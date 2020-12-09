Анна Попова - руководитель Роспотребнадзора: «Ковидо-диссидентов» надо на пару дней санитарами в «красную зону»

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как уже сообщалось, на днях у нас в редакции побывала известный врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Анна Юрьевна более часа отвечала на вопросы журналистов и слушателей в прямом эфире Радио «Комсомольская правда». Некоторые цитаты мы уже опубликовали - в газете и на сайте kp.ru.

ВАКЦИНА — ТОЛЬКО БЕСПЛАТНО И ДОБРОВОЛЬНО

- ... Анна Юрьевна! Такое ощущение, что заболеваемость ковидом немножечко на спад пошла?

- Мы не торопимся «обнадеживаться»... Мы смотрим уже не только ежедневные данные, но и за недели. Потому что люди, почувствовав недомогание, имеют обыкновение обращаться к врачам после выходных – в понедельник, вторник. Поэтому, каждый раз надо учитывать показатели за неделю.

- Когда начнется массовая вакцинация?

- По поручению президента в стране уже началась масштабная вакцинация. Поставки вакцин в регионы уже пошли.

- Вакцина будет платнои или в рамках ОМС?

- Бесплатной. Да, в рамках ОМС. И исключительно добровольной.

И ещё надо заметить, что вакцина внесена в список жизненно важных лекарств – это уже говорит о том, что тем, кому нужна, она вводится совершенно бесплатно.

- А кому она нужна, прежде всего?

- Это, конечно же, люди с высоким профессиональным риском – врачи, учителя. И ряд других профессий. Плюс - люди с ослабленным здоровьем, старшее поколение.

ПОЧЕМУ ТЕСТЫ ИНОГДА ВРУТ

- Много претензии к тестам. Каков в них процент брака? Отсюда есть вопросы и к статистике по заболевшим...

- Причины сбоя в тестах тут могут быть разные. В их числе - наличие в организме человека «похожего» по структуре, родственного, возбудителя болезни. Или слишком малое количество возбудителя, которое берётся на анализ.

К ложноотрицательным результатам чаще всего приводят и нарушения со стороны граждан. Например, при сдаче мазка на коронавирус пациент должен не менее 3 часов ничего не есть и не пить, не полоскать горло. Иначе можно просто «смыть» вирус.

Нарушения технологии анализа сейчас очень редки – чаще всего, это «человеческий фактор» - случайно перепутали пробу и так далее. Но крупные лаборатории автоматизируют все процессы, налажен спецконтроль, который «ловит» такие погрешности.

И именно поэтому мы отслеживаем ситуацию не только по тестированию, но и по внебольничным пневмониям, ОРВИ.

Статистика новых случаев CoViD-19, которая публикуется ежедневно, на наш взгляд, отражает объективную ситуацию и тенденции во всех регионах.

И потом - есть же врач. Именно доктор ставит человеку диагноз. А - не прибор, не тест.

ВРАЧИ ТОЧНЕЕ СВОДОК

- Где самая сложная ситуация с COVID-19? Какой регион особо беспокоит?

- Непросто у нас в территориях северных – это и Архангельская область, где я уже была, и там есть стабилизация. Но пока нет явного снижения. Это и Коми. И наиболее сложно в Карелии. Там самые высокие цифры.

А стабильные результаты в Татарстане, Чеченской республике, Краснодарском крае...

- А как вы выводите эти цифры?

- Считать не очень сложно. Берем абсолютное число зарегистрированных заражений за семь дней и определяем его на сто тысяч населения в регионе. Потому что невозможно сравнить маленькую республику, область с крупным регионом. Получится полная ерунда.

Вот в России за прошедшую неделю среднесуточный показатель на сто тысяч человек – чуть больше 18. А в Карелии – больше 70. Разница какая!

- А это почему? В Карелии не соблюдают меры предосторожности?

- Там есть свои проблемы. Мои коллеги были там на прошедшей неделе. Я говорила с местным Минздравом. Мы в плотном контакте с руководством республики. Поверьте, они очень стараются сделать все. Но сегодня это уже не так просто.

