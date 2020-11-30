Ради неприличного рисунка пилоты подвергли риску сотню пассажиров

Руководство авиакомпании «Победа» решило поддержать Дзюбу очень странным образом. Фото: Shutterstock

Возьмите ручку, циркуль, лекала и нижеприведенные строки из отчета об авиапроисшествии. Попытайтесь перевести сухие числа и градусы в неожиданный графический рисунок.

Из отчета комиссии Росавиации об авиационном ЧП:

«В процессе маневрирования экипаж выполнил:

правый разворот на 360° с максимальным удалением от ЛЗП (линия заданного пути. - Ред.) 23,6 км;

левый разворот на 360° с максимальным удалением от ЛЗП 21 км;

полет курсом 75° по криволинейной траектории параллельно ЛЗП маршрута слева с минимальным удалением от ЛЗП 5,5 км;

правый разворот на 2100 и прямолинейный полет параллельно ЛЗП маршрута справа в обратном направлении;

правый разворот на 76° с последующим правым разворотом на 233° и выходом в NOORI с курсом 53°;

доворот на курс 63,6 и дальнейшее следование по маршруту».

Именно таким необычным оказался маршрут рейса из Москвы в Екатеринбург. Фото: Флайтрадар24

Если вы все сделали правильно, то у вас должен получиться мужской детородный орган. Уверен: никогда в жизни вы не рисовали его так сложно (если вообще когда-нибудь рисовали). А летчики - запросто. Уложились в 20 минут и около четырех сотен лишних километров. Асы! Только восхищаться высшим пилотажем не следует. Странную фигуру вырисовывал рейсовый лайнер, забитый пассажирами. Причем не просто с одобрения высшего руководства авиакомпании. Более того, это было прямое указание - нарисовать в небе мужской половой орган. И он был нарисован и отразился во всех программах слежения за самолетами. Причем с первого раза не получилось, но со второго дожали!

Бред?

Реальность, к сожалению...

ВНОСИМ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ПОЛЕТА

Итак, все началось 7 ноября. В этот день злоумышленники выложили в общий доступ видео. На нем заслуженный мастер спорта России и герой чемпионата мира по футболу 2018 года Артем Сергеевич Дзюба на камеру мобильного телефона занимается самоудовлетворением.

Что тут началось! Страна забыла про выборы в США, экономический кризис и даже пандемию коронавируса. Все приникли к экранам, где на центральных телеканалах видные политические и экономические аналитики обсуждали факт неспортивного поведения.

Давно так резко страна не раскалывалась на два лагеря. Одни защищали футболиста, другие говорили, что это надо быть Дзюбой, чтобы такое на видео снимать.

События развивались стремительно: форварда лишили капитанской повязки, не взяли в сборную, итог - позорный проигрыш Сербии на своем поле со счетом 0:5.

Артем Дзюба, наверное, и мечтать не мог о такой поддержке с воздуха. Но вряд ли о ней мечтали клиенты авиакомпании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддались ажиотажу и сотрудники авиакомпании «Победа». Они примкнули к лагерю поддержки нападающего и замыслили арт-перформанс (так иногда называют хулиганство).

10 ноября вокруг рейса из Москвы в Санкт-Петербург началась какая-то возня. В отчете Федерального агентства воздушного транспорта говорится, что в план полета руководство «Победы» внесло «нештатные изменения».

Boeing 737 должен был не просто пролететь из пункта «А» в пункт «В», а, отклонившись от маршрута, как бы провести тренировку по сливу топлива.

Перед вылетом первый пилот попросил авиадиспетчеров внести изменения в маршрут: «Да у нас компания требует сегодня».

На странные маневры обратили внимание диспетчеры Организации воздушного движения и начали задавать неудобные вопросы.

Вот фрагмент переговоров диспетчеров петербургского аэропорта «Пулково» с экипажем:

«19.42

Диспетчер: Победа 205, Петербург-Контроль, а вы фигуру-то видели, какую хотели нарисовать?

Экипаж: Это не я.

Диспетчер: Так, а может, не в Российской Федерации, чтоб потом резонанс был, это так вот, для своих вон.

