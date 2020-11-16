Ученый назвал самое безопасное место для зимнего отдыха во время коронавируса

В морозы есть место, которое поможет уберечься от заразы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во многих городах уже отменяют массовые гуляния на Новый год из-за коронавируса. Но что же делать народу на зимних каникулах? Сидеть по домам? В городах пока не запрещают ледовые катки, анонсируют их работу - именно туда и советует пойти на каникулах ученый:

- Самое безопасное место - каток. Прежде всего потому, что люди волей-неволей соблюдают социальную дистанцию, чтобы не получить катком в лоб. А это значит, что риск заразиться минимален. Во-вторых, катающиеся передвигаются на огромной скорости - это опять же мешает заразе распространиться. Только берите коньки с собой, не пользуйтесь услугами пункта проката, где всегда много людей, потому что в этом случае о соблюдении социальной дистанции речи уже не идет.

- А на лыжах можно?

- Они также безопасны с точки зрения возможности заразиться коронавирусом, как и коньки. Если вы приехали с другом покататься в лес, то тут даже и не нужно соблюдать социальную дистанцию: никого рядом с вами не будет. Сами подъемники открытые, в основном рассчитаны на одного человека. Так что тут главное до и после катания в местах, где собирается много народа, не находиться.

- Какое место, на ваш взгляд, наоборот, способствует распространению инфекции? И в чем там именно ошибка?

- Торговые центры. Вы посмотрите, сколько там собирается народа! О соблюдении социальной дистанции во время покупок никто даже не думает – сам это наблюдал и не раз. А зря! Особенно меня веселит, что люди спускают маску с носа на рот: мол, правила не нарушают - маска есть, но при этом дышат без всякой защиты. Не надо так делать, потому что в таком случае смысла в маске нет!

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