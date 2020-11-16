Вирусолог объяснил, убьет ли русская зима COVID-19

В холода у врачей работы не убавится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенняя вспышка коронавируса и не думает затухать. Но впереди зима и морозы - вдруг они убьют коварный вирус? Корреспонденты КП-Новосибирск попросили вирусолога Александра Чепурнова, ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины, объяснить, как повлияют на COVID-19 грядущие холода. Александр Алексеевич в прошлом сам возглавлял лабораторию в «Векторе» и работал с самыми опасными заразами со всего мира, в том числе с лихорадкой Эбола, сейчас же изучает ковид. Кому, как не специалисту, делать прогнозы?

- Александр Алексеевич, помогут ли тридцатиградусные морозы, которые к нам придут, прогнать ковид?

- Коронавирус не то что не боится холода - к сожалению, при низкой температуре сохраняется намного лучше, чем в жару. К примеру, в лаборатории я храню вирус при температуре -80, и ничего с ним не происходит... В жару же вирус сохраняется на поверхности слишком мало времени.

- Это значит, что с приходом морозов заболеваемость будет только расти?

- Вирус будет сохраняться намного дольше, это верно. С другой стороны, болезнь в основном передается от человека к человеку, при непосредственном контакте. Если учесть, что зимой на улицах куда меньше людей, то и контактов тоже будет меньше. Так что какого-то резкого увеличения заболеваемости я бы прогнозировать не стал.

А вот математики с Александром Чепурновым не согласны. Специалисты Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий обсудили на семинаре возможные модели развития заболеваемости коронавирусом в регионе и пришли к выводу, что в декабре заболеваемость подскочит в 2,5-3 раза по сравнению с сегодняшней статистикой.

КОНКРЕТНО

Сколько вирус сохраняется на поверхности?

Дольше всего зараза держится на металле, керамике и стекле: к примеру, на дверных ручках или украшениях он может сохраняться до 5 дней. Затем идут деревянные поверхности – они будут опасны в течение четырех дней. На пластике и нержавеющей стали – от 2 до 3 дней. На картонной упаковке зараза держится сутки, так что будьте аккуратны к магазинах, до 24 часов. На алюминии - до 8 часов, на меди – всего четыре часа.

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