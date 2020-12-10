Снижать цены на продукты начнут с понедельника: Мишустин потребовал обеспечить россиянам «сытый» Новый год

Мишустин поручил правительству, чтобы к понедельнику 14 декабря были подготовлены нормативные акты для решения проблемы роста цен на продукты питания. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

На Новый год россияне не должны отказывать себе в покупке необходимых продуктов и в возможности отметить праздник. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по динамике цен на продовольственные товары.

В совещании у премьера приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Юрий Борисов, главы Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина России, федеральной антимонопольной и налоговой служб.

Мишустин призвал чиновников быстро отреагировать на рост цен на продукты.

- Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка, и вовлечь в эту работу всю цепочку производителей, посредников и торговые сети! - заявил премьер.

Мишустин поручил правительству, чтобы к понедельнику 14 декабря были подготовлены нормативные акты для решения проблемы роста цен на продукты питания.

- Нормативно- правовые акты должны быть подготовлены к 09:00 понедельника и доложены мне лично! - заявил Мишустин.

Как сообщил источник в правительстве, возможность ограничения цен уже обсуждается с производителями сахара и подсолнечного масла. В случае, если цены в рознице не стабилизируются, то могут быть приняты дополнительные ограничительные меры. Пока же в правительстве рассчитывают, что производители и торговые сети пойдут на добровольные самоограничения

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