Может ли коронавирус исчезнуть сам собой - как «испанка»

Полицейские в масках патрулируют на улице Сиетла. 1919 год. Фото: Wikimedia Commons

Испанку считают самой страшной пандемией гриппа в истории человечества. Заразилось 550 миллионов человек - около трети населения планеты. Умерло 50 -100 миллионов!

И за волной волна...

Где она возникла, до сих пор неизвестно. По одной версии, в Форт-Райли (США, Канзас). Оттуда американские солдаты и занесли ее в Европу. По другой - в Поднебесной. Китайские мигранты разнесли ее по миру. Точь-в-точь как коронавирус. Официально он начался в Китае. Пекин по весне выдвинул версию, будто его еще осенью 2019 года привезли в Ухань участники Международных военных игр из американского Форт-Детрика, где находится секретный центр США по биологическому оружию.

Почему же тогда болезнь назвали испанкой? Шла Первая мировая. Военная цензура запрещала прессе упоминать о неведомой заразе, чтобы не вызвать панику. Испания же соблюдала нейтралитет. Местные газеты много писали о гриппе, которым заразился сам король Альфонс XII. Так он стал испанским.

Следуя этой логике, коронавирус надо называть китайским. Что и делал президент Трамп. Но ВОЗ теперь считает неполиткорректным давать новым болезням имена стран, животных, типа испанского, азиатского, гонконгского, русского, свиного, птичьего гриппов. Отсюда нейтральное название - COVID-19.

Сходство пандемии столетней давности и нынешней - в их волнообразности, хотя возбудители совершенно разные.

Первая волна испанки пришла в январе 1918 года. Закончилась летом. Осенью нахлынула вторая, более смертоносная. Длилась она до конца декабря. Третья нагрянула в феврале - марте 1919 года. И собирала жертвы до конца лета. А потом испанка исчезла сама собой.

COVID-19 начался в Китае в январе. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. К середине лета первая волна схлынула, власти сняли карантины, режимы самоизоляций. Народ вздохнул облегченно, скинув надоевшие маски. Кстати, впервые их обязали носить в США для защиты от испанки. Один принципиальный полицейский в Сан-Франциско застрелил трех американцев, категорически отказывавшихся надевать маски. Суровые были времена. Штрафовали даже за плевки на улицах. Сейчас хотя бы не расстреливают.

Осенью к нам пришла вторая волна COVID-19. Фиксируют мировые и региональные рекорды по инфицированию, смертности, вновь вводят карантины. С ужасом думаешь: неужто будет еще и третья волна? А в душе надеешься: вдруг в 2021 году COVID-19 уйдет сам, как некогда испанка…

Где поля трупов?

Главное же, почему ковид называют испанкой ХХI века, не волны. А число жертв сто лет назад. 50 - 100 миллионов человек! Столько,мол, может унести и коронавирус.

Но огромный разброс данных смущает. Так сколько же жизней загубил на самом деле испанский грипп, которым нас сейчас упорно пугают в связи с коронавирусом?

За ответом я обратился к доктору Валерию НОВОСЕЛОВУ, автору книги «От испанки до COVID-19».

Доктор Валерий Новоселов, разоблачитель медицинских мифов. Фото: Личный архив

- Валерий Михайлович, в массовом сознании закрепилось 100 миллионов жертв.

- Официальные боевые потери за 4 года Первой мировой - 10 миллионов. Выходит, испанка погубила в десять раз больше людей менее чем за два года?! Но такого просто не может быть! Где эти поля инфицированных трупов в романах о той поре нобелевских лауреатов Михаила Шолохова, Бориса Пастернака и врача Михаила Булгакова? Нет там испанки! Хотя Григорий Мелехов, Юрий Живаго, Алексей Турбин болеют. Но другой заразой.

- Русские всегда идут своим путем. И в болезни, и в литературе…

- Возьмем немца Ремарка. Он воевал на другой стороне, был ранен, написал позже мировой бестселлер о той войне - «На Западном фронте без перемен». В нем, в других книгах Ремарка есть туберкулез, сифилис, но тоже нет испанки. Болезнь, которая навела ужас на планету, если верить современным публицистам, мировая литература фактически проморгала. Странно...

- Медицинский детектив получается...

- Испанка была 18-й по счету пандемией гриппа за четыре столетия. Правда, сам вирус гриппа человека был открыт в 1933 году. А до того врачи полагали, что болезнь вызывается грамотрицательной бактерией палочкой Пфейффера. Позже выяснилось, что испанку вызвал вирус гриппа H1N1.

Образцы того вируса 1918 года расшифрованы. Вроде бы в нем нет ничего такого, что могло бы погубить до 5% населения планеты. И это тоже повод для сомнений в колоссальных потерях.

Важный вопрос: кто и как считал жертвы и считал ли вообще? В США задокументировано в отчетах тех лет от 450 до 675 тысяч смертей.

В Англии и Уэльсе от испанки умерло - обращаю внимание на точность! - 112 329 человек (53 883 мужчин и 58 446 женщин). Всего 0,3% от общего числа жителей - около 35 миллионов.

