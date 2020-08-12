Невыносимая жестокость бития в Минске: Откуда столько ярости у силовиков, разгоняющих протест

Жесткое задержание в центре Минска. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Даже попытки положить цветы на место гибели одного из демонстрантов (вчера, по официальной версии, в его руках сработало взрывное устройство) у метро «Пушкинская» не прошли безнаказанно. Пришедшие были отправлены в автозаки, а снимавшие это журналисты – частью избиты, частью ограблены. Омоновцы ставили условие – или флеш-карта из фотоаппарата или автозак. Так с имуществом расстался и фотокорреспондент «КП» Павел Мартинчик.

Жёсткость, с которой милиция обращается с вышедшими на улицы, часто перерастает в жестокость. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В минском районе Каменная горка силовики проводили классическую зачистку от партизан. Взяв «хлопальщиков» (у белорусов есть такая форма протеста - они аплодируют на улицах) в клещи, силовики сначала с помощью свето-шумовых гранат загнали их в жилые кварталы, а потом отправляли туда карательные отряды. Сзади – обязательно спецотряд с носилками. Протестующие метались по дворам, пытаясь спрятаться в кустах, в подъездах. Дверь одного из них принципиальные омоновцы вышибали тараном лишь бы не дать никому уйти.

Сотрудник ОМОНа пытается выдворить с площади двух женщин, Минск, вечер 8 августа. Фото: REUTERS

В итоге загрузив несколько автозаков, милиция бросилась за небольшой кучкой недобитых демонстрантов, которые пытались укрыться в соседнем продуктовом магазине. Сметая на пути покупателей, ОМОН скрутил противника, выгнал всех из универсама и выставил охрану.

События в минском районе Каменная горка напоминали классическую зачистку от партизан. Фото: REUTERS

Глядя на все это, на «Красной горке» поднялся адский шум – гудели тысячи автомобилей. Тут у ОМОНа нервы сдали – милиция била лобовые стекла, вышибала зеркала автомобилей, одному из «гудящих» бросили в салон шумовую гранату. Пострадавших в больницу вывозили сами автомобилисты, не дожидаясь Скорой. И все равно жали на сигнал. Словно на зло людям в черном.

Подчас у милиции просто сдают нервы и они выпускают весь пар на попавшихся под руку. Фото: REUTERS

Опустевший Минск кричал клаксонами. Он протестовал, даже сидя на кухнях, пересказывая последние новости из самоотверженной работы спецслужб. Где-то арестовали 15-летнего ребенка, где-то побили сидящих на скамейке молодых людей, где-то ранили журналистку.

И глядя на такую «работу милиции», похоже, белорусов мучает лишь один вопрос – кто эти люди, в масках? Откуда в них такая ярость и злость?

И главное – зачем?

Такая показательная жесткость силовиков уже вызывает ответную реакцию, от которой становится страшно.

На той же Каменной горке в ночь на среду раздались две короткие, но слишком отчетливые автоматные (!) очереди. Их трудно с чем-то перепутать. Но ОМОНа в месте, откуда послышалась эта стрельба, видно не было. Похоже, кто-то стрелял по силовикам?

Показательная жесткость силовиков уже вызывает ответную реакцию, от которой становится страшно. Фото: REUTERS

А на группу «космонавтов», лупивших дубинками парня на крыльце у подъезда (он уже лежал, а его все лупили), с верхних этажей сбросили дверь…

Накануне в Минске демонстранты впервые бросали коктейли Молотова. Теперь вот - стрельба из автоматов и летящая на головы ОМОНа дверь. Жутко думать о том, что будет завтра.