Когда я езжу, мне, конечно, очень важно увидеться с врачами на местах. Потому что так, как скажут правду они, не всегда ее сводки дадут. И сразу видишь проблемы.

И, когда я приезжаю в Москву, докладываю Татьяне Алексеевне Голиковой. И реакция идет очень быстро. Многое поправляется прямо сразу.

Такие поездки крайне полезны. Все мои предшественники ездили. И Геннадий Григорьевич Онищенко очень много ездил по стране. Я и сегодня улетаю в командировку, это нормально, это жизнь.

- А много еще командировок?

- Конечно… Бывали и случаи, когда с заседания правительства надо было встать и уехать, когда где-то что-то случилось. Такая работа.

- Можете нас взять с собой?

- Если вы готовы так вот встать и улететь, то конечно, - хорошо, договорились.

«ЭТО ПРОСТО БЕСЧЕЛОВЕЧНО!»

- И все же - вроде как сейчас нет такого карантина, как весной. Футбольные матчи проводятся. Концерты. Но не всегда по правилам. Помним громкую историю с выступлением Басты в Петербурге. А буквально на днях - Кипелов в Москве в «Стадиуме». Об этих концертах было известно заранее. Почему их не отменили?

- Помните, как весной и летом мы очень аккуратно выходили из ограничений? Но мы нашли форму работы для всех отраслей бизнеса, всех видов спорта. И для театров, музеев.

Но не всегда получается. Иногда - невольно, когда кто-то случайно сдвинул маску, почесал за ухом, забыл ее надеть, бывает такое. А иногда – вольно. И тогда тем более досадно.

Сегодня нет запрета тотального на проведение чего-либо. И это не нужно. Нам надо научиться жить в этой ситуации. Просто научиться жить. Но навык в себе воспитать – четкого следования правилам.

Да, мы штрафуем за нарушение правил. Но мы же не штрафуем, потому что кто-то куда-то собрался. В этом смысла нет. Договорились государство с предпринимателем о правилах, когда все сидят с заполнением зала вот так. Когда все в масках. Но часто кому-то хочется продать чуть больше билетов. Хочется поднять публику, устроить веселье.

Вы же видели видео - что происходило на этих концертах. Когда эмоции, форсированный выдох, нет маски. И вот эта толпа, которая бурно радовалась, она вся - в зоне риска! Разве за этим люди пришли на концерт? Чтобы потерять здоровье?

Нигилизм - по отношению к Ковиду, это плохая история. Я воспринимаю это как желание кому-то навредить. Практически умышленно. Это просто бесчеловечно!

Обращаюсь ко всем - помните, что у вас второго здоровья нет. Как его сберечь? Это известно. Маска, чистые руки, дистанция.

- Даже такое выражение гуляет – «ковид-диссиденты». Люди, которые говорят: не слушайте вы, что Попова говорит, это выдумки. Не все так страшно. С ними что делать? Может, какие-то наказания вводить?

- Один мой очень хороший друг, известный врач, который трудно и тяжело работает в «красной зоне», защищая людей... Когда он такое слышит, его просто переполняет негодование. И он говорит: а приведите их к нам санитарами на пару дней! Чтобы они увидели людей, которые не умеют дышать. Что может быть страшнее? Пусть посмотрят.

ПОЙДЕМ БЕЗ МАСОК ВЫБИРАТЬ ПОДАРКИ — И ВСЕ

- Можете осторожненько дать нам прогноз-надежду, пожалуйста!

- Смотрите, ввели обязательный масочный режим, и через две недели темп прироста заболеваемости начал стабилизироваться.

Вот если сейчас - в ажиотаже - пойдем в магазин, все забудем, маску снимем, нам жарко, вот надо выбирать подарки! Риски есть. Но, если будем делать все, как следует, чтобы вместе с близкими в семье встретить Новый год, будем соблюдать правила все праздники, тогда будет хороший прогноз. Вот сегодня весь прогноз в наших руках.

- А лето будет?

- И платья из ситца - тоже!

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