Экипаж: Я все понимаю, я не особо был рад этому, мне сказали, флайт-план подали, я делаю, вы не согласовывались, я только рад.

Диспетчер: Мы тоже.

Экипаж: Победа 205, Санкт-Петербург-Контроль, спасибо РП, спасли».

Перевод с авиационного: мы не хотели этой фигней заниматься, да перед вылетом нам план полета подсунули - спасибо, братцы-диспетчеры, что вмешались!

Итак, на рейсе Москва - Питер ничего не вышло. К тому же выяснилось, что у данной модели «Боинга» вообще нет системы слива топлива.

Не беда, попробуем завтра.

ХРОНИКА РИСУЮЩЕГО «БОИНГА»

На следующий день, 11 ноября, еще один Boeing 737 должен был лететь из Москвы («Внуково») в Екатеринбург («Кольцово»). На борту 102 пассажира и 6 членов экипажа. Погода хорошая, все системы работают нормально, пилоты опытны и трезвы.

Взлетели. Миновали полпути. А на подходе к башкирскому городу Нефтекамску экипаж вдруг запросил разрешение отклониться от курса. Мол, система радионавигации пошаливает - мы тут в сторонке «волну поищем».

Редакция не располагает записью переговоров экипажа с диспетчером. Возможно, с земли диспетчер сказал, что у него тут на радаре и без вас точек хватает и нет у него желания лишние маневры отслеживать. Но диспетчер ничего приказать командиру судна не может, только рекомендовать. В итоге «Боинг» ушел с той самой линии заданного пути и нарисовал в воздухе фаллос.

Потери невелики: пара тонн сожженного дорогущего топлива и прибытие в Екатеринбург с 20-минутным опозданием. Расследование начали и провели в кратчайшее время.

По его итогам Росавиация пришла к выводам:

необходимости в маневрировании у экипажа не было: на борту все приборы работали исправно;

художество экипажа - не просто летающий «нефритовый стержень», а «следствие невыполнения руководством «Победы» обязательства в части развития и поддержания культуры безопасности, которая должна определять абсолютный приоритет»;

в авиакомпании в отсутствие должной воспитательной работы сложилась вольница, приведшая к халатности на грани преступления.

На борту лайнера находились 102 пассажира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТАКИХ НЕ БЕРУТ В РЕКОРДСМЕНЫ

Так кто конкретно виноват? Летчики, их руководители или среднее звено, прописавшее такой «план полета»? Пока неизвестно.

Есть только письмо в Росавиацию одного из авиационных чиновников. В нем он рассказал, что лично задавал вопрос о случившемся генеральному директору авиакомпании Андрею Калмыкову. Тот ответил, что, возможно, «таким способом летный состав авиакомпании захотел оказать поддержку капитану футбольного клуба «Зенит» Артему Дзюбе». Следовательно, внутреннее расследование в «Победе» проводилось и зачинщики известны. И вряд ли они действовали без самого высокого одобрения.

Хулиганство у летчиков в традиции. На заре нашей авиации под мостом пролетел и тем самым как бы указал авиаторам поведенческий вектор сам Чкалов. Да что там, во всем мире так самовыражаются и мастерство демонстрируют.

Рисуют и пишут в небе что угодно, а уж детородный орган так часто, что хоть ради безопасности в программу обучения курсантов включай: все равно изобразят, так пусть при этом хоть не разобьются.

Но летчики «Победы», возможно, впервые в истории воздухоплавания проделали это с сотней пассажиров на борту. Зачем? Нет разумного ответа. Уж не ради же попадания в Книгу рекордов Гиннесса - такого рода сомнительные достижения, опасные как для исполнителей, так и для случайных участников, там не в чести.

С периодическими шалостями пилотов все понятно. Куда хуже, когда авиахулиганством занимаются их руководители. Не пресеки это быстро и показательно, и забавное авиапроисшествие в следующий раз дорастет до статуса авиакатастрофы с сотнями жертв на борту и на земле.

ЦИТАТНИК «КП»

«Начертил на синем небе

«Я тебя люблю!»

Белым следом быстрый

самолет.

Кто поздравит с днем

рожденья девушку свою

Так, как это делает пилот?»

Группа «Браво».

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