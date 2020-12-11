10 пророчеств профессора Соловья про ужасы 2021-го: Почему легче в новом году не будет

Политолог Валерий Соловей. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Профессор Валерий Соловей, еще в декабре 2019 года с поразительной точностью предсказал катастрофу 2020-го. Теперь же он в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, чего нам ждать в году наступающем.

Пророчество первое:

Вырастут ли доходы населения?

Соловей: К сожалению, экономические кризисы продолжатся дальше. Политика экономическая не меняется. Серьезных внутренних стимулов для развития, увы, нет. Хотя нельзя сказать, что все пойдет совсем плохо. Какое-то экономическое оживление произойдет. Все же мы начнем выходить из пандемии, благодаря вакцинам. Но инерция прошлых провалов из-за карантина нас будет держать на низких позициях. И я боюсь, что тот рост, который в России начнется, окажется очень невысоким. Особенно в сравнении с Америкой и Европой.

Доходы россиян по статистике будут расти, но наши ощущения, боюсь, останутся по-прежнему неутешительными. Одно дело – статистика, а другое – сколько денег ты оставляешь в магазине. Вот я боюсь, что этот статистический рост не скажется на нашей реальной покупательной способности. Или скажется не очень заметно.

Пророчество второе:

Когда закончится пандемия?

Соловей: Думаю, что только к концу 2021-го. Но весной начнут спадать массовые страхи. Идет вакцинация, она начнется одновременно во многих странах – в России, в США, в Великобритании. И это людей избавит от страха. Думаю, наше отношение к коронавирусу постепенно станет таким же, как к гриппу.

Все эпидемии рано или поздно заканчиваются, Covid-19 не станет исключением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Да, у кого-то есть недоверие к вакцинам. Но в США три экс-президента – Клинтон, Буш-младший и Обама собираются себе поставить вакцину, чтобы показать всем - это не страшно. Надо просвещать людей, заниматься пиаром. Когда вакцинация будет идти, когда люди убедятся, что это не чипирование, за этим не стоят ни рептилоиды, ни Билл Гейтс, никто не умирает, никто не теряет способность к оплодотворению, как-то все начнет утихать. Я очень надеюсь.

Пророчество третье:

Люди перестанут сидеть без работы из-за карантина?

Соловей: Будут отменяться эти блоки с работой. Но всплывет другая проблема. Экономика сжалась. Потому что, если посмотреть на рост ВВП России, который и до пандемии колебался в районе 1- 0,8 %, очень трудно понять, был ли он вообще. Это все в пределах статистической погрешности. Власти нужно объявить налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. Возможно, и каникулы по кредитам для тех, кто не может их выплачивать. Нужны новые пособия людям, как летом 2020-го, когда на детей выдали по 20 тысяч рублей. Надо впрыснуть деньги в народ, чтобы он стал платежеспособным. Я разговаривал с бизнесменами, которые производят одежду и обувь. Они жалуются на катастрофическое снижение спроса. Даже те люди, у кого еще есть деньги в семейной копилке, не тратят их, готовясь к чему-то худшему.

Пророчество четвертое:

Может ли случиться революция?

Соловей: Общество к этому не готово. Но возможен политический кризис. Вот он, если случится, повлияет на экономику. Хотя не исключено, что цены на нефть вырастут и политический негатив будет сглажен. У нас будут выборы в Госдуму осенью. Они могут пройти под очень громкие уличные протесты. Потому что есть слухи, что партия власти снова захочет получить большинство. Но могут пройти и свежие партии. Например, «Новые люди». Несколько мест могут получить и сторонники Захара Прилепина от партии «За правду!»

Недовольных локдаунами и жестким карантином хватает, мировая экономика серьёзно пострадала от ограничительных мер. Фото: REUTERS

Пророчество пятое:

Сохранит ли Лукашенко власть?

Соловей: Это тот случай, когда практически невозможно предсказать развитие массовых протестов. Лукашенко хотел бы привести все к мирному компромиссу. Но на своих условиях. Он неспроста говорит, что больше не пойдет в президенты. Речь о том, чтобы принять новую конституцию, объявить досрочные выборы. И после этого он уйдет. И даже может остаться в Белоруссии, получив гарантии безопасности как частное лицо. Или в свое время ему Китай предлагал убежище. И третья возможность – переезд в Москву.

