«Заберите нас себе» и «Не унижайте нас своим вмешательством»: Что ждут белорусы от России

«СОЮЗНИК НЕ ПРОВОДИТ ДЕРУССИФИКАЦИЮ»

Ночью мне на почту пришло длинное письмо из Минска.

«После 20 лет жизни в Беларуси хотелось бы выговориться и, может быть, помочь понять, что здесь происходит.

Во-первых, русские люди из этой страны давно и всем пытаются сообщить, что Лукашенко не союзник России. Даже не партнёр. Он берёт деньги и на них проводит тихую дерусификацию. Он даёт обещания, а потом выводит на площадь "антиинтеграционные протесты", на которых жгут портреты Путина и фоткаются рядом с плакатом "сожги хату москаля". Каждый раз многие мои знакомые думали "ну вот сейчас ему прилетит ответочка от Кремля, ну вот сейчас его точно осадят". Не прилетела, не осадили.

Во-вторых, люди тут понимают, что независимой Беларуси нет. Всё реже звучат фразы вроде "восточная Швейцария" и всё чаще призывы окончательно присоединиться к одной из сторон. У России было огромное преимущество, за счёт единой страны в прошлом, языка. Но оно сходит на нет. Тут нет пророссийских организаций, зато полно прозападных. Тут вещает Радио Свобода, получают гранты националисты, но нет пророссийской партии, которая продвигала бы интеграцию. Когда вы видите картинку белорусского протеста, похожую на майдан, не спрашивайте себя "ну почему они не видят технологии майдана". Люди видят. Им просто всё равно.

В-третьих, толпа не слышит прагматических аргументов. Любое собрание толпы – место для эмоций. Поэтому когда послы ЕС кладут цветы на могилу погибшего – для набитого под завязку эмоциями народа это аргумент сильнее, чем обещание любой помощи от России. Неужели так сложно было не признать выборы и осудить Лукашенко? Неужели в настолько сильно привязанной к России стране не нашлось пророссийскиго кандидата, которого можно было бы пустить на выборы? А потом, когда эмоции подутихли (но Россия на них сыграла), в ход пошли бы прагматические аргументы вроде "посмотрите, сколько Россия в экономику Беларуси денег влила, а Европа бы ваши заводы позакрывала". Ближе к выборам негатив людей к Лукашенко сильно обострился. Настолько, что на работе от коллеги-националиста(!) я слышал "к чёрту, я согласен даже на пророссийский референдум, лишь бы не жить при Луке ещё 5 лет". И это не шутка. Я понял, что многие вроде как проевропейские люди готовы принять зелёных человечков, потому что "а что? В Крыму же лучше жить стало".

Это был шанс.

Я проверил бутылку коньяка, которую мы с другом пообещали распить после интеграции.

Огромным событием стал жёсткий разгон протестов резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Вновь, разговаривая со своими русофобскими знакомыми, я услышал сакральное "Путин никогда так не разгонял". Я прикупил огромный российский флаг, достал футболку с принтом "Keep calm and wait for Russians" и стал ждать. К сожалению, не дождался. Момент был упущен.

Контраргумент многих русских на предыдущий пункт это: "но ведь так нельзя! Это вмешательство в жизнь суверенного государства!" Для начала три раза "ха". Беларусь не суверенное государство. Неужели не понятно, что если так не будет поступать Россия, то так поступит США или кто-нибудь ещё? Я иногда думаю, что Россия просто утеряла те технологии и волю. Но ведь перед глазами всё равно всплывают 2008 и 2014. Кремль может же, если припрёт. Не слушая местных царьков, не обращая внимания на санкции. Пожалуйста, прекратите искать союзников. Их у нас нет и быть не может. Только интересы.

Не знаю, зачем я это написал. Нужно было выговориться, наверное. Ничего другого мне, пророссийскому белорусу, не остаётся. Либо российские власти начнут действовать жёстко, либо до встречи в новой европейской Беларуси».

ЭТО БЫЛ ШКВАЛ!

В каждой строчке сквозила трагедия пророссийского населения Белоруссии, как, впрочем, и любой другой постсоветской страны. Точки приложения своей силы у этих людей просто нет. Местное руководство за десятилетия все подобное старательно задушило, а Россия не сделала ничего, чтобы что-то создать. Поэтому человеку в майке Keep calm and wait for Russians просто некуда идти. Ведь из вариантов у него - проголосовать за Лукашенко или на митинг, который на 90% приведет к «евроинтеграции».

Но что же делать России? И вообще, чего хотят от России сами белорусы?

Я попросил жителей соседней страны высказаться, и реакция была шокирующей.

Это был какой-то шквал!

За час на почту пришло больше сотни писем. В каждом втором просили не указывать их данные из опасений последствий. И еще чаще писали - «да заберите уже нас себе».

«КП» публикует часть из них, но как просили - без подписей.

