«Состояние улучшилось, но нестабильно»: Появились новые данные, как себя чувствует Алексей Навальный

Алексей Навальный в коме в омской больнице. ФОТО: Twitter

Только что закончился пресс-подход врачей омской БСМП-1 к журналистам. Им рассказали о состоянии Алексея Навального за минувшие сутки. Информации о его здоровье не было с вечера. Политик по-прежнему без сознания. Рано утром в Омск из Москвы прилетели специалисты из московского медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова.

- Ночь прошла хорошо, состояние улучшилось, но добиться его стабилизации мы не можем пока, - рассказал главный врач БСМП-1 Омска Александр Мураховский. - С 7.30 утра был консилиум со специалистами медицинских центров Бурденко и Пирогова. Состояние пациента нестабильное, вопрос по транспортировке его преждевременен. Консилиум считает, что нужно добиться стабилизации состояния. Только тогда родственники могут его доставить туда, куда хотят. У нас пять рабочих диагнозов, назвать их по закону не могу. Они все рабочие, диагнозы отрабатывают все смежные врачи. Мы все боремся за жизнь нашего пациента. Те биологические материалы, которые мы отправили на обследование по предполагаемым веществам в организме, дали отрицательную реакцию. Я руководствуюсь только официальными данными и бумагами нашей лаборатории. Что сказала про опасные вещества, найденные в организме пациента, я не знаю и комментировать не могу. На какие именно вещества мы проверили пациента, я сказать не могу по закону. Мы не можем позволить транспортировать его даже под ответственность родных, так как его состояние вызывает у нас опасение. Что может произойти во время перелета? Да все что угодно, даже самый печальный исход. Никто из иностранных врачей со мной не связывался. Можем ли мы допустить их до оказания помощи в Омске? Для этого нужно соблюсти ряд юридических процедур. Как только состояние Алексея улучшится, никто препятствовать его транспортировке не будет.

Добавим, что самолет с Алексеем Навальным экстренно сел в Омске 20 августа. Политику во время перелета резко стало плохо. На взлетно-посадочной полосе его уже ждали скорая. В бессознательном состоянии политика привезли, предположительно, с острым токсическим отравлением в омскую БСМП-1. Там он впал в кому. Точный диагноз Алексея Навального медики не называли журналистам, ссылаясь на закон о персональных данных и врачебную тайну.

В Омск прилетела жена политика и его брат. Семья настаивает на транспортировке Алексея Навального в одну из европейских клиник. Однако перевозить пациента не позволяет его состояние. Есть угроза жизни. Семья же Навального считает, что опаснее ему находиться в омской больнице и под присмотром врачей.

- Мы приложили бесконечное количество усилий, чтобы в кратчайшие сроки организовать рейс медицинского эвакуационного самолета за Алексеем. Делали это, исходя из мнения всех врачей — в Омске его не вылечат, оставаться там смертельно опасно, - сказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Главврач Александр Мураховский также заявил, что медики на связи с семьей Навального.

- Мы открыты для родственников, провожаем их к пациенту, все показываем и рассказываем. Чтобы не было никаких спекуляций, что мы что-то скрываем или недоговариваем. Все делается во благо нашего пациента, - сказал главврач.