комендантского часа в городе.

Нет военной техники на улицах.

Про какое сидение на штыках можно говорить? Все эти сожаления крокодильи о трех днях, когда были задержаны и обезврежены все буйные активисты… Вот на Украине поленились три таких дня провести, и 7 лет у них идет война. Я видел эту войну от начала до конца, у меня там куча друзей погибла. Я прошел все летние бои 2014-го года и 2015-го. Это все только потому, что в самом начале пожалели мальчиков и девочек майдановских.

Февраль 2014 года, дни пика противостояния "Беркута" и протестующих в центре Киева. Фото: Александр КОЦ

А могли бы спасти жизнь 15-30 тысячам.

Я тут попал на автопробег в поддержку Лукашенко, где было заявлено 100 машин, а приехало 600. И в каждой сидело по четыре-пять человек. И вы мне будете рассказывать, что Батьку никто в стране не поддерживает? Даже его запаха бы не осталось, если бы его никто не поддерживал.

Что будет в Белоруссии дальше?

Я думаю, что многие Лукашенко не простят то, что случилось пару недель назад. Протест загонят внутрь, он будет тлеть. И в конце концов Лукашенко поймет, что свет - на Востоке. Единственный его шанс – уйти вместе с Белоруссией в Россию. С какой-то очень широкой автономией или даже сохранением государственности. Но это был бы лучший выход и для Белоруссии, и для России был бы большой прибыток и радость.

На митинге за президента Лукашенко в Минске. Фото: REUTERS

Я считаю, что пришло время собирать камни.

И Россия давно пора этим заняться. Причем открыто для всех. И не затягивая.

Можно «спасать братушек» как на Донбассе – семь лет, когда кровь течет. Я месяц назад ездил там по прифронтовым деревням. Люди пытались подавать коллективные иски от сельских общин в международный уголовный суд. По ним долбят с утра до ночи. Меня такое спасение абсолютно не устраивает.

Согласится ли Белоруссия на уход к России? Уверен, что она позже будет жалеть, если не согласится сейчас.

"Единственный шанс Лукашенко – уйти вместе с Белоруссией в Россию". Фото: REUTERS

Я считаю, что та же Украина озлобилась на Россию именно из-за того, что Москва не проявляла должного участия в украинских делах. И дала возможность переформатировать население Украины в то, что получилось.

На данный момент в Минске все говорят на русском языке. Несмотря на белорусские вывески. Но пример Украины показал, что при должном усердии очень быстро можно вырастить «новую нацию».

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