“Несусветный и крайне опасный бред!”: медицинский эксперт прокомментировал видео с советами гомеопата о лечении коронавируса

Как лечиться от коронавируса - разоблачаем мифы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В сети однако, как и год назад, псевдодоктора разного рода продолжают обещать людям скорое и безболезненное исцеление, попросту манипулируя фактами, приводя некорректные аналогии. Свежий набор псевдонаучного подхода к теме ковида представила в сети Елена Крамаренко, врач-гомеопат, выпускница Смоленского мединститута. Прокомментировать видео «Комсомолка» попросила Алексея Водовозова, врача-терапевта высшей категории, военного врача, медицинского и научного журналиста.

1. О происхождении коронавируса

Тезис гомеопата: В 1978 году советские врачи уже все знали о коронавирусе, а автор видео, будучи студентом 5 курса мединститута, конспектировала эти лекции в свою тетрадочку.

Комментарий Алексея Водовозова:

- Давайте начнем с того, что это видеовыступление содержит ошибки на базовом уровне, и уже с первых кадров не вызывает никакого доверия. Сообщается, мол, коронавирус описан в старых учебниках по медицине, мы с ним уже сталкивались 40 лет назад. На самом деле, нет. SARS-CoV-2 – новый вирус! Он очень отличается от ранее известных коронавирусов. Да, существуют человеческие коронавирусы, их четыре, и они действительно были описаны в тех старых учебниках, на которые ссылается автор видео. Я и сам по ним учился и прекрасно это помню, но, маленький пустяк - сегодня появились другие вирусы. Дело в том, что SARS-CoV-2 и два других вируса - SARS (вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году - Ред) и MERS (стал причиной вспышки ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году - Ред) хоть и относятся к большому семейству коронавирусов, но появились только в 21-м веке. Они – близкие родственники человеческих коронавирусов, но сравнивать их, как минимум, не корректно.

SARS-CoV-2 – новый вирус Фото: Олег ЗОЛОТО

2. О “войне вирусов” между собой

Тезис гомеопата: Борьба с гриппом (в частности вакцинация) привели к тому, что коронавирус победил грипп. Гриппом люди теперь почти не болеют. А если мы победим коронавирус, то это приведет к появлению еще более страшных вирусов.

Комментарий Алексея Водовозова:

- Автор ролика не понимает элементарных причинно-следственных связей. Это крайне неверная и вредная логика. Грипп развивается по своим законам, это инфекция, которая присутствует на земном шаре круглогодично, она никуда не исчезала, ее сезонность обеспечивается за счет перелетных птиц. К тому же циркуляция гриппа поддерживается в огромном количестве живых существ. Вирус гриппа чрезвычайно всеяден, в отличие от коронавируса, у которого очень ограниченный набор хозяев. Хорьки, свинки, курицы, морские млекопитающие, - все они могут быть хозяевами вируса гриппа.

То, что прививки от гриппа стали виновниками "победы" коронавируса - миф. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

3. О том надо ли сбивать высокую температуру при COVID-19

Тезис гомеопата: Ни в коем случае не сбивайте высокую температуру, потому что только при температуре 38.6 начинает вырабатываться интерферон. Уже в ту первую эпидемию (какую именно гомеопат - не уточняет) было очевидно, что человек который 5 дней не сбивает температуру 40 градусов, на шестые сутки вставал и шел на работу.

Комментарий Алексея Водовозова:

- Тезис про то, что для образования интерферонов нужна температура выше 38,6 – это несусветный бред. Во-первых, важно понять, что это именно интерфероны – во множественном числе, а не в единственном, как говорится в видео. Это множество самых различных белков, которые вырабатываются в ответ на любое вторжение в организм. Интерфероны составляют часть неспецифического иммунного ответа, то есть нашего врожденного иммунитета. Это такая своеобразная защита наших собственных клеток от вирусов. Есть пословица - сам погибай, а товарища выручай! Так и клетки нашего организма способны сами погибать, но при этом, за счет выделения интерферонов и внедрения их в клетки соседей, увеличивать, их устойчивость в борьбе с вирусом. Это только один из вариантов того, как интерфероны работают, таких вариантов множество. И полная нелепица, озвученная в этом видео, заключается в том что, якобы, интерфероновый ответ организма привязан к повышенной температуре. Это не так! Не важно, какая температура! Она может быть нормальной, не повышенной, но интерфероновый ответ на вирус при этом будет.

Не важно, какая температура! Она может быть нормальной, не повышенной, но интерфероновый ответ на вирус при этом будет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4. О том, что вирусом герпеса можно извести у себя коронавирус.

Тезис гомеопата: Герпес защищает организм от коронавируса. Если вы предусмотрительно обзавелись вирусом герпеса, то коронавирусом будете болеть в легкой форме.

Комментарий Алексея Водовозова:

- Ну, это совсем не серьезно! Вирусов герпеса масса. Ветрянка, например, тоже вызывается вирусом герпеса. Вирус Эпштейна-Барр (это тоже вирус герпеса) вызывает у детей мононуклеоз. Так про какой герпес идет речь? Вирусы герпеса в основном живут в нервной системе, и это совершенно не мешает им сосуществовать с вирусами гриппа, с аденовирусами, с коронавирусами человека. Так что, высказывания этого, с позволения сказать, специалиста в области гомеопатии, относятся к какой-то совершенно параллельной вселенной, которая к науке не имеет никакого отношения. Воспринимать их всерьез не нужно, это может быть просто опасно для вашего здоровья.

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