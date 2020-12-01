Сроки и планы составлены: Когда Украина нападет на Донбасс по сценарию Карабаха

В Донбассе бьют тревогу – Киев развел небывалую активность у линии фронта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТУРЕЦКИЙ «ИНТЕРЕС»

Удивительное дело – отдыхая минувшим летом в Крыму, я объехал за рулем весь южный берег и заметил одну неприятную деталь. Листая настройки магнитолы, я с трудом находил станции на русском языке. Зато на турецком – весь ФМ-диапазон.

Эрдоган не скрывает своих неоосманских амбиций. И если на встрече с Зеленским он по-восточному хитро поддерживает «территориальную целостность» Украины, то на родине в интервью своим телеканалам недвусмысленно заявляет: «Россия забрала Крым у Османской империи в 1783 году, полуостров должен быть возвращен современной Турции».

Радиоэкспансия – лишь один из элементов «мягкой силы», которой Турция помечает зону своего интереса. Вряд ли Эрдоган в ближайшие годы отважится на открытое противостояние с Россией. А вот попытаться прощупать Крым чужими руками – это запросто.

Именно так, имея целую карманную армию из сирийских банд-группировок, Турция перебрасывает их то в Ливию, то в Ирак. Эти же джихад-отряды были замечены многими разведками мира (в том числе российской, французской и американской) и на недавней войне в Карабахе.

Считается, что именно Турция была основным двигателем конфликта на Южном Кавказе. Планировали и оперативно управляли операцией эрдогановские генералы, турецкий спецназ участвовал в подготовке азербайджанских войск (а поговаривают и об его участии в боях). И за пультами управления беспилотниками, возможно, тоже сидели спецы из Турции.

Считается, что именно Турция была основным двигателем конфликта на Южном Кавказе Фото: REUTERS

Разумеется, в Киеве пристально следили за войной в Закавказье. Баку на глазах у всех решил проблему, ключ к которой почти 30 лет подбирали крупнейшие мировые державы. При поддержки Турции Азербайджан за 45 дней не просто взломал оборону Карабаха, но и показал почти полное техническое превосходство. Со стороны казалось - армия 21 века сражалась против войска из прошлого, 20-го.

И первую скрипку (даже больше психологическую, чем боевую) в этой войне играли, конечно, ударные беспилотники, которые Баку в промышленных масштабах закупал в последние годы. Их применение не могло не впечатлить украинских генералов. Но главное – ту часть украинских политиков, которая бредит силовым решением «вопроса Донбасса».

РАСЧЕТ НА БАЙРАКТАРЫ И ДЖАВЕЛИНЫ

У Киева уже есть 6 турецких беспилотников Байрактар и 200 высокоточных ракет к ним. В официальных планах на следующий год — закупка еще от 5 до 15 таких дронов. Но украинские генералы подсчитали — чтобы «гарантированно разбить» ударными беспилотниками силы ДНР, надо хотя бы 50 Байрактаров. И для этого Киев готов организовать совместное с Анкарой производство этих дронов на территории Украины. «Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас нужна площадка, на которой они построят предприятие», - заявлял месяц назад вице-премьер Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Киевом рассматривается также возможность производства на пару с Турцией передвижных противотанковых ракетных комплексов, строительство турецких корветов… В общем, серьезная заявка на совместную подготовку к большой войне.

Pискнет ли Зеленский на операцию в Донбассе? Фото: REUTERS

Однако все эти планы неспешно строились Киевом до победы Баку в Карабахе. Теперь все резко изменилось. Слишком заразительный пример показали Турция и Азербайджан украинской «партии войны».

Но рискнет ли Зеленский хотя бы на операцию в Донбассе?

А вот тут, увы, даже сомневаться не приходится.

