«Вектор» испытает вакцину от коронавируса на детях: как это будет, рассказали учёные

Подросткам начнут ставить вакцину в декабре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Вектор» объявил, что готовится к новому этапу испытания вакцины «ЭпиВакКорона»: на этот раз ее действие проверят на детях. Как заявили в центре, проходить исследование будет в шесть этапов, и каждый раз возраст маленьких пациентов будет все меньше. Начнут с подростков в возрасте от 14 до 17 лет в декабре 2020 года.

Мы попросили объяснить, как будут проходить испытания, Александра Шестопалова, профессора, доктора биологических наук, заведующего лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ). В прошлом он сам работал на «Векторе».

- Ничего удивительного в том, что вакцину испытывают в том числе на детях, нет. Все мы знаем о том, что существуют детские варианты вакцин от кори, полиомиелита, и все они проходили подобные испытания, - рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов. – Но прежде, чем проводить испытания, «Вектор» должен обосновать минздраву, что вакцина безопасна, получить от министерства разрешение.

- Но зачем нужны на испытаниях дети? Недостаточно проверить препарат на взрослых?

- Иммунитет взрослого человека отличается от иммунитета ребенка, у детей он только формируется, и реакция на препарат и на сам вирус у них абсолютно другая, причем в каждом возрасте своя. К примеру, если говорить о COVID-19, то дети все-таки переносят его легче, многие болеют бессимптомно.

- Какой минимальный возраст для испытания будет у детей?

- Пока сложно судить: например, вакцину от полиомиелита ставят детям через три месяца после рождения ребенка. Кстати, ее разработчик – Анатолий Смородинцев – сначала испытывал ее на своей пятилетней внучке Лене, а потом ей начали прививать других детей.

- Детей на время испытаний изолируют как взрослых?

- Вероятнее всего, да, на две недели положат в стационар. Но, может, срок сделают и немного меньше.

ЗВОНОК В МЕДСАНЧАСТЬ

«С 10 декабря начнем испытывать на пенсионерах»

Мы позвонили в медсанчасть №163, где проводят испытания вакцины на взрослых, и там нашему вопросу об исследованиях на детях удивились:

- На данный момент у нас нет лицензии, чтобы проводить испытания на детях. Мы готовимся испытывать вакцину на пожилых людях старше 60 лет: прививать начнем с 10 декабря.

Возможно, на детях вакцину будут испытывать в другом месте, например, в детской больнице. К какой конкретно клинике, в «Векторе» пока не комментируют.

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