«ЗАБЕРИТЕ НАС СЕБЕ, КАК КРЫМ»

«Надо понимать, что люди консолидировались исключительно против Лукашенко. Речи о европейской интеграции на улице нет, как и против интеграции с Россией. Всё моё окружение, которое выходит на митинги с первого дня, очень обеспечено и по местным, и по российским меркам. Нам не нужен безвиз или работа в Европе. Мы боремся не за экономику, а за правовое государство»

***

«Вы, дорогие россияне, очень оторвались от реальности. Видя наш протест, кем вы только нас не окрестили, как не обозвали. Такого подъёма, такого сплочения не было, создаются фонды в поддержку врачей, арестованных, осуждённых, избитых. То, что творится на улицах городов, это просто геноцид. Избиение всех и вся. И тишина с российской стороны, только слышим слухи, что Россия введёт войска, чтобы давить нас и загнать, как стадо в стойло. Угроза якобы от НАТО, как попытка развязать войну. В нашей стране нет раскола на правых и левых, мы мирный и дружелюбный народ, который очень хорошо настроен к РФ»

***

«На сегодня прозападных настроений практически нет. Если появятся реальные прозападные кандидаты, я очень сомневаюсь, что они получат массовую поддержку. Пример Украины очень сильно повлиял на белорусов. В моем окружении все прекрасно понимают, что без тесного сотрудничества с Россией ничего не будет, и внимательно смотрят в эту сторону».

***

«Пишу вам с западенской Беларуси, город Гродно. Хочу, чтобы вы понимали - что сейчас происходит в Беларуси - это самая настоящая народная революция исключительно против несправедливой власти Лукашенко. Этот весь негатив накапливался десятками лет, но соломинкой, которая сломала хребет верблюду, стала волна насилия 9-11 августа. В наши мирные города вернулась самая настоящая война. Такого уровня насилия в городах Беларуси не было с 1944 года. Что творилась в застенках СИЗО - это сопоставимо только с ужасами тюрем гестапо. Отключение интернета в день выборов тоже не случайность - они хотели скрыть от белорусов и всего мира ужас происходящего».

***

«Что должна сделать Россия в сегодняшней ситуации?

- Нужно высказать официально протест на нарушения закона и со стороны властей, и со стороны протестующих. Конечно, все факты нападений на обе стороны должны быть открыто расследованы, в т.ч. речь про избиение в СИЗО и особенно российских журналистов и бойцов ЧВК.

Каким вы видите путь Белоруссии в ближайшие годы?

- Вхождение областями в состав РФ.

Какими должны быть отношения России и Белоруссии?

- Полностью единое государство»

***

«Я гражданка Беларуси и я уже не понимаю, кому можно верить, кому нет. Не осталось ни физических, ни моральных сил следить за всем происходящим.

Скажу сразу, голосовала я за Лукашенко. Я помню ещё ту страну, какой Беларусь была в 90-е годы, после развала Союза. Я помню тут разруху и нищету, в которой мы очутились. Помню ту тоскливую безысходность и потухшие глаза моих родителей, которые не знали и не понимали, как дальше жить, чем кормить детей, где брать деньги на элементарные вещи (проезд, продукты, квартплата). А теперь я смотрю на окружающую жизнь и понимаю, как МНОГОГО МЫ, БЕЛАРУСЫ, ДОБИЛИСЬ! Создали, построили, укрепили. Какая красивая и процветающая страна у нас получилась. И что теперь? Теперь страна сорвалась в штопор, и я просто не понимаю, к чему это всё приведёт.

Что ж, если нет шанса остаться независимыми (а именно к её потере и переориентации на Запад ведут сейчас лидеры наших "свядомых"), то я выбираю своих братьев-славян - Россию. Пишу это и плачу... миленькие, помогите! Может быть, через ввод вежливых людей и референдум, как это было с Крымом, может быть через информационную поддержку нашей действующей власти... я не знаю... я заклинаю вас только об одном: не позвольте из нас сделать вторую Украину!»

***

«Это бред, как и бред про интеграцию, может РФ она нужна, но потеря суверенитета Беларуси только отвернет от вас многих. Нужно уважать всех людей этой страны, а не проявлять очередное насилие, мы не Крым, не исконная ваша земля, уж давайте тогда не лукавить. Это Речь Посполитая. Да и у нас опять глушат инет, видно зачистка инакомыслия продолжится и она будет кровавой».

***

«Создавать партии пророссийские на территории Беларуси уже поздно. Нам терпеть Лукашенко становится тошно, особенно после жестких задержаний. Я голосовал "Против всех". Не поддерживал оппозицию никогда. Но в пятницу и субботу был на митингах и возле СИЗО, не за оппозицию, а против пыток режима. Мне кажется, что Лукашенко достаточно скоро проиграет. Поэтому у России остается вариант ввести войска и забрать нас, как Крым. Думаю, получится! Вам же нужна эта территория, "партизанский край", чтобы враги до Москвы не дошли. Но действовать нужно сейчас и быстро, через год-два будет поздно. Наверно продам тогда свою квартиру в областном центре РБ и перееду в областной центр РФ. Потому что в новом "свободном" государстве не найдется места для моих пророссийских взглядов».

***

«Кто должен возглавить Белоруссию и под какими реальными лозунгами, кроме справедливости и возмездия?

Должен возглавить молодой, интеллигентный, умный, честный белорус. Лозунг - экономические отношения со всеми странами».

