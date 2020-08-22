Все флаги в гости к нам: белорусская оппозиция начинает использовать госсимволику

Каких только флагов нет на белорусских митингах - и государственные, и национальные Фото: REUTERS

«На месте противников Лукашенко на ближайшую массовую акцию в выходные я бы вышел под государственными флагами Белоруссии. Это был бы отличный ход, который показал бы, что оппозиция не за раскол общества, который сейчас идет по линии госсимволики. Ну, это если они действительно не за», - написал я в Телеграме три дня назад.

Иногда в толпе митингующих видны и российские триколоры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

И что вы думаете? Сегодня в нескольких городах Белоруссии на акциях оппозиции были замечены красно-зеленые стяги наряду с бело-красно-белыми. А в Минске на площадь Независимости кто-то даже накинул на плечи российский триколор. «То ли еще будет, - намекали мне протестующие. – Вот увидите, что будет в воскресенье».

Но чаще над толпой развевается бело-красно-белый флаг Фото: Александр КОЦ

Митинг на площади Независимости Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На воскресенье оппозиция назначила очередной марш, на который призвала приехать сторонников со всей страны. Ну как оппозиция – телеграм-канал, которому противники Лукашенко подчиняются без раздумий. Воспринимая его исключительно как информационный ресурс. И очень обижаются, когда его называют координационным инструментом протеста. Непросто признать, что тобой может манипулировать кто-то безвестный через твой же телефон.

Велопокатушки белорусских оппозиционеров Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оппозиционная молодежь иронизирует Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А накануне протестующие провели традиционную репетицию, которая не вышла за рамки банальностей. Цепь солидарности женщин в белом, автопробеги, вечерняя тусовка на площади независимости, куда на огонек заглянула Мария Колесникова.

- Здесь происходит что-то невероятное, - говорила она. – Мы каждый день встречаемся и не боимся. Каждый из нас каждый день делает маленький шаг к большой победе. Мы все переступаем через свой страх, учимся быть свободными и независимыми. Это очень сложно, но вместе победим!

Мария Колесникова на митинге оппозиции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Под звон своих колокольчиков на площадь выехала большая колонна велосипедистов с бчб-флагами. И ну давай качать режим, закрутив карусель против часовой стрелки. Аж голова закружилась.

А рядом в вальсе зашлись несколько пар – под аккордеон и скрипку. Протест медленно перерождался в карнавал в ожидании очередной «решающей акции». Воскресенье покажет, не растеряла ли оппозиция запал за минувшую неделю.

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«Молчаливое большинство» и протестующие одновременно провели свои акции. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин поучаствовал в автопробеге «За мирную Беларусь!» и поговорил с обеими сторонами (подробности)

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