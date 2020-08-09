Разгон протестов в Минске: шумовые гранаты, водометы и задержания

Демонстранты в столице Белоруссии переходят к столкновениям с милицией

Спецкор "КП" Владимир Ворсобин передает из Минска:

Протест начинался с маленькой трагедии. Собравшись у местного Дворца Спорта, недовольные фантастическими даже для сторонников Лукашенко результатами официального экзит-пула (80% за действующего президента), протестующие перешли к решительным действиям. Тысячи три молодых людей с криком – «Давай перекроем!» вышли на проспект Победителей.

По-белорусским меркам, это высшая степень наглости, и для нее необходимо тысяч пятьдесят участников, чтоб чувствовать себя в сравнительной безопасности. Но протестующих было тысячи три, и шествие продлилось несколько минут. Появились автозаки, чей вид несколько деморализовал протестующих. Колонна дрогнула. Когда из автобуса посыпались омоновцы, демонстранты попятились. А потом началось тотальное бегство.

Тысячи три молодых людей с криком – «Давай перекроем!» вышли на проспект Победителей. Фото: @tutby_official

«Белорусы – спортивная нация», - хохотнул мой веселый сосед, едущий, паразит, на велосипеде.

Тут нас накрыло взрывом. Шумовые гранаты. Статус-кво было восстановлено.

Протестующие были рассеяны по парку. Но через полчаса снова сконцентрировались. Фото: @tutby_official

Протестующие были рассеяны по парку. Но через полчаса снова сконцентрировались.

Тем более со всех концов города подтягивались основные силы демонстрантов, которые согласно плану пикетировали избирательные участки столицы.

Около полутора тысяч человек попытались соорудить баррикады из уличных мусорных урн и всего, что подворачивалось под руку. Затем приехали водометы и опять с помощью светошумовых гранат всех погнали во дворы.

Применялись и резиновые пули. Пострадавших в стычках увозили на скорых, их по всему городу дежурило немало.

Демонстранты в столице Белоруссии переходят к столкновениям с милицией. Фото: @tutby_official

Фото: @tutby_official

Демонстранты в столице Белоруссии переходят к столкновениям с милицией

Фото: @tutby_official

Это было немного похоже на партизанщину, шумовые гранаты взрывались то там, то здесь и иногда даже прямо передо мной. Протест начал стихать только около трех часов ночи.

Фото: @tutby_official

Проспект Машерова в Минске. Фото: Белсат

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