Пророчество шестое:

Россия разругается с Белоруссией? Или останемся братьями?

Соловей: Думаю, сохраним теплые отношения. По украинскому сценарию конфликта не случится. Конечно, многое будет зависеть от нашего поведения в этом белорусском кризисе. Но пока мы избегаем ввязываться в него в слишком явной манере, это идет на пользу сохранению отношений. То есть, линия России такая - кто бы ни был президентом Белоруссии, наши отношения настолько тесные, что разорвать их просто не получится.

Пророчество седьмое:

Байден попытается задушить Москву?

Соловей: Есть мнение, что наши отношения ухудшатся драматически. Тут все зависит от новой американской администрации. Сосредоточится она на внутренних проблемах? Или ввяжется в бойню с Россией? Сейчас США переживают сильный кризис, беспрецедентное падение ВВП. Не думаю, что Байден в этих условиях пойдет на Москву. Но у них есть возможности очень чувствительно на нас повлиять. Это и отключение от банковской системы SWIFT, и введение частичного нефтяного эмбарго. Еще – персональные санкции против бизнесменов и крупных чиновников из России. Это будут серьезные удары.

Джо Байден займёт кресло президента США в январе 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пророчество восьмое:

После Карабаха, ждать ли нам новой войны в республиках бывшего СССР?

Соловей: Очень надеюсь, что не будет конфликтов. Ведь Азербайджан не просто готовился к войне в Карабахе 25 лет, он наращивал мускулы, покупал технику, звал турецких инструкторов. И главное - у Азербайджана были для этого ресурсы, нефть. А если посмотрим на другие бывшие горячие точки - Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, где есть российские базы и миротворцы - мы поймем, что ни у Грузии, ни у Молдовы нет никаких шансов военным путем отбить эти территории. Поэтому в бывшем СССР, скорее всего, будет стабильность. За исключением, возможно, зоны Донбасса. А глобальной мировой войны тоже не намечается. Если ее не случилось сейчас, на волне коронавируса, не думаю, что она разгорится потом.

Пророчество девятое:

Попробует ли Украина в Донбассе повторить успех Азербайджана в Карабахе?

Соловей: В Киеве достаточно трезво оценивают военные возможности даже не столько самопровозглашенных республик, сколько своей армии. И Российской. Потому что она будет прикрывать ДНР и ЛНР. Россия Донбасс не сдаст, такого даже в мыслях нет. Мы допускаем, что Донбасс может вернуться в состав Украины, но исключительно на условиях, которые мы считаем приемлемыми. Украину эти условия не устраивают. Поэтому думаю, что пока конфликт останется в прежней точке. Тлеющей.

Пророчество десятое:

Следующий год будет легче?

Соловей: К сожалению, следующий год будет еще более проблемным, чем уходящий. Но это будут проблемы иные. Из области политики. Но они будут влиять и на экономику, и на умонастроения, и на поведение людей. 2021-й, боюсь, будет не менее тяжелым, просто по-другому.

Впрочем, вы знаете, когда что-то меняется, люди видят смену декораций, им все равно становится легче. Они ощущают: «Это тоже плохо, но это все-таки другое». Я надеюсь, что мы в 2021 году наконец выйдем из этой психотизации, связанной с пандемией. Потому что жить в таком состоянии еще один год, конечно, было бы очень тяжело для людей.

ИЗ ПРОШЛОГОДНЕГО ПРОГНОЗА ПРОФЕССОРА

Чтобы убедиться, насколько прогноз Валерия Соловья на 2020 год оказался точным, прочтите вот эти выдержки из его интервью. Он говорил это когда о коронавирусе еще никто толком не слышал.

18 декабря 2019 года:

«Режим ЧС не обязательно объявлять полноценно с юридической точки зрения. Но если появятся предпосылки, его могут объявить уже весной 2020 года. Уже со следующего года нас ожидают тяжелые времена. Все начнется ранней весной или поздней зимой».

1 января 2020 года:

«Следующий, 2020 год будет несравненно более тяжёлым, опасным, чем все годы, которые мы с вами пережили. Нас ожидают очень серьёзные испытания. Я рискну сказать, что очень важно уже в феврале, если конечно у вас вообще есть деньги, иметь на руках сумму наличными в валюте вне зависимости от того, какое у вас материальное положение и социальный статус. Потому что испытание будет одинаково для всех».

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