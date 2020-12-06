"Тостер" для дезинфекции и педали в лифтах: самые необычные изобретения в эпоху коронавируса

Медицинская маска и одновременно рождественская открытка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые всего мира бросили свои силы и знания на борьбу с коронавирусом. В стороне не остались как профессиональные, так и доморощенные мастера, которые начали срочно изобретать юбки и головные уборы с широкими полями, помогающие соблюдать социальную дистанцию, ультрафиолетовые фильтры для ноздрей и прочие интересные, но, в общем-то, бесполезные вещи.

В то же время, появились и действительно стоящие приспособления и аппараты, помогающие людям в борьбе с опасной инфекцией – маски и аппараты искусственной вентиляции легких новых модификаций, всевозможные приспособления для дезинфекции, огромное количество компьютерных приложений для работы, покупок, развлечений.

Кое-какие вещицы применимы в быту.

На похожее на тостер устройство, которое придумал китайский дизайнер Ли Сангвок – вещь явно не лишняя в доме. Медики рекомендуют регулярно дезинфицировать предметы и гаджеты, к которым мы чаще всего прикасаемся в течение дня, – ключи, мобильные телефоны, кошельки и портмоне. В такой вот «тостер» можно поместить телефонный аппарат или кошелек, и они в течение нескольких минут будет продезинфицированы ультрафиолетовыми лучами. Последняя версия изобретения Сангвока позволяет одновременно обеззараживать и подзаряжать мобильник.

Эту вещь изобрел дизайнер Ли Сангвок. Фото: covidinnovations.com

Сразу несколько западных фирм заявили, что в состоянии перепрограммировать дешевые домашние глюкометры (приборы для измерения уровня сахара в крови) в анализаторы COVID-19. Достаточно будет вставить в знакомый многим прибор специальную одноразовую полоску, и внешний ее кончик намочить слюной: результат анализа будет выведен на дисплей в течение нескольких секунд.

А в японской парфюмерной компании «Мейюм» ничего особенного и не изобретали: там просто стали использовать бесконтактные дозаторы жидких веществ в качестве пробников духов и одеколонов. Теперь не нужно брать флакон и брызгать его содержимое на себя, дабы понять глубину и стойкость аромата: достаточно поднести ладошку или полоску бумаги, не прикасаясь к флакону, и получить капельку «на пробу».

Бесконтактные дозаторы жидких веществ в качестве пробников духов и одеколонов. Фото: covidinnovations.com

Чем только не предлагают нажимать кнопки лифта, чтобы обезопасить себя от коронавируса – ключами, пластиковыми картами, зубочистками. В бангкокском торговом центре Seacon Square теперь это можно делать исключительно при помощи ног: в лифтах там установили особые педали, нажав на которые, можно отправить лифт на нужный этаж.

В бангкокском торговом центре Seacon Square можно управлять лифтом исключительно при помощи ног. Фото: covidinnovations.com

Еще одна японская фирма, «Шачината», приспособила для соблюдения правил гигиены печати и штампы. Особым спросом пользуются небольшие многоразовые печати, оставляющие оттиск с изображением героев мультфильмов. Мамы и папы пропечатывают своему чаду ладоши и отправляют его мыть руки. Если оттиск смылся целиком, то малыш – молодец и помыл руки тщательно. Десятками скупают такие полезные гаджеты школы и детские сады.

Печати японской фирмы «Шачината» помогают контролировать детей. Фото: covidinnovations.com

Кто только не внес свой вклад в разработку самых разных моделей защитных масок – и вирусологи, и модельеры, и домохозяйки. Но одну из моделей стоит отметить особо: в затянувшейся коронавирусной эпохе никто не подумал о глухонемых. Их контакт с обществом осуществляется во многом благодаря способности читать по губам и полностью блокируется из-за повсеместного ношения масок. Индонезийские дизайнеры стали вшивать в центр обычной маски кусок прозрачного материала с нанофильтрами. Теперь и движения губ будут видны собеседнику, и защита от вируса не нарушается.