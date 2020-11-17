Дневник пермячки, у которой коронавирусом заболели 12 детей: «Мы еще никогда не были такими беспомощными»

Только после публикации в "КП" к семье пришла помощь. Фото из архива семьи

-Дорогие вы наши, хорошие! Как спасибо за все вам сказать? В наше время немыслимо сложное очень трудно детей воспитать. Дорогие вы наши родители! Кто любить нас так будет еще? Долго-долго на свете живите вы, мудро, счастливо и хорошо! – эти стихи посвятила родителям их приемная дочь Настенька,одна из 14 детей Анастасии и Павла Ощепковых.

«Может, еще ребенка посмотрите?»

Анастасия и Павел Ощепковы воспитывают восьмерых приемных и двоих кровных детей. Еще четверо ребят уже стали совершеннолетними, но продолжают жить со своими мамой и папой. Семья не раз становилась победителем различных конкурсов, а в 2018 году она стала лучшей многодетной замещающей семьей России. И впервые столкнулись с коронавирусом, как и все, этой весной.

- В марте мы с ребятами отдыхали в Индии, оттуда нас эвакуировали на самолете до Екатеринбурга, затем на автобусе увезли в Пермь, - вспоминает Анастасия. - Мы очень боялись заболеть, особенно страшно было за детей, ведь у них- тяжелые заболевания, которые передались им от кровных родителей. А коронавирус мог бы осложнить ситуацию.

Большая пермская семья живет в доме с 10 комнатами. Но так было не сразу. Поженившись, супруги мечтали, что в их жизни будет один ребенок, квартира, машина и путешествия. И все вроде начало сбываться: когда родился сын, они сумели накопить на свою первую квартиру.

Фото из архива семьи

Но судьба повела Ощепковых совсем по другому пути.

Когда сынишке было четыре, Анастасия попала в больницу с бронхитом. В палате вместе с ней лежала забитая сирота Юля с затравленным взглядом и тихим голосом. 16-летнюю школьницу воспитывала тяжелая на руку тетка, девушке приходилось терпеть побои.

Выписавшись, Настя не переставала думать о своей несчастной соседке по палате и однажды пригласила ее в гости. А через неделю Юля в слезах стояла на пороге: «Не могу я там больше, заберите меня к себе!»

Павел сам рос в неблагополучной семье, поэтому знает, что это такое. И Ощепковы пошли в опеку, оформили на Юлю положенные документы и забрали ее до совершеннолетия. Отчитываться за воспитание опекаемого ребенка приходилось каждый месяц, однажды им сказали: «Может, еще одну девочку посмотрите? Ей в детдом никак нельзя!»

Фото из архива семьи

На дистанте купили семь компьютеров

И мама с папой поехали. Сначала за девочкой, потом за мальчиком, так как сынишке стало скучно играть одному, а потом еще, и еще, и еще… Истории их детей абсолютно разные: кому-то в раннем детстве приходилось есть из собачьей миски, другому мотаться с матерью по отелям в Арабских Эмиратах, кто-то жил в приюте.

- Сложности в воспитании ребят были и будут, но мы ни разу не подумали о том, чтобы кого-то отдать обратно, - говорят Ощепковы.

Глава семьи работает полиграфологом в собственной компании, жена - там же психологом. Заработанные деньги супруги тратят на воспитание детей, не забывая и о путешествиях, кстати - третьей своей мечте!

Несколько лет назад большая семья переехала в новый дом: 10 комнат, две столовые, пять санузлов! Строиться Ощепковым помогали все, кто как мог! Видно, что в доме все сделано с огромной любовью.

Фото из архива семьи

Чтобы было чисто, в семье есть негласное правило: каждый день дети проводят влажную уборку в своей комнате. А когда начался коронавирус, добавилась еще и обработка дверных ручек и выключателей. Чтобы бороться с вирусами, купили две лампы, которые переносят из одной комнаты в другую.

А весной семье, в которой большинство детей - школьники, пришлось осваивать дистант.

- Два компьютера нам подарила общественная организация, семь купили мы сами, чтобы у детей была возможность учиться на удаленке, - говорит Анастасия. - И ребята справились, старшие помогали младшим. Пятеро в этом году у нас успешно выпустились и поступили в техникумы и колледжи.

А ближе к лету, чтобы не скучно было сидеть на самоизоляции, Ощепковы построили на участке большой крытый бассейн. Когда ограничения сняли, съездили всей семьей на теплоходе до Казани и отдохнули в Анапе.

Ближе к лету на своем участке Ощепковы построили крытый бассейн. Фото из архива семьи

Хотите - сдавайте тесты платно!