Менталитет политической и националистической верхушки Украины, похоже, просто не оставляет Зеленскому выбора. Потому что, если он этого не сделает, то останется в истории Украины «самым трусливым президентом». «Если азербайджанцы смогли, то мы и подавно!» - ходят сегодня разговоры на многих украинских кухнях и в высоких кабинетах. И если Зеленский не предпримет такую попытку, ему этого не простят.

Кстати, бывший юморист уже не раз показывал, что не способен противостоять давлению агрессивного меньшинства. Но тут давление даже не меньшинства, а почти «общего мнения».

Так что вопрос времени, когда актер развяжет новую бойню в Донбассе.

И Турции это на руку. Ведь для того, чтобы натравить Украину на Крым, надо, чтобы Киев поверил в свои силы. Наступление на Донбасс – чем не экзамен перед большой авантюрой?

Подготовка к нему, похоже, уже началась.

В конце ноября на Николаевщине прошли учения с использованием турецких беспилотников Байрактар и американских противотанковых комплексов Джавелин. Главком украинской армии Руслан Хомчак не скрывал, что в ходе маневров был учтен опыт недавних боевых действий в Карабахе.

ДОНЕЦК ТОЖЕ ГОТОВИТСЯ

В Донбассе тем временем бьют тревогу – Киев развел небывалую активность у линии фронта.

- Украина резко увеличила перемещение военной техники, тяжелого вооружения, боеприпасов, продовольствия, - подтвердил мне первый замминистра информации ДНР Даниил Бессонов. - Кроме того, выросли поставки горючего из других стран, в том числе и из Белоруссии. По прогнозам компетентных специалистов, противник планирует завершить подготовку к активным боям к началу февраля. Но быть готовыми к наступлению и решиться на масштабное наступление - не одно и то же. Плюс армия ДНР и армия Нагорного Карабаха - не одно и то же. Несмотря на наши проблемы, у нас достаточно сюрпризов, чтобы закончить и без того не славную историю украинской армии. Мы об украинцах знаем абсолютно все. И получаем развединформацию в режиме онлайн.

По итогам карабахской войны в ДНР принято решение о возведении второй линии обороны Фото: REUTERS

Как сообщил экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, по итогам карабахской войны в ДНР принято решение о возведении второй линии обороны. Удивительно, что ее не было до сих пор. Я сам видел, что первая линия в Карабахе была оборудована добротно – и окопы в полный рост, и укрытия, и маскировка. Однако как только конфигурация фронта менялась, армянским отрядам приходилось отступать на неподготовленные позиции, где они становились легкой добычей для беспилотников.

Но вряд ли Украина решится сразу на масштабное вторжение. Мой источник в военном руководстве ДНР предположил, что для начала возможны провокации по всему фронту. Их основная цель – разведка: «Азербайджан же тоже не сразу напал. В 2016 году прощупали возможности армян, скорость реагирования. Украина тоже не попрет в лобовую, пока не вскроет все наши возможности и не подготовится к ним».

РОССИЙСКИЙ АРГУМЕНТ

Остановить Зеленского может только одно. И это – тоже «карабахский сценарий». Россия за несколько дней перебросила в Закавказье огромную военную группировку. Не просто «голубые каски», а бронетехнику, вертолеты… На горячие украинские головы такая картинка беспрецедентной по масштабам операции должна действовать отрезвляюще. Тем более, что российским миротворцам для перемещения в Донбасс не понадобится военно-транспортная авиация. Можно доехать своим ходом.

Россия за несколько дней перебросила в Закавказье огромную военную группировку. Не просто «голубые каски», а бронетехнику, вертолеты Фото: REUTERS

И возможности испортить жизнь Байрактарам у России тоже есть, Турция наверняка сталкивалась с ними в Сирии.

Помнится, перед чемпионатом мира по футболу Путин предупредил Киев: нападение на Донбасс «будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности». Сегодня для защиты ДНР и ЛНР от агрессии у Москвы на 250 тысяч причин больше. Именно столько жителей региона уже получили российские паспорта. И они ничем не хуже абхазов и осетин.

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