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Коронавирус Covid-19

Едим и выздоравливаем: что есть во время коронавируса, рассказала врач

Жиры должны составлять 35 процентов от калорийности суточного рациона
Анна ШИЛЯЕВА
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Врач рассказала. как верно питаться при ковиде

Врач рассказала. как верно питаться при ковиде

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовое-на-Дону и в регионе ситуация с ковидом вот уже на протяжении многих месяцев неутешительная. В среднем по региону в сутки коронавирусом заболевают около 300 человек. И каждый день от ковида гибнут люди. Коронавирус не щадит ни молодых, ни пожилых. Поэтому крайне важно защитить себя от болезни, не забывая о масках и перчатках в общественных местах. А если вирус все-таки настиг вас, то необходимо тщательно выполнять все предписания врача.

Но не только от антибиотиков и противовирусных средств зависит, как будет протекать процесс выздоровления. Очень важно помочь организму и правильным питанием. О том, как есть и выздоравливать, корреспонденту «Комсомольской правды» рассказала врач-эндокринолог Елена Яровова.

СЛАДКОМУ — НЕТ

Сладкоежкам следует настроится на то, что простые углеводы — шоколадки, булочки, печенья — на время должны уйти из рациона. Елена Яровова рекомендует исключить также мед, варенье и рафинированный сахар.

- По питанию во время коронавируса, конечно, существуют определенные рекомендации, как и при любой другой вирусной инфекции. Сладости не будут способствовать выздоровлению, - комментирует специалист.

ЖИРАМ — ДА

А вот жиры, наоборот, ни в коем случае нельзя убирать.

- В рацион необходимо включить насыщенные жиры животного и растительного происхождения. Жиры должны составлять 35 процентов от калорийности рациона, - продолжает эндокринолог.

А еще, самое главное, в рационе должны присутствовать белки, - рыба, птица, мясо, морепродукты, бобовые.

Сложные углеводы — крупы — также необходимо употреблять во время коронавируса. И, конечно же, важно не забывать про овощи, фрукты и зелень.

- Та же зелень — источник клетчатки, различных микроэлементов. Она необходима для того, чтобы не было проблем с желудочно-кишечным трактом, - говорит специалист. - Отмечу, что в день организму человека необходимо получать хотя бы 35 граммов клетчатки.

КАКИЕ ФРУКТЫ МОЖНО, А КАКИЕ — НЕТ.

По фруктам есть определенные, не сложные, но очень важные рекомендации. Все должно быть сезонным. Например, апельсины или мандарины лучше предпочесть абрикосам.

- В несезонных фруктах могут быть консерванты и удобрения, - поясняет Елена Яровова.

Очень полезны при заболевании и ягоды. Они насыщены антиоксидантами, да и витаминов в них больше, чем во фруктах.

- Можно смело покупать ягоды, которые хранятся при помощи шоковой заморозки. Из них можно делать морс, добавлять в творог. Будет вкусно и полезно, - рассказывает специалист.

Кстати, по сухофруктам также есть рекомендации. Исключать из рациона их не стоит. Но при покупке следует обратить внимание на внешний вид продукта.

- Если сухофрукты красивые, блестят, то откажитесь от их приобретения. Это значит, что производитель использовал консерванты и, возможно, они пропитаны сахарным сиропом. А вот если выглядят плохо, не аппетитно, то их качество будет хорошим, - поделилась секретом Елена.

МНОГО ПЬЕМ

Также, по словам специалиста, крайне важно при болезни соблюдать питьевой режим. Эндокринолог отмечает, что сладкие газированные напитки, а также кофе, необходимо исключить.

- В период болезни надо выпивать минимум полтора литра воды в сутки. Суточный объем жидкости можно рассчитать, исходя из своего веса. Так, на один килограмм должно приходиться 30 миллилитров воды. Еще раз подчеркну, кофе и сладкие газированные напитки — не считаются. Та же кола выводит жидкость из организма и не является заменителем воды. Кроме того, газировка будет негативно влиять на желудочно-кишечный тракт. Советую пить воду, в нее можно добавить лимон, мяту, имбирь, бруснику. Допускается также некрепкий чай, - продолжает Елена.

Врач говорит, что правильный питьевой режим нужен для того, чтобы не допускать загустения крови.

- Чем больше жидкости пьем, тем быстрее выздоравливаем. Отфильтровываем, так сказать, ненужное, - продолжает собеседник издания.

КАК ЧАСТО НАДО ЕСТЬ ПРИ КОВИДЕ

По словам специалиста, питаться насильно и есть большое количество пищи не нужно, чтобы не перегружать организм. Если нет аппетита, то можно съесть употребить кусочек рыбы или индейки с гарниром.

- Но только не конфеты и не булочки. Еще раз скажу: при коронавирусе ешьте легкую и здоровую пищу, не допускайте, чтобы неправильное питание усугубляло ваше состояние, - рекомендует врач-эндокринолог.

По словам специалиста, если нет проблем с пищеварением, то можно есть трижды в день.

- Если же прием пищи вызывает чувство тяжести, вздутие живота, боли, то суточный рацион необходимо разделить на пять приемов и употреблять пищу каждые три часа, - делится своими знаниями Елена.

По словам доктора, правильный рацион даст силы организму бороться с вирусом и укрепит иммунитет.

- Вообще, в целом, это классические рекомендации по здоровому образу жизни, - говорит специалист.

А ЧТО С «МОЛОЧКОЙ»?

Если нет лактозной недостаточности, то молочные продукты при коронавирусе не запрещены. Сыр, творог не усугубят ваше состояние. А вот с кефиром, ряженкой лучше повременить. Дело в том, что зачастую течение вирусной болезни сопровождается диареей. А кисломолочные продукты этому весьма способствуют.

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Специалист подробно рассказал, как передается новый вирус

Ситуация с коронавирусной инфекцией в донской столице и в области весьма неутешительна. Вот уже много месяцев власти и врачи делают все возможное, чтобы остановить пандемию. Но, даже не смотря на это, ежесуточно ковидом заболевают сотни человек. И каждый день вирус продолжает уносить жизни.

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