Коварная болезнь прокралась в дом в осенние каникулы.

- Мы с мужем почувствовали симптомы ОРВИ 26 октября, и сейчас вряд ли вычислишь, где мы этот вирус подхватили, - рассказывает Анастасия. - Чтобы попасть на прием к участковому, нужно отсидеть многочасовую очередь, поэтому мы обратились в частную клинику. Доктор нас прослушала, услышала хрипы и выписала антибиотики. Сказала, если будет хуже, вызывайте «скорую». Хуже стало на следующий день, температура скакнула до 39 градусов, мы позвонили в «скорую», наш вызов передали в «неотложку». Врач сказал продолжать лечение, а вот тесты делать не стал, так как пробирок не было.

А потом в течение недели обоняние пропало у всех 14 детей, у двоих поднялась температура.

- У меня самой градусник зашкаливал, а я бесконечно набирала «неотложку», чтобы вызвать врача детям, - вспоминает Анастасия. - И вот, наконец-то, мне ответили, но этот ответ просто обескуражил: «Мы не поедем к тем, у кого просто нет обоняния, и тесты брать не будем, хотите - идите, сдавайте платно». А для нас всех это 40 тысяч из семейного бюджета! И я стала звонить, куда только можно, не дошла, наверное, только до губернатора.Что мне с больными детьми было делать? Чем их лечить? Мы остались один-на-один с этой бедой, и такими беспомощными себя еще никогда не чувствовали. Когда нигде никакой помощи мы не получили, я позвонила в «Комсомолку».

Эту стенгазету своим заболевшим родителям сделали любящие дети. Фото из архива семьи

Не только антибиотиками, но и любовью

После публикации в «КП» о ситуации, в которую попала многодетная семья, в тот же вечер Ощепковым позвонили из детской поликлиники, а на следующее утро приехала ковидная бригада и взяла мазки у всех ребят.

Коронавирус подтвердился у 12 детей! Врачи назначили лечение, оставили свои сотовые телефоны и сказали звонить, если будут вопросы.

- Сейчас самое тяжелое позади, в болезни наступил перелом, мы сами и наши дети чувствуем себя лучше, обоняние возвращается, температура спадает, - говорят родители.

Несмотря на коронавирус, о двух прошедших неделях болезни Ощепковы говорят с такой теплотой в голосе, что невольно заслушаешься!

Болезнь-болезнью, но огромную семью нужно чем-то кормить. За день они съедают полтора килограмма круп, 10 литров супа и 12 буханок хлеба.

- Всю готовку, пока мы лежали пластом, взяли на себя старшие девочки, они варили каши, благо, мы всегда делаем это вместе, и они все умеют, - улыбается многодетная пермячка. - А бутерброды ребята сами себе намазывают. После завтрака девочки начинают готовить обед: чистят картошку, режут овощи. На большую семью варить приходится каждый день, все съедается. Вечером нас выручает запас полуфабрикатов: пельмени, блинчики, хинкали, которыми всегда забиты четыре наших холодильника. С посудой тоже проблем нет - у нас две посудомоечные машины.

Пока родители лежали с температурой, готовили на семью старшие девочки. Фото из архива семьи

Все назначенное противовирусное лечение ребята принимают самостоятельно, а вот витамины раздает самая младшая дочка - Злата, она очень прониклась этой обязанностью и выполняет ее с большой ответственностью.

- Мы в дни болезни такую заботу детей на себе испытали, словами не передать! Лежишь, все тело ломит, а девочки тебе морсики приносят, парни фильмы скачивают, чтобы не так тяжело болеть было. Те, кто без короны, ходили собаку за огород выгуливать. Обычно в семье - веселье, шум, ребята постоянно что-то придумывают, мастерят, стряпают, а тут даже разговаривать тише стали. А еще каждый день они нам записочки и рисунки под дверь отправляли: «Мам, пап! Я вас очень сильно люблю, поправляйтесь», «Мама, ты самая лучшая на всем белом свете! Хочу, чтобы ты только радовалась!», Папа, я тебя обожаю, вы с мамой самые-самые лучшие!» А вокруг этих добрых детских слов - сердечки, сердечки, сердечки…

Фото из архива семьи

И коронавирус просто сдался от этой всеобщей любви и заботы.

- Не скрою, есть такие люди, которые говорят, мол, вы детей ради денег понабрали. Но им просто неведомо испытать то счастье и эмоции, которые мы, многодетные родители, испытываем! За эти две недели мы поняли, что не только сами отдаем, но и получаем тоже. Мы стали ближе друг к другу, почувствовали заботу детей и стали гораздо больше ценить друг друга.

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