Зато британскую колонию Индию называют регионом с самыми большими потерями в 10 - 20 миллионов человек. Хотя сами же авторы указывают, что оригинальные данные отсутствуют. Да и разброс потерь показывает, что считали, точнее, писали в индийских отчетах, наобум.

Книга «От испанки до COVID-19»

В большей части колоний Черного континента медицинская помощь в те годы практически отсутствовала, как и учет причин смерти людей. О точности учета смертности от испанки в Азии, Южной Америке тоже говорить не приходится.

- А в России?

- С 8 марта по 1 июня 1919 года Управление санитарного надзора Кремля зафиксировало 70 заболеваний в Кремле: 62 - сыпным тифом, 4 - оспой, по одному случаю возвратным тифом, скарлатиной, испанкой и туберкулезом. 72 заболевания - вне Кремля (в домах ВЦИК). Из них 69 - возвратным тифом.

По сведениям за ноябрь 1919 - январь 1920 года по всем подведомственным Управлению учреждениям было зафиксировано 124 случая заразных заболеваний, из них более 40 - в Кремле. Сыпной тиф - 106 человек, встречался возвратный и брюшной тиф, испанка, свинка и рожа.

Внутренней кремлевской статистике можно верить. Она наглядно показывает, что самой опасной заразой в тот момент у нас был тиф. Вот почему герои романов «Тихий Дон», «Белая гвардия», «Доктор Живаго» болели тифом, а не испанкой.

Когда сейчас говорят про катастрофические масштабы испанки, я беру оригинальные архивные документы своей страны и что вижу? Тиф, тиф и еще раз тиф.

Во всех документах - Ленин, Семашко, Дзержинский, СНК, ВЧК… Что там еще есть - голод, холод и даже каннибализм. Испанка тоже есть, но она не была проблемой именно той величины, какой сегодня ее показывают миру.

На VIII Всероссийской конференции РКП(б) в декабре 1919 года Ленин призывал: «Третья наша задача есть борьба со вшами, которые разносят сыпной тиф. Этот сыпной тиф среди населения, истощенного голодом, больного, не имеющего хлеба, мыла, топлива, может стать таким бедствием, которое не даст нам возможности справиться ни с каким социалистическим строительством».

Медсестра у постели больного гриппом в Вашингтоне. 1919 год. Фото: Wikimedia Commons

Удар по человеку в шинели

- Главное отличие испанки от других пандемий гриппа - она объявилась в самом конце Первой мировой. А в России вдобавок совпала с Гражданской.

- И что с того?

- С окончанием войны у миллионов солдат разных армий была снята адреналиновая поддержка иммунитета, выработанная во время боевых действий. И на выходе из окопов вирус гриппа начал крошить в щепки иммунитет человека в шинели. Возвращаясь по домам в свои страны и континенты, вчерашние фронтовики массово разносили вирус по планете.

У испанки были некоторые клинические и патологоанатомические особенности. Возможно, перенесенный бойцами на фронтах тиф, даже в относительно легких формах (болели им не только русские солдаты!), приводил к поражению эндотелия сосудов. Что стало благоприятным фоном для вируса H1N1. Добавим сюда и гемофильную палочку, которую находили у многих жертв испанки. Весь этот «коктейль» и давал особую острую клиническую картину той пандемии .

«Чумной доктор» в средние века. Гравюра 1656 года. В России в те годы свирепствовал тиф. Фото: Wikimedia Commons

Информационная мина

- А дальше начинается самое загадочное, - говорит доктор Новоселов. - Первое официальное число потерь от испанки - 18,5 миллиона. Полагаю, уже завышенное вдвое. На мой взгляд, чиновники Медицинского бюро Лиги наций (предшественница ООН. - Авт.) просто списали на пандемию потери от всех инфекционных болезней Первой мировой войны, включая тиф, холеру, дизентерию, туберкулез, сифилис, малярию. Причем чиновники не мудрствовали лукаво. Записали в жертвы испанки 1 процент от населения Земли в 1920 году - оно составляло 1,85 млрд человек.

Позже число жертв удвоили до 35 миллионов. В конце 1990-х вдруг объявились новые цифры: 50 - 100 миллионов! Без единой ссылки на архивные данные 1918 - 1919 годов. Ощущение, что просто взяли с потолка. Чем больше, тем страшнее. Эти 100 миллионов, ничем не подтвержденные, указаны уже в сотнях тысяч источников интернета. Вбиты в сознание современного человека. Ваши коллеги журналисты, блогеры, историки продолжают распространять эту ложь на автомате. И никто уже не задумывается над правдивостью информации.

- Зачем преувеличили?

- Конкретных выгодополучателей этой лжи я назвать не могу. Просто не знаю. Как не знаю и их целей. Есть подозрение, что это информационная мина под будущие события на планете.

Одно могу сказать точно. Если не разобраться с мифами вокруг столетней испанки, мышление человека ХХI века точно так же мифологизирует пандемию коронавируса-2020. Впрочем, оно уже